Στα άκρα οδηγούνται οι σχέσεις της κυβέρνησης και της συντεχνίας Ισότητα και ειδικά του κλάδου προσωπικού του Τμήματος Φυλακών.

Πλην της 24ωρης απεργίας που θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή στις 9 το πρωί έξω από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, η συντεχνία προχώρησε σήμερα σε καταγγελία προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ισχυριζόμενη παραβίαση του δικαίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία. Καταγγέλλοντες είναι ο δεσμοφύλακας εκλεγμένος συνδικαλιστικός αξιωματούχος και άμεσα θιγόμενος Γεώργιος Μαλτέζος και η Παγκύπρια Συντεχνία Ισότητα, διά του προέδρου του Δ.Σ. Πρόδρομου Χριστοφή.

Σύμφωνα με την καταγγελία, την οποία εξασφάλισε το philenews, η Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Τμήματος Φυλακών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Υπουργείου Οικονομικών και του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και προσωπικού, συστηματικά εφάρμοσε εσφαλμένα το δίκαιο της ΕΕ σε ένα συγκεκριμένο τομέα.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που αποστάληκαν ηλεκτρονικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα οποία επισυνάπτονται υπό τύπο τεκμηρίου και κρατικές χορηγίες στην ΠΑΣΥΔΥ, καταγγέλλεται ενορχηστρωμένη προσπάθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη φίμωση, τον εκφοβισμό και το κλείσιμο της Ισότητας ως ανεξάρτητης συνδικαλιστικής φωνής, προς όφελος της κρατικά χρηματοδοτούμενης ΠΑΣΥΔΥ. Το πρόβλημα αναλύεται σε τέσσερα αλληλένδετα σκέλη:

Α. Στοχευμένη δίωξη του εκλεγμένου εκπροσώπου κ. Μαλτέζου, αντιπρόεδρου Κλαδικού Συμβουλίου Δεσμοφυλάκων, εκπρόσωπος Τύπου και μέλος Δ.Σ. της Ισότητας, ο οποίος ανέδειξε δημόσια ζητήματα υπερπληθυσμού, ναρκωτικών και υποστελέχωσης· επιβεβαιωμένα από το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας (19600/2022) και την Έκθεση CPT/Inf (2025). Τον 2/2026 αιφνιδιαστική μετάθεση υπό άμεσο προϊστάμενο, τον πρόεδρο Κλάδου της ανταγωνιστικής ΠΑΣΥΔΥ — σύγκρουση συμφέροντος και αποκοπή από τους συναδέλφους.

– Καταγγέλλεται επίσης ότι με επιστολές που του αποστάληκαν οι φυλακές αντιμετωπίζουν τον συνδικαλιστικό χρόνο ως προνόμιο· χαρακτηρισμός «αδικαιολόγητα απών», απειλές κυρώσεων, κατ’ εξαίρεση 2ωρες άδειες.

– 4–6/5/2026: πειθαρχική κλήση για την ανακοίνωση της Πρωτομαγιάς (προ-αξιολόγηση δηλώσεων)· λεκτική παρενόχληση, ανάθεση καθηκόντων κατά παράβαση ιατρικής γνωμάτευσης, χαρακτηρισμός των συνδικαλιστών ως «ντροπής του Τμήματος».

– 7–8/5/2026: την επομένη της εσωτερικής καταγγελίας, διορισμός ερευνώσας λειτουργού δυνάμει του άρθρου 81(2)(β) — του βαρύτερου πειθαρχικού μονοπατιού (δυνητικά αναγκαστική αφυπηρέτηση/απόλυση). Όπως αναφέρεται στην καταγγελία, η σύμπτωση των 24 ωρών συνιστά ένδειξη εκδικητικού κινήτρου. Όπως αναφέρεται, οι δεσμοφύλακες είναι δημόσιοι υπάλληλοι, όχι δυνάμεις ασφαλείας· ο κ. Μαλτέζος τελεί εκτός των περιοριστικών ρητρών (άρθρο 21(5) Συντάγματος· άρθρο 11§2 ΕΣΔΑ).

Β. Αποκλεισμός από τη διαβούλευση. Η Ισότητα αποκλείεται από τη Μικτή Επιτροπή Προσωπικού (ΜΕΠ), όπου μετέχει μόνο η ΠΑΣΥΔΥ, και δεν καλείται σε διαβούλευση για κρίσιμα ζητήματα.

Γ. Ασύμμετρη χρηματοδότηση. Άρθρο 0401200092 Υπ. Οικονομικών, αποκλειστικά στην ΠΑΣΥΔΥ: 2017– 2021 €890.000/έτος· 2022–2023 €990.000· 2024 €890.000· 2025 €1.090.000 (€8,41 εκατ.)· μηδέν στην Ισότητα. Επιλεκτικό πλεονέκτημα χωρίς ισότιμα, διαφανή κριτήρια.

Δ. Σύγκρουση συμφέροντος («κίτρινη συντεχνία»). Η ΠΑΣΥΔΥ εκπροσωπεί ταυτόχρονα εργαζομένους και μέσω του Κλάδου Διευθυντών, διευθυντικά στελέχη με εξουσία εργοδότη· η εξάρτηση από κρατική χρηματοδότηση συνιστά πράξη επέμβασης (άρθρο 5(3) Σύμβ. 151 ΔΟΕ). Η συρρίκνωση του πλουραλισμού επιβεβαιώνεται από την πρόσφατη απορρόφηση της ΑΣΔΥΚ από την ΠΑΣΥΔΥ.

ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΜΕΝΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ:

1. Οδηγία 2002/14/ΕΚ (ενσωμάτωση Ν.78(Ι)/2005): άρθρα 2–4 (ουσιαστική/έγκαιρη ενημέρωση διαβούλευση) και άρθρο 7 (επαρκής προστασία/εγγυήσεις των εκπροσώπων). Η στοχοποίηση του εκπροσώπου και ο αποκλεισμός συνιστούν εσφαλμένη/πλημμελή εφαρμογή, σε συγκεκριμένη περίπτωση και συστηματικά.

2. Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ΕΕ (εφαρμοστέος δυνάμει του άρθρου 51): άρθρα 12, 27, 28, 21 και 30· κάθε περιορισμός πρέπει (άρθρο 52(1)) να είναι νόμιμος, αναγκαίος, ανάλογος.

3. Κρατικές ενισχύσεις (107–108 ΣΛΕΕ): η αποκλειστική χορηγία πληροί prima facie τα τέσσερα σωρευτικά κριτήρια (κρατικοί πόροι· επιλεκτικό πλεονέκτημα· νόθευση ανταγωνισμού· επηρεασμός εμπορίου).

4. Ερμηνευτικό πλέγμα: ΕΣΔΑ 10–11 (Straume 2022· Demir & Baykara 2008· Wilson/NUJ 2002)· Αναθ. Ευρ. Κοινωνικός Χάρτης άρθρο 28· Συμβάσεις ΔΟΕ 87/98/135/151/190· κυπριακή νομολογία ΠΑΣΥΝΟ (1994) 4 ΑΑΔ 174 και ΕΤΥΚ [2009] 4 ΑΑΔ 469.

ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ: αμέτρητες προσπάθειες, χωρίς αποτέλεσμα – Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας (12.4.2024) — αναπάντητη. – Θέσεις σε Κοινοβ. Επιτροπή Οικονομικών (8.4.2024). – Καταγγελία στην Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (29.4.2024, απορρίφθηκε χωρίς εξέταση κρατικής ενίσχυσης). – Εσωτερική Καταγγελία στη Διεύθυνση Φυλακών (7.5.2026)· εκκρεμής πειθαρχική έρευνα [81(2)(β)] (8.5.2026). – Επίτροπος Διοικήσεως (18.5)· Υπουργός Εργασίας/Έφορος Συντεχνιών δυνάμει Ν.42(Ι)/2025 (19.5)· Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς (20.5). Δεν εκκρεμεί τελική δικαστική απόφαση· καμία υπόθεση στο SOLVIT.

Την ίδια ώρα η υπόθεση λαμβάνει ευρύτερες διαστάσεις μετά την κατάθεση πολυσέλιδου φακέλου καταγγελιών στην Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, με αναφορές σε κατάχρηση εξουσίας, εργασιακή παρενόχληση και στοχοποίηση συνδικαλιστών στις Κεντρικές Φυλακές, ενώ την Παρασκευή οι δεσμοφύλακες μέλη της ΙΣΟΤΗΤΑΣ προχωρούν από τις 8 το πρωί σε 24ωρη απεργία και εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.