Στόχος σχεδίου δολοφονίας από τρομοκράτη που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν είχε γίνει η Ιβάνκα Τραμπ, σύμφωνα με πληροφορίες της New York Post. Ο 32χρονος Ιρακινός Μοχάμαντ Μπακέρ αλ-Σαάντι, που συνελήφθη στην Τουρκία και εκδόθηκε στις ΗΠΑ, φέρεται να είχε στην κατοχή του χάρτη της κατοικίας της στη Φλόριντα.

Ο αλ-Σαάντι συνομιλεί με τον μέντορά του, Κασέμ Σουλεϊμανί, ο οποίος σκοτώθηκε σε αμερικανική επιδρομή με drone στη Βαγδάτη τον Ιανουάριο του 2020

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο αλ-Σαάντι είχε δεσμευτεί να δολοφονήσει την Ιβάνκα Τραμπ ως πράξη εκδίκησης για την εξόντωση του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί από αμερικανικό drone στη Βαγδάτη, τον Ιανουάριο του 2020.

Ο Εντιφάντ Κανμπάρ, πρώην αναπληρωτής στρατιωτικός ακόλουθος της ιρακινής πρεσβείας στην Ουάσιγκτον, δήλωσε στη New York Post ότι ο αλ-Σαάντι «έλεγε σε κόσμο πως πρέπει να σκοτώσουν την Ιβάνκα για να “κάψουν το σπίτι του Τραμπ όπως εκείνος έκαψε το δικό μας σπίτι”».

Ο ίδιος υποστήριξε επίσης ότι είχε στην κατοχή του σχέδιο της κατοικίας της Ιβάνκα Τραμπ και του συζύγου της Τζάρεντ Κούσνερ στη Φλόριντα, αξίας περίπου 24 εκατομμυρίων δολαρίων. Δεύτερη πηγή επιβεβαίωσε, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το σχέδιο δολοφονίας.

Ο αλ-Σαάντι ανάρτησε αυτόν τον χάρτη της περιοχής στη Φλόριντα όπου κατοικεί η Ιβάνκα Τραμπ, συνοδεύοντάς τον με απειλητικό μήνυμα στα αραβικά

Ο αλ-Σαάντι είχε αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χάρτη της περιοχής όπου βρίσκεται η κατοικία του ζευγαριού, συνοδεύοντάς τον με απειλητικό μήνυμα στα αραβικά, στο οποίο ανέφερε: «Λέω στους Αμερικανούς να κοιτάξουν αυτή τη φωτογραφία και να γνωρίζουν ότι ούτε τα παλάτια σας ούτε οι Μυστικές Υπηρεσίες θα σας προστατεύσουν. Βρισκόμαστε στη φάση παρακολούθησης και ανάλυσης. Σας το λέω, η εκδίκησή μας είναι θέμα χρόνου».



Υψηλόβαθμο πρόσωπο σε δίκτυα τρομοκρατίας

Οι αμερικανικές αρχές υποστηρίζουν ότι ο 32χρονος ήταν υψηλόβαθμο πρόσωπο σε δίκτυα τρομοκρατίας που συνδέονται με το Ιράν και το Ιράκ. Συνελήφθη στην Τουρκία στις 15 Μαΐου ενώ φέρεται να ταξίδευε προς τη Ρωσία και στη συνέχεια εκδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ τον κατηγορεί για 18 επιθέσεις ή απόπειρες επιθέσεων σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες. Μεταξύ άλλων, κατηγορείται για εμπρησμό υποκαταστήματος της Bank of New York Mellon στο Άμστερνταμ, για επίθεση με μαχαίρι σε δύο Εβραίους στο Λονδίνο, καθώς και για πυροβολισμούς στο αμερικανικό προξενείο στο Τορόντο.

Οι ομοσπονδιακές αρχές αναφέρουν ακόμη ότι σχεδίασε ή συντόνισε επιθέσεις κατά εβραϊκών στόχων, όπως βομβιστική επίθεση σε συναγωγή στη Λιέγη του Βελγίου και εμπρησμό ναού στο Ρότερνταμ.

Η Ιβάνκα Τραμπ, 44 ετών σήμερα, είχε ασπαστεί τον ορθόδοξο Ιουδαϊσμό το 2009 πριν από τον γάμο της με τον Τζάρεντ Κούσνερ. Ο Λευκός Οίκος δεν σχολίασε τις πληροφορίες περί σχεδίου δολοφονίας.

Σύμφωνα με ειδικούς που μίλησαν στη New York Post, ο αλ-Σαάντι είχε στενή σχέση με τον Κασέμ Σουλεϊμανί και αργότερα με τον διάδοχό του, στρατηγό Εσμαΐλ Καανί. Η Ελίζαμπεθ Τσούρκοφ, ερευνήτρια του ινστιτούτου New Lines Institute στην Ουάσιγκτον, δήλωσε ότι ο αλ-Σαάντι συνέχισε να λαμβάνει πόρους και υποστήριξη για τα τρομοκρατικά του δίκτυα.

Η ίδια είχε απαχθεί στη Βαγδάτη το 2023 και κρατήθηκε όμηρος για περισσότερες από 900 ημέρες από την Κατάιμπ Χεζμπολάχ, πριν απελευθερωθεί το 2025.

Κατά τον Κανμπάρ, ο αλ-Σαάντι θεωρούσε τον Σουλεϊμανί πατρική φιγούρα μετά τον θάνατο του δικού του πατέρα, Ιρανού ταξίαρχου, το 2006. Μεγάλωσε στη Βαγδάτη αλλά στάλθηκε στην Τεχεράνη για εκπαίδευση από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Στη συνέχεια δημιούργησε ταξιδιωτικό γραφείο για θρησκευτικά ταξίδια, το οποίο – σύμφωνα με τις καταγγελίες – χρησιμοποιούσε ως κάλυψη για επαφές με τρομοκρατικούς πυρήνες ανά τον κόσμο.

Είχε έντονη παρουσία στα social media

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, παρά τον φερόμενο ρόλο του σε τρομοκρατικά δίκτυα, διατηρούσε έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου δημοσίευε φωτογραφίες από ταξίδια του δίπλα στον Πύργο του Άιφελ, στους Δίδυμους Πύργους Πετρόνας στην Κουάλα Λουμπούρ, αλλά και selfies μπροστά από πυραύλους και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Η δικογραφία περιλαμβάνει επίσης φωτογραφίες που φέρεται να τον δείχνουν να συμβουλεύεται χάρτες μαζί με τον Σουλεϊμανί σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, εικόνες που είχαν αναρτηθεί στον λογαριασμό του στο Snapchat.

Σε ανάρτησή του το 2020, λίγους μήνες μετά τον θάνατο του Σουλεϊμανί, είχε γράψει: «Θα εγκαταλείψω τα social media και θα κλείσω όλα τα τηλέφωνά μου μέχρι να ηττηθεί ο αμερικανικός εχθρός… νίκη ή μαρτύριο».

Παρά τη δήλωση αυτή, συνέχισε να δραστηριοποιείται διαδικτυακά, ενώ σε μεταγενέστερη ανάρτησή του χαρακτήριζε τον Σουλεϊμανί και άλλους Ιρανούς στρατιωτικούς που σκοτώθηκαν σε αμερικανικές επιδρομές ως «μάρτυρες».

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, ο αλ-Σαάντι κρατείται σε απομόνωση στο Metropolitan Detention Center του Μπρούκλιν.

