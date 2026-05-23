Αριθμοί και υπογραμμίσεις*

12,95 ευρώ έφτασαν να πωλούνται τα κεράσια, από την μέση τιμή του παραγωγού που είναι στα €9,00. Ανέβηκε, διαβάζω στον «Φ» και το λουβί, από τα €8,00 μέχρι πρότινος, στα €9,40 τώρα.

>Ας κόψουμε τα κεράσια!

9,6 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού μας έκανε δώρο ο καλός Θεούλης και τα φράγματα …πανηγυρίζουν! Τέτοια «επίδοση», είχε 40 χρόνια να ιδεί ο μήνας Μάιος.

>Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της 19ης Μαΐου, η συνολική αποθηκευμένη ποσότητα στα φράγματα του Νοτίου Αγωγού ανέρχεται πλέον στα 71,2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.

76 Breaking News, Έκτακτες Ειδήσεις ελληνιστί, έλαβα την τελευταία εβδομάδα, αναγκάζοντας το κινητό μου να μου στείλει συγχαρητήρια που ξόδεψα 4 ώρες μιλώντας και …παίζοντας!

>«Τι να κάνω;», ρώτησα την ψυχοθεραπεύτριά μου. «Πάρε ένα κινητό φτηνό και αξιόπιστο, και δώσε τον αριθμό σου μόνο σε 10 έμπιστους ανθρώπους», απάντησε. Και συμπλήρωσε: «Ούτε για αστείο σε οποιονδήποτε στη δουλειά σου». «Μα, τι λες», της είπα. «Δημοσιογράφος είμαι, Έκτακτα βγαίνουν συνέχεια. Πρέπει να είμαι μέσα στα πράγματα». Ακολούθησε μία παύση περίπου 10 δευτερολέπτων και έκλεισε τη συζήτηση μονολεκτικά: «Βγες!».

Υπογράμμιση: 22 χρόνια πέρασαν για να πάρει πρωτάθλημα η ομαδάρα μου η Άρσεναλ στην Αγγλία. Βρίσκομαι μέσα σε μια …νιρβάνα! Βλέπω και ξαναβλέπω τους πανηγυρισμούς των παικτών μόλις έληξε το παιχνίδι της Μάντσεστερ Σίτι, που, ευτυχώς, δεν το κέρδισε. Λάτρεψα τα πάντα αυτήν την σεζόν. Τον παικταρά τον Ντέκλαν Ράις και τον τερματοφύλακά μας, τον φοβερό Ράγια!

ΥΓ: Αν παραξενεύεστε πως και πότε έγινα Άρσεναλ, εύκολο! Έφηβος ήμουν.

Φιλοξενήθηκα από έναν καλό φίλο από την Αφρική. Και περπατώντας κάπου στο βόρειο Λονδίνο, μου δείχνει έναν «μαλλιά» και μου κάνει: «Τον ξέρεις αυτόν;». «Όχι, βέβαια. Τι είναι;». «Ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ. Πολύ καλός. Είναι και Κύπριος! Τσάρλι Τζορτζ». Μετά από 2 μέρες, Σάββατο, με πήρε στο γήπεδο. Αυτό ήταν. Ο Τσάρλι έβαλε 2 γκολάρες στη Γουλβς, και η Άρσεναλ έγινε ομάδα μου!

959 ημέρες μετράμε σήμερα από την σφαγή της Χαμάς την 7/10/2023 σε φεστιβάλ 2 εβραϊκών οικισμών. Σκοτώθηκαν 1.195 άνθρωποι από την τρομοκρατική οργάνωση. Ανάμεσά τους τουλάχιστον 828 πολίτες δολοφονήθηκαν. Συμπεριλαμβανομένων 36 μικρών παιδιών, 71 ξένων υπηκόων και τουλάχιστον 367 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

>Επίσης, περίπου 250 Ισραηλινοί και μη Ισραηλινοί πολίτες και στρατιώτες κρατήθηκαν ως όμηροι στη Γάζα. Δεκάδες περιστατικά βιασμού και σεξουαλικής βίας συνέβησαν και επιβεβαιώθηκαν. Όμως, αξιωματούχοι της Χαμάς αρνούνται οποιαδήποτε τέτοια ανάμιξη από τους πολεμιστές της.

Αυτή η σφαγή από τη Χαμάς πυροδότησε την έναρξη του πολέμου στην Παλαιστίνη. Η ανταλλαγή ομήρων έχει ολοκληρωθεί. Αψιμαχίες αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχουν. Υπάρχει όμως σοβαρή κρίση ασιτίας στη Γάζα. Που δεν μοιάζει πια με πόλη. Μόνο ερείπια…

Υπογράμμιση: Όμως, με ξάφνιασε η είδηση την Πέμπτη στην πρώτη σελίδα της ισραηλινής εφημερίδα «Haaretz» ότι: «Καθώς το Ισραήλ οδεύει προς εκλογές, ο Νετανιάχου χρειάζεται πόλεμο!»

Όπως γράφει ο Γιόσσι Βέρτερ, «ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει ανάγκη τον πόλεμο. Τον θέλει. Τώρα. Ιδανικά, μάλιστα, σε περισσότερα από ένα μέτωπα και όσο το δυνατόν πιο παρατεταμένα, σκληρά και αιματηρά. Σαν έναν ναρκομανή που χρειάζεται απεγνωσμένα την επόμενη δόση του, ο πόλεμος τον συντηρεί. Είναι η απάντηση σε όλα τα προβλήματα της ζωής του. Όταν τα κανόνια βρυχώνται και τα μαχητικά αεροσκάφη είναι από πάνω, οι διαδικασίες στην ποινική του δίκη (η οποία έχει ουσιαστικά σταματήσει) ακυρώνονται».

3,2 δισεκατομμύρια ευρώ πρόκειται να εκταμιεύσει στην Ουκρανία η ΕΕ τον επόμενο μήνα.

>Είναι η πρώτη τέτοια πληρωμή στο πλαίσιο ενός γιγαντιαίου δανείου που εγκρίθηκε τον Απρίλιο, ανακοίνωσαν οι Βρυξέλλες την Τετάρτη.

(*)Οι Αριθμοί έχουν τη δική τους γλώσσα. Οι Υπογραμμίσεις προκαλούν!…