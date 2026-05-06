Στην κούρσα των εκλογών ρίχνονται και οι υποψήφιοι της κατεχόμενης εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας, όπου από τις 9.00 π.μ. έως τις 12.30 μ.μ., πραγματοποιείται η υποβολή υποψηφιοτήτων των Βουλευτικών Εκλογών της 24ης Μαΐου 2026.

Η υποβολή στον Έφορο Εκλογικής Περιφέρειας πραγματοποιείται στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Υπουργείου Οικονομικών.

Μέχρι στιγμής υπέβαλαν τις υποψηφιότητές τους για τις Βουλευτικές Εκλογές 2026 τα άτομα που απαρτίζουν το ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικού Συναγερμού (ΔΗΣΥ). Πρόκειται για του Ρίτα Σούπερμαν, Δήμος Γεωργιάδης, Βασίλης Κουμέττου.

Οι υποψήφιοι της ΕΔΕΚ: Μάριος Κύρου, Μάριος Λεωνίδου και Πανίκος Πάρπας.

Εκ μέρους της ΔΗΠΑ υπέβαλαν υποψηφιότητα οι Πωλίνα Σολωμού, Μιχάλης Σκορδής και Χρίστος Χατζηχριστοδούλου.

Στο ψηφοδέλτιο του ΕΛΑΜ θα είναι υποψήφιοι οι Πόλα Βασιλείου Χριστοφίδου, Κυριάκος Δρουσιώτης και Γιώργος Τοούλας.

Με το ΑΚΕΛ κατεβαίνουν οι Αβραάμ Λουκά, Αναστασία Χάσικου και Κωστάκης Κωνσταντίνου.

Μαζί με τους υποψηφίους του κόμματος παρευρέθηκαν ο γγ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου και ο Χρίστος Χριστόφιας.

Υποψηφιότητα για το Κίνημα ΑΛΜΑ – ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ υπέβαλαν οι: Γρηγόρης Νεοκλέους, Κατερίνα Παπαραδαμάνθους και Νικολέτα Χριστοδούλου. Οι τρεις υποψήφιοι δεν παρουσιάστηκαν αυτοπροσώπως, και η υποψηφιότητα τους τέθηκε από προτείνοντες και υποστηρικτές.

Εκ μέρους του ΒΟΛΤ κατέρχονται στις εκλογές οι Νατάσα Ιωάννου, Σίλεια Μακφέρσον Ποτούδη και Σπυρούλα Μαυρομμάτη.

Υποψήφιοι με την Άμεση Δημοκρατία Κύπρου είναι οι Κωνσταντίνος Κυπριανού, Νίκος Μαυρομμάτη, Κυριάκος Κωμοδρόμος.

Υποψήφιοι με το κόμμα ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ – ΚΙΝΗΜΑ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ είναι οι: Αντωνάκης Γιασεμή, Λουκάς Αυγουστή, Σταύρος Σταύρου

Εκ μέρους του ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ υπέβαλαν υποψηφιότητα οι Γιώργος Μιχαηλίδης και Πολίνα Ιωσήφ.

Υποψήφιος για τη Δημοκρατική Αλλαγή είναι μόνο ο Σάββας Πέτρου.

Για το κόμμα Πατριωτικό Μέτωπο Λακεδαιμόνιοι κατέβηκε υποψήφιος ο Φοίβος Ιάκωβος.