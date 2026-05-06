Πανταχού παρόν οι tiktokers της Άμεσης Δημοκρατίας, δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν από την υποβολή υποψηφιοτήτων στη Λευκωσία.

Τα βλέμματα συγκέντρωσαν μερικές κουβέντες που αντάλλαξαν ο «Λουκάνικος», που θα είναι και υποψήφιος, με τον ιδρυτή και υποψήφιο του «Σήκου Πάνω», Χριστόφορο Τορναρίτη.

Οι δύο τους τα είπαν για 1-2 λεπτά αστειευόμενοι, ωστόσο ο Χριστόφορος Τορναρίτης δεν συγκρατήθηκε και… εξέφρασε ξανά μερικά παράπονα για τον Φειδία.

Σύντομη συζήτηση, ο Λουκάνικος είχε και με τον βουλευτή της ΔΗΠΑ, Αλέκο Τρυφωνίδη, όπου αντάλλαξαν ευχές για καλή επιτυχία.

