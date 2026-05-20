Ισχυρή σεισμική δόνηση 5,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησε την Τουρκία.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 9:00 το πρωί στην ανατολή της χώρας, με επίκεντρο τη Μαλάτια.

SON DURUM | Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da hissedilen deprem oldu. pic.twitter.com/fDsAY2iUQ5 May 20, 2026

Όπως γνωστοποίησε η τουρκική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών AFAD, το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε στην περιοχή Μπαταλγκαζί της Μαλάτιας.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε εστιακό βάθος 7,03 χλμ και έγινε αισθητός σε Ντιγιάρμπακιρ, Γκιαζιαντέπ, Χατάι, Άδανα και Καχραμανμαράς.

#SONDAKİKA – Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem



Battalgazi merkezli deprem 7km derinlikte meydana geldi. pic.twitter.com/njqbtfE8Od — Habertürk TV (@HaberturkTV) May 20, 2026

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για θύματα ή σοβαρές ζημιές, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τους ελέγχους στις πληγείσες περιοχές.

«Μετά τον σεισμό μεγέθους 5,6 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 09:00 στην περιοχή Μπαταλγκαζί της Μαλάτιας και έγινε αισθητός και στις επαρχίες Αντιγιαμάν, Ελαζίγ, Τούντζελι και Σανλιούρφα, δεν υπάρχει προς το παρόν κάποια αρνητική κατάσταση. Οι έρευνες πεδίου συνεχίζονται. Ευχόμαστε περαστικά στους πολίτες που επηρεάστηκαν», ανέφερε σε ενημέρωσή της η AFAD.

Στο μεταξύ, ο κυβερνήτης της Μαλάτια, Σεντάρ Γιαβούζ, ανακοίνωσε ότι τα σχολικά μαθήματα αναβλήθηκαν για μία ημέρα σε ολόκληρη την επαρχία.

Την ίδια ώρα, ο Τούρκος σεισμολόγος καθηγητής Σουλεϊμάν Παμπάλ, μιλώντας στο CNN TÜRK, προειδοποίησε ότι η περιοχή της Μαλάτιας θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητη από σεισμολογικής πλευράς, καθώς βρίσκεται κοντά σε ενεργά ρήγματα που μπορούν να προκαλέσουν σεισμούς άνω των 7 Ρίχτερ.

Όπως σημείωσε, «η Μαλάτια είναι μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή. Υπάρχουν γύρω της ρήγματα όπως το Οβατζίκ και το ρήγμα της Μαλάτιας, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν σεισμούς άνω των 7 βαθμών. Πρόκειται για ρήγματα που έχουν συσσωρεύσει ενέργεια και γι’ αυτό οι σεισμοί στην περιοχή μάς ανησυχούν».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το ρήγμα του Γεντισεβέν βρίσκεται επίσης υπό παρακολούθηση, επισημαίνοντας ότι στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν ενεργά ρήγματα τα οποία «συσσωρεύουν ενέργεια εδώ και περίπου 250 χρόνια και είναι ικανά να προκαλέσουν σεισμούς μεγαλύτερους των 7 Ρίχτερ».

Ο Παμπάλ ανέφερε ακόμη ότι η Τουρκία είναι μια χώρα που διασχίζεται από πολυάριθμα ενεργά ρήγματα, χαρακτηρίζοντας τον γεωλογικό χάρτη της χώρας «σαν ιστό αράχνης». Όπως είπε, «η πραγματικότητα των σεισμών στην Τουρκία πηγάζει ακριβώς από αυτή τη γεωλογική δομή».

