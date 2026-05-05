Μετά τα μαξιλάρια και τα σεντόνια που, κατά καιρούς, καλούνται οι οικογένειες των ασθενών να κουβαλούν σε κρατικά νοσηλευτήρια (τις περισσότερες φορές επειδή κάποιος δεν μερίμνησε να μεταφέρει καθαρά και αποστειρωμένα στον χώρο φύλαξης του κάθε θαλάμου), τώρα εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία, ζητούν από τους συγγενείς να μεριμνήσουν και για το νερό.

Αιτία, όπως εξηγούν, η ακαταλληλότητα κάποιων μηχανών νερών που είναι εγκατεστημένες σε συγκεκριμένους θαλάμους αλλά και τα ποτήρια, που όπως ενημερώνουν τους συγγενείς, αν και είναι μιας χρήσης, επαναχρησιμοποιούνται.

Σε σχετική καταγγελία προχώρησε πολίτης εκφράζοντας, την έκπληξ’η του για το γεγονός αλλά και την αγωνία του, διερωτώμενος «εάν στο νοσοκομείο πρέπει να ανησυχούμε για την ασφάλεια της υγείας μας, εκτός νοσοκομείου τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε;»

Ο πολίτης ανέφερε ότι, μετά την προτροπή των εργαζομένων στον θάλαμο στον οποίο νοσηλεύεται ηλικιωμένος συγγενής του, προσέγγισε κι άλλους ασθενείς και συγγενείς προκειμένου να διαπιστώσει εάν είχε καταλάβει σωστά τις προτροπές των επαγγελματιών.

Διαπίστωσε βεβαίως, ότι οι περισσότεροι είχαν μεταφέρει στο νοσοκομείο εμφιαλωμένο νερό με κάποιους από αυτούς να έχουν μεριμνήσει και για πιάτα και μαχαιροπίρουνα, αφού δεν ένιωθαν ασφάλεια μετά την ενημέρωση ότι το νερό του νοσηλευτηρίου είναι ακατάλληλο.

Εμείς θέσαμε το θέμα στον ΟΚΥπΥ προς διερεύνηση… Είπαμε ο Οργανισμός προσπαθεί να βγει νικητής σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητά του αλλά (κατά την κυπριακή), που να μείνουν ευλοημένα, ούτε νερό;

Π