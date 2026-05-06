Επείγουσα συνάντηση με τον Υφυπουργό Τουρισμού ζητούν εμπλεκόμενοι φορείς της τουριστικής βιομηχανίας, με στόχο να ενημερωθούν για τις ενέργειες και τις προθέσεις της Κυβέρνησης σχετικά με τη στήριξη του κλάδου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΓΣ ΠΟΒΕΚ, σχετική επιστολή έχει αποσταλεί προς τον Υφυπουργό Τουρισμού, μετά από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα στην Αγία Νάπα με τη συμμετοχή εκπροσώπων οργανώσεων και συνδέσμων που δραστηριοποιούνται σε αμιγώς τουριστικές περιοχές.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής Αμμοχώστου, ο Σύνδεσμος Καταστηματαρχών Αγίας Νάπας, ο Σύνδεσμος Θαλασσίων Αθλημάτων και Ψυχαγωγίας και ο Σύνδεσμος Ενοικιάσεων Οχημάτων.

Οι φορείς συζήτησαν, σύμφωνα με την ανακοίνωση, την τραγική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει επιχειρήσεις στις αμιγείς τουριστικές περιοχές, λόγω των συνεπειών της σύρραξης στη Μέση Ανατολή.

Η ΓΣ ΠΟΒΕΚ αναφέρει ότι η κάθετη πτώση της τουριστικής κίνησης έχει οδηγήσει σε σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνά το 50%.

Οι εκτιμήσεις για τους καλοκαιρινούς μήνες χαρακτηρίζονται δυσοίωνες, με τους φορείς να προειδοποιούν ότι η συνέχιση της κατάστασης εντείνει τον κίνδυνο για τη βιωσιμότητα επιχειρήσεων στις τουριστικές περιοχές.

Στο ίδιο πλαίσιο, εκφράζεται ανησυχία για τους εργαζόμενους που κινδυνεύουν να μείνουν εκτός εργασίας για ολόκληρη την καλοκαιρινή περίοδο, καθώς και για ενδεχόμενη διατάραξη της εργασιακής σταθερότητας.

Οι εμπλεκόμενοι φορείς απευθύνουν έκκληση προς την Κυβέρνηση, τα αρμόδια Υπουργεία, τους πολιτικούς και οικονομικούς φορείς, καθώς και τις συντεχνίες εργαζομένων, ζητώντας άμεση και υπεύθυνη ανταπόκριση.

Όπως αναφέρεται, η σοβαρότητα της κατάστασης απαιτεί συγκεκριμένα μέτρα στήριξης και ενέργειες για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους στις αμιγείς τουριστικές περιοχές, προτού να είναι πολύ αργά.

Η ΓΣ ΠΟΒΕΚ σημειώνει επίσης ότι κρίνεται επιβεβλημένο να διασφαλιστεί η ένταξη όλων των κλάδων της τουριστικής βιομηχανίας στα υφιστάμενα κυβερνητικά σχέδια στήριξης.

Στόχος, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είναι η ισότιμη αντιμετώπιση όλων των εμπλεκόμενων κλάδων και η διατήρηση των θέσεων εργασίας στις περιοχές που πλήττονται από τη μείωση της τουριστικής κίνησης.