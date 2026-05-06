Επειδή κάποιοι άρχισαν να πανηγυρίζουν πριν το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς δοθεί στη δημοσιότητα για το βιβλίο “Κράτος Μαφία”, να υπενθυμίσουμε ότι η έρευνα που έγινε δεν είναι οιωνεί ποινική. Είναι μια έρευνα που θα καταλήγει σε κάποια συμπεράσματα. Είτε ότι εντοπίστηκαν πιθανές ποινικές ευθύνες είτε πειθαρχικές, είτε καθόλου. Όπως έγινε με άλλες περιπτώσεις (Σιζόπουλου, Τριμίκλινη κ.α.).

Ούτε βεβαίως παίζει τόσο σημαντικό ρόλο πως η έκθεση είναι 3.000 σελίδες. Θα μπορούσε να αφορά 1.000 και να καταλήγει στα ίδια συμπεράσματα. Πρέπει όλοι να γνωρίζουν ότι μετά θα ακολουθήσει ποινική πλέον έρευνα όπου εκεί πρέπει να αποδειχθούν τα αδικήματα που ενδεχομένως να υποδεικνύονται. Μακάρι να υπάρχουν στοιχεία και αν κάποιοι παρανόμησαν να λογοδοτήσουν. Αυτό έχει ανάγκη ο τόπος.

ΜΙΧ.