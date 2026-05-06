Την υποψηφιότητα τους για τις προσεχείς Βουλευτικές Εκλογές της 24ης Μαΐου υπέβαλαν το πρωί στο Υπουργείο Εσωτερικών, οι εκπρόσωποι των Θρησκευτικών Ομάδων.

Για τη Θρησκευτική ομάδα των Μαρωνιτών, υποψηφιότητα υπέβαλαν ο Μάριος Μαυρίδης και ο Πέτρος Νακούζη, για την Θρησκευτική Ομάδα των Λατίνων η Αντωνέλλα Λύδια Μαντοβάνη και των Αρμενίων ο Βαρτκές Μαχτεσιάν.

Σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια της υποβολής των υποψηφιοτήτων, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών και Γενικός Έφορος Εκλογών Ελίκκος Ηλία είπε ότι σήμερα υποβάλλονται οι υποψηφιότητες για αντιπροσώπους των θρησκευτικών ομάδων των Μαρωνιτών, των Αρμενίων και των Λατίνων για τις εκλογές της 24ης Μαΐου 2026.

Όπως ανέφερε ο κ. Ηλία, θα έχουμε δύο υποψηφίους για τους Μαρωνίτες, μια υποψήφια για τους Λατίνους και έναν υποψήφιο για τους Αρμενίους. Συνεπώς, αν δεν υπάρξει άλλη υποψηφιότητα ως τις 12:30, και αν δεν υπάρξει οποιαδήποτε ένσταση μετά από 24 ώρες, τότε θα υπάρξει η ανακήρυξη των δύο αντιπροσωπων που δεν έχουν ανθυποψήφιους.