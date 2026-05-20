Συγκλονιστικό ρεπορτάζ του BBC για το Αφγανιστάν αποκαλύπτει την απόγνωση γονέων που φτάνουν στο σημείο να πουλούν τα παιδιά τους επειδή δεν μπορούν να τα θρέψουν.

Σε ένα από τα αποσπάσματα του ρεπορτάζ του βρετανικού καναλιού, πρωταγωνιστούν ο Αμπντούλ Ρασίντ Αζίμι και οι επτάχρονες δίδυμες κόρες του, η Ρόκια και η Ροχίλα.

Στο βίντεο φαίνεται ο Αφγανός πατέρας να περιγράφει γιατί, όπως γράφει το BBC, αποφάσισε να κάνει «απελπισμένες επιλογές» όπως το να τις πουλήσει για γάμο ή για να γίνουν υπηρέτριες.

«Είμαι έτοιμος να πουλήσω τις κόρες μου. Είμαι φτωχός, έχω χρέη και είμαι αβοήθητος. Έρχομαι στο σπίτι μου πεινασμένος, διψασμένος, απελπισμένος και σε σύγχυση. Τα παιδιά μου έρχονται και μου λένε “μπαμπά δώσε μας λίγο ψωμί”. Αλλά τι να τους δώσω; Πού είναι κάπου να δουλέψω» λέει αρχικά ο Αζίμι.

«Αν πουλήσω τη μια κόρη μου θα μπορέσω να ταΐσω τα άλλα παιδιά μου για τουλάχιστον 4 χρόνια» επιχειρεί να δικαιολογηθεί για την απόφασή του.

Με τα μικρά κορίτσια να τον κοιτούν αποσβολωμένα, χωρίς, ίσως, να αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει, ο Αζίμι βάζει τα κλάματα λέγοντας «μου ραγίζει την καρδιά, αλλά είναι ο μόνος τρόπος».

The BBC portrays an indebted Afghan father selling his 7-year-old twin daughters into sexual slavery with adult men as a man who is forced to make difficult choices



Όπως αναφέρει το BBC, «η επιλογή να πουληθούν οι κόρες αντί για τους γιους οφείλεται στο γεγονός ότι πολιτισμικά οι γιοι θεωρούνται ευρέως ως οι μελλοντικοί εργάτες της οικογένειας, και στο Αφγανιστάν, με τους περιορισμούς των Ταλιμπάν στην εκπαίδευση και την εργασία για τις γυναίκες και τα κορίτσια, αυτό είναι ακόμη πιο έντονο. Επιπλέον, υπάρχει μια παράδοση στην οποία δίνεται ένα γαμήλιο δώρο στην οικογένεια του κοριτσιού από την οικογένεια του αγοριού κατά τη διάρκεια του γάμου».

«Την πούλησα για να τη σώσω»

Σε μια παρόμοια ιστορία, ο Σαΐντ Αχμέντ λέει στο βρετανικό κανάλι ότι έχει ήδη αναγκαστεί να πουλήσει την πεντάχρονη κόρη του, Σαϊκά, αφού έπαθε σκωληκοειδίτιδα και εμφάνισε κύστη στο συκώτι της.

«Δεν είχα χρήματα να πληρώσω τα ιατρικά έξοδα. Έτσι πούλησα την κόρη μου σε έναν συγγενή», λέει. Η χειρουργική επέμβαση της Σαϊκά η οποία πληρώθηκε από τα 2.700 ευρώ που έδωσε ο «αγοραστής», ήταν επιτυχής.

O Σαΐντ με την 5χρονη κόρη του την οποία έχει ήδη πουλήσει σε συγγενή του

«Αν είχα πάρει όλο το ποσό εκείνη την εποχή, θα την είχε πάρει μακριά. Του είπα λοιπόν να μου δώσεις αρκετά για τη θεραπεία της τώρα, και στα επόμενα πέντε χρόνια μπορείς να μου δώσεις τα υπόλοιπα, μετά τα οποία μπορείς να την πάρεις εσύ. Θα γίνει η νύφη του» εξηγεί ο πατέρας του κοριτσιού το οποίο σε πέντε χρόνια, όταν θα είναι μόλις 10 ετών, θα πρέπει να φύγει και να πάει στο σπίτι του συγγενή για να παντρευτεί έναν από τους γιους του.

«Αν είχα χρήματα, δεν θα είχα πάρει ποτέ αυτή την απόφαση. Αλλά μετά σκέφτηκα, τι θα γινόταν αν πέθαινε χωρίς την επέμβαση; Το να χαρίζεις το παιδί σου σε τόσο νεαρή ηλικία, φέρνει πολύ άγχος. Οι γάμοι ανηλίκων έχουν τα προβλήματά τους. Ωστόσο, επειδή δεν μπορούσα να πληρώσω για τη θεραπεία της, σκεφτόμουν, τουλάχιστον θα είναι ζωντανή» είπε ο Σαΐντ.

Η περικοπή της ανθρωπιστικής βοήθειας

Το BBC σημειώνει ότι μόλις πριν από δύο χρόνια, ο Σαΐντ λάμβανε κάποια βοήθεια. Τότε, αυτός και η οικογένειά του – όπως εκατομμύρια άλλοι Αφγανοί – λάμβαναν επισιτιστική βοήθεια: αλεύρι, μαγειρικό λάδι, φακές και συμπληρώματα για παιδιά.

Ωστόσο, οι μαζικές περικοπές στη βοήθεια τα τελευταία χρόνια έχουν στερήσει από τη μεγάλη πλειοψηφία αυτή τη σωτήρια βοήθεια.

Οι ΗΠΑ – κάποτε ο κορυφαίος δωρητής στο Αφγανιστάν – μείωσαν σχεδόν όλη τη βοήθεια προς τη χώρα πέρυσι. Πολλοί άλλοι βασικοί δωρητές έχουν επίσης μειώσει σημαντικά τις συνεισφορές τους, συμπεριλαμβανομένης της Βρετανίας. Τα τρέχοντα στοιχεία του ΟΗΕ δείχνουν ότι η βοήθεια που έχει ληφθεί μέχρι στιγμής φέτος είναι 70% χαμηλότερη από ό,τι το 2025.

