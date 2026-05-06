Η μαθητική ομάδα HerShield από το St. Mary’s School στη Λεμεσό αναδείχθηκε «Μαθητική Εταιρεία της Χρονιάς 2026» στον τελικό του διαγωνισμού «Μαθητική Επιχείρηση» του Junior Achievement Cyprus, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2026, στο πλαίσιο της ολοήμερης εκδήλωσης The Road to Gen-E.

Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε για 13η συνεχόμενη χρονιά από τον Junior Achievement Cyprus, με τη θεσμική συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός προγράμματος που προωθεί τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την επιχειρηματική σκέψη των νέων.

Στον τελικό συμμετείχαν 15 μαθητικές ομάδες, οι οποίες αναδείχθηκαν μέσα από συνολικά 89 μαθητικές εταιρείες. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 550 μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 15 έως 18 ετών, οι οποίοι δημιούργησαν και λειτούργησαν τις δικές τους επιχειρήσεις.

Κάθε ομάδα παρουσίασε την επιχειρηματική της ιδέα ενώπιον κριτικής επιτροπής, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι του JA Cyprus, του PwC Foundation, της MetLife, της Coca-Cola HBC Cyprus, της Coffee Island, του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, της Amdocs Cyprus και της Τράπεζας Κύπρου.

Η νικήτρια ομάδα HerShield αποτελείται από τους Πασχάλη Αλατζόγλου, Άνδρεα Μαρσελίνα Πελέντριδη, Ιωάννα Χριστίνα Πέτρου, Εμμέλεια Μαρίνα Μητροφάνους, Δέσποινα Μιχαήλ, Ζωή Μιχαήλ, Έρικα Βασίλη, Μικαέλλα Τράντα και Ηρώ Χριστού.

Υπό την καθοδήγηση των καθηγητριών τους, Μαρίας Κυθρεώτου και Μαρίας Παπά, και της μέντοράς τους, Αννίτας Πέτρου, οι μαθητές ανέπτυξαν μια διακριτική και κομψή θήκη σε στυλ lip gloss, η οποία περιέχει ταινίες ανίχνευσης ουσιών σε ποτά. Το προϊόν έχει σχεδιαστεί με στόχο την προστασία των γυναικών, επιτρέποντας γρήγορους και διακριτικούς ελέγχους για επιβλαβείς ουσίες.

Η δεύτερη θέση απονεμήθηκε στην ομάδα FromSea2Soil από το Λανίτειο Λύκειο. Η ομάδα αποτελείται από τους Τιμόθεο Τιμοθέου, Φωτεινή Γιαννακού, Μαρία Λουίζα Βασιλειάδη, Κωνσταντίνο Αργυρού, Χρήστο Παπαλεοντίου, Γεωργία Βασιλειάδου, Γιώργο Λουκαΐδη και Φοίβο Ιωσήφ.

Με την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού Χριστίνας Αριστοδήμου και του μέντορα Δημήτρη Δημητρίου, η FromSea2Soil αξιοποιεί την απορριπτόμενη posidonia oceanica, είδος θαλάσσιου φυτού, μετατρέποντάς την σε φυσικό λίπασμα. Η ιδέα συνδέει την περιβαλλοντική διαχείριση με την κυκλική οικονομία, μέσω της ανάκτησης φωσφόρου από το νερό και της επιστροφής του στο έδαφος.

Την τρίτη θέση κατέκτησε η ομάδα BioCleanse από το The Junior and Senior School. Η ομάδα αποτελείται από τους Ιωάννη Ιβάν Συμεωνίδη, Πολίνα Λεμπέντεβα, Αναστασία Ιωαννίδου, Ιωάννη Επισκόπου, Ρώμα Θεοχαρίδη, Βερόνικα Καλυβίτου και Αλέξη Κυριακίδη.

Με την υποστήριξη των καθηγητριών Μιχαηλίνας Ιωάννου και Χριστίνας Παπαπαύλου και της μέντοράς τους, Παντελίνας Ηλία, η BioCleanse δημιούργησε ένα απολύτως φυσικό στοματικό διάλυμα, το οποίο διασπά ταχέως τα στοματικά βιοϋμένια. Η προσπάθεια στηρίχθηκε από έρευνα επαγγελματιών στους τομείς της μικροβιολογίας, της οδοντιατρικής και της φαρμακευτικής, καθώς και από επιβλεπόμενα εργαστηριακά πειράματα.

Στο πλαίσιο της τελετής απονεμήθηκαν επίσης ειδικά βραβεία σε επιμέρους τομείς επιχειρηματικότητας. Τα βραβεία καλύτερου περιπτέρου εμπορικής έκθεσης απονεμήθηκαν στις ομάδες Seed of Hope από το Λύκειο Λινόπετρας και Earthcup από το Περιφερειακό Λύκειο Αποστόλου Λουκά Κολοσσίου.

Τα βραβεία ομαδικού πνεύματος απονεμήθηκαν στις ομάδες CHECO από το GC School of Careers και Chill&Drink από το Παγκύπριον Γυμνάσιο. Το βραβείο καλύτερου λογότυπου έλαβε η PillBox από το Ολύμπιον Λύκειο, ενώ το βραβείο βιωσιμότητας απονεμήθηκε στην AquaWise από το Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λακατάμιας.

Η ομάδα Sipit από την Αγγλική Σχολή διακρίθηκε για την καλύτερη ψηφιακή επικοινωνία και εμπορική ταυτότητα, ενώ το βραβείο καλύτερης παρουσίασης απονεμήθηκε στην BaeBeSafe από το GC School of Careers. Η GymbroAI από το Xenion High School έλαβε τα βραβεία καλύτερης ετήσιας έκθεσης και καλύτερου προωθητικού βίντεο.

Το βραβείο πιο καινοτόμου προϊόντος ή υπηρεσίας απονεμήθηκε στην Rehair από το Παγκύπριον Γυμνάσιο, ενώ το βραβείο ηγεσίας έλαβε η Πάολα Εκκέσιη από την ομάδα BaeBeSafe του GC School of Careers.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός. Εκ μέρους της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνάς Μιχαηλίδου, χαιρετισμό απηύθυνε ο Επιθεωρητής Τεχνικής Εκπαίδευσης, Μιχάλης Τσιάρλιστος.

Το Υπουργείο Παιδείας τίμησε τις 15 φιναλίστ ομάδες για την πορεία τους στον διαγωνισμό, με τη βράβευση να πραγματοποιείται από την Επιθεωρήτρια Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, Ζιαννέτ Χατζηιωσήφ.

Η HerShield θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό GEN-E 2026 του JA Europe, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο στη Ρίγα της Λετονίας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, το Λανίτειο Λύκειο αναδείχθηκε Επιχειρηματικό Σχολείο της Χρονιάς. Παράλληλα, οι ομάδες Dr.Drone από το Aspire British Private School και BaeBeSafe από το GC School of Careers κέρδισαν εκπαιδευτική εμπειρία μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος YSBE-NET και θα συμμετάσχουν στην Ευρωπαϊκή Εμπορική Έκθεση που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2026 στη Σόφια της Βουλγαρίας.

Απονεμήθηκε επίσης βραβείο για την καλύτερη καμπάνια στο πλαίσιο του προγράμματος «Be the Match – Youth Edition», που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα. Το πρόγραμμα είχε στόχο την ευαισθητοποίηση των νέων για την εγγραφή τους ως εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Η νικήτρια ομάδα, αποτελούμενη από τους Χρυσοβαλάντη Χατζημάρκου, Κάλια Τσιούρτου, Νικολέτα Ασσιώτη και Κατερίνα Βάσου, θα ταξιδέψει στο Πανεπιστήμιο Πατρών για να συνεχίσει την καμπάνια της, με την υποστήριξη του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος.

Το πρόγραμμα «Μαθητική Επιχείρηση» του JA Cyprus υποστηρίζεται από την PwC Cyprus ως στρατηγικό χορηγό, τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου ως στρατηγικό συνεργάτη, τη MetLife και την Coffee Island ως εταίρους, καθώς και το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, την Coca-Cola HBC Κύπρου και την Amdocs ως υποστηρικτές.

Θεσμικός συνεργάτης είναι το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, ενώ συνδιοργανωτής είναι το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας.

Το Road to Gen-E 2026 συγκεντρώνει ιδέες και ομάδες από τη σχολική έως την πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Οι νικήτριες ομάδες θα εκπροσωπήσουν την Κύπρο στη Ρίγα, στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή σκηνή νεανικής επιχειρηματικότητας.

Ο JA Cyprus είναι μέλος του Junior Achievement Worldwide, του μεγαλύτερου παγκόσμιου μη κερδοσκοπικού οργανισμού που είναι αφιερωμένος στην εκπαίδευση για τη νεανική επιχειρηματικότητα, τη χρηματοοικονομική παιδεία και την απασχολησιμότητα.