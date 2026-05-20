Η ενιαία αγορά αποτελεί βασικό θεμέλιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της οικονομίας της ΕΕ, δήλωσε η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Η κ. φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι η ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίων και προσώπων έχει συμβάλει διαχρονικά στην ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ενίσχυση των επιχειρηματικών ευκαιριών.

Η ενιαία αγορά, με πληθυσμό 450 εκατομμυρίων και οικονομικό μέγεθος 18 τρισ. ευρώ, λειτουργεί ως εργαλείο ευημερίας και διεθνούς επιρροής, επιτρέποντας στην ΕΕ να διαμορφώνει παγκόσμια πρότυπα. Η Πρόεδρος τόνισε ότι οι τρέχουσες τεχνολογικές αλλαγές, η κλιματική πρόκληση και ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός καθιστούν αναγκαίο τον εκσυγχρονισμό της αγοράς, υπογραμμίζοντας ότι η διατήρησή της όπως είναι σήμερα δεν επαρκεί.

Στην ομιλία της παρουσίασε έξι σημεία πολιτικής: την άρση εμποδίων και μείωση υπερβολικής ρύθμισης, την ψηφιοποίηση της αγοράς, τη βιωσιμότητα και καθαρή καινοτομία, την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας, τη διασφάλιση κοινωνικής ισότητας και την προώθηση της εργασιακής ένταξης, με έμφαση στους γονείς και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Η κ. φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε σε πρωτοβουλίες όπως το CHIPS Act, την ενίσχυση της ευρωπαϊκής παρουσίας στους ημιαγωγούς και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και σε μεγάλα έργα όπως τα «γιγα-εργοστάσια» ΤΝ. Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της ενιαίας αγοράς για τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών με Ινδία, Αυστραλία, Mercosur, Ελβετία και Μεξικό.

Κλείνοντας, χαρακτήρισε την ενιαία αγορά ως μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες της ΕΕ, σημειώνοντας ότι η επιτυχία της απαιτεί συνεχή πολιτική βούληση και προσαρμογή, με τον οδικό χάρτη «Μία Ευρώπη, Μία Αγορά» να αποτελεί τη βάση για τα επόμενα βήματα.