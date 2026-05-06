Αντίστροφη μέτρηση για την κάλπη και στην Αμμόχωστο καθώς υποβάλλονται οι υποψηφιότητες για τις βουλευτικές Εκλογές 2026 και στην εν λόγω εκλογική περιφέρεια.

Ο Έφορος Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Εκλογικής Περιφέρειας Αμμοχώστου ανακοίνωσε ότι από η διαδικασία θα βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 9:00 έως τις 12:30.

Η υποβολή στον Έφορο Εκλογικής Περιφέρειας Αμμοχώστου πραγματοποιείται στα γραφεία της Επαρχιακής Διοίκησης Αμμοχώστου στο Παραλίμνι.

Με πλήρες ψηφοδέλτιο στην εκλογική διαδικασία κατέρχεται, τελικά, η ΕΔΕΚ στην εν λόγω επαρχία.

Μέχρι στιγμής έχουν υποβάλει υποψηφιότητα: ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΔΗΠΑ, ΕΔΕΚ, ΔΗΜΑΛ και ΕΛΑΜ. Όλοι με πλήρες ψηφοδέλτιο.

Εκκρεμούσαν μόνο το Πατριωτικό Μέτωπο «Λακεδαιμόνιοι», το Πράσινο Κόμμα της Κύπρου και ο Λαϊκός Αγώνας Ελευθερία, οι οποίο και προσήλθαν πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων από πλευράς κομμάτων, διεφάνη πως κατεβαίνουν στην Αμμόχωστο 141 άτομο που διεκδικούν την ψήφο του κόσμου για μια θέση στη Βουλή. Μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχουν ανεξάρτητοι.