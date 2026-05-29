ΠΡΟΚΑΛΕΙ η Άγκυρα και επιμένει να ανεβάζει τους τόνους, οι οποίοι συντηρούν ένα κλίμα έντασης σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο ( Κύπρο). Πρόκειται για στρατηγική της επιλογή, κι αυτό δεν θα πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε. Προφανώς και οι Τούρκοι τεντώνουν το σχοινί και ρισκάρουν με το ενδεχόμενο να κοπεί, με ό,τι αυτό σημαίνει.

Η ΚΑΤΟΧΙΚΗ Τουρκία είναι πυλώνας αποσταθεροποίησης. Είναι κράτος, που τροφοδοτεί την ένταση και έχει μονίμως επεκτατικές βλέψεις σε βάρος των γειτονικών της χωρών. Μονίμως στο στόχαστρο της, είναι η Κύπρος και η Ελλάδα.

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για μια στρατηγική, που συνδέεται με τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Σημειώνεται ότι ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, κατά τη διάρκεια πρόσφατης ομιλίας του, ανέφερε μεταξύ άλλων, ότι «τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Κύπρο βασίζονται σε ιστορικά, νομικά και νόμιμα θεμέλια». Έστειλε παράλληλα και ένα απειλητικό μήνυμα με συγκεκριμένους αποδέκτες. Ανέφερε ότι «οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις, με την υψηλή επιχειρησιακή τους ικανότητα, τα σύγχρονα οπλικά συστήματα, την ισχυρή δομή προσωπικού και την εμπειρία τους στο πεδίο, διαθέτουν τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να εξουδετερώσουν κάθε απειλή κατά της χώρας μας». Σαφής η απειλή. Αλλά, από που απειλείται η Τουρκία; Από την Κύπρο; Την Ελλάδα;

ΣΤΗΝ εξίσωση των τουρκικών παραλογισμών χρησιμοποιούνται και οι Τουρκοκύπριοι. Από τουρκικής πλευράς επαναλαμβάνεται το γνωστό αφήγημα ότι η Τουρκία προστατεύει τους Τουρκοκύπριους και ότι ως εγγυήτρια δύναμη θα διασφαλίσει τα δικαιώματα τους. Αυτό, βέβαια, δεν ισχύει. Εκείνο που πράττει η κατοχική δύναμη είναι ότι χρησιμοποιεί τους Τουρκοκύπριους για να εξυπηρετήσει τα στρατηγικά και γεωπολιτικά συμφέροντα της Τουρκίας στην περιοχή.

ΤΙ θέλει να πει με τα πιο πάνω ο Τούρκος αξιωματούχος; Πώς η χώρα του θα σταματήσει, διά της ισχύος, σχεδιασμούς που δεν την εξυπηρετούν ή δεν την εμπλέκουν. Δεν θα έχει, δηλαδή, ρόλο και λόγο, αλλά και έλεγχο, η κατοχική δύναμη.

ΕΙΝΑΙ σαφές πως όσα ανέφερε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας είναι όλα όσα επαναλαμβάνουν όλοι οι αξιωματούχοι του καθεστώτος της Άγκυρας. Και αυτά που αναφέρουν οι Τούρκοι αξιωματούχοι προδήλως εκφράζουν ένα αναθεωρητισμό, στον οποίο στηρίζεται η τουρκική στρατηγική.

ΕΙΝΑΙ σαφές πως οι δημόσιες δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων, αποτελούν συνέχεια μιας τακτικής κλιμάκωσης. Υπενθυμίζεται το νομοσχέδιο της «Γαλάζιας Πατρίδας», που αναμένεται να κατατεθεί στην Εθνοσυνέλευση και θα οριοθετεί θαλάσσιες ζώνες. Ταυτόχρονα παρατηρείται αύξηση των παραβιάσεων.