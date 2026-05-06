Την πληροφορία ότι στον Λευκό Οίκο εκτιμάται ότι είναι κοντά μια συμφωνία «μιας σελίδας» με το Ιράν για το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τον καθορισμό ενός πλαισίου για διαπραγματεύσεις όσον αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, μεταδίδει το Axios.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα οι ΗΠΑ αναμένουν τις απαντήσεις του Ιράν σε πολλά βασικά σημεία τις επόμενες 48 ώρες, προσθέτοντας ότι «αυτή ήταν η πιο κοντινή απόσταση που είχαν οι δύο πλευρές σε μια συμφωνία από την έναρξη του πολέμου».

Το Axios υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα περιλαμβάνει:

τη δέσμευση του Ιράν σε μορατόριουμ για τον πυρηνικό εμπλουτισμό,

τη συμφωνία των ΗΠΑ να άρουν τις κυρώσεις τους και να απελευθερώσουν δισεκατομμύρια «παγωμένα» ιρανικά κεφάλαια,

και την άρση των περιορισμών σχετικά με τη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ

Ειδικά για το μορατόριουμ σχετικά με τα πυρηνικά, τρεις πηγές είπαν ότι θα έχει διάρκεια τουλάχιστον 12 χρόνια και μία 15. Κατά τις πηγές αυτές το Ιράν πρότεινε ένα 5ετές μορατόριουμ και οι ΗΠΑ απαίτησαν 20.

Το Ιράν φέρεται να δεσμεύεται στο Μνημόνιο Κατανόησης ότι δεν επιδιώξει ποτέ πυρηνικά όπλα ή δραστηριότητες σχετικές με τέτοιο οπλισμό, με Αμερικανό αξιωματούχο να προσθέτει ότι οι δύο πλευρές συζητούν ρήτρα σύμφωνα με την οποία το Ιράν θα δεσμευτεί να μην λειτουργεί υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις. Η Τεχεράνη φέρεται επίσης να δεσμεύεται σε ένα ενισχυμένο καθεστώς επιθεωρήσεων, συμπεριλαμβανομένων αιφνίδιων ελέγχων από επιθεωρητές του ΟΗΕ.

Δύο πηγές μεταφέρουν, ακόμα, ότι το Ιράν θα συμφωνούσε να αποσύρει το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού – κάτι που ζητά η Ουάσινγκτον και έχει απορρίψει μέχρι τώρα η Τεχεράνη – με μια επιλογή που συζητείται να είναι η μεταφορά του στις ΗΠΑ.

Κατά το δημοσίευμα το μνημόνιο κατανόησης θα αφορά 14 σημεία και για την ώρα προβλέπει τέλος του πολέμου και έναρξη περιόδου 30 ημερών για διαπραγματεύσεις που θα οδηγήσουν σε λεπτομερή συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την άρση κυρώσεων από τις ΗΠΑ.

Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις αυτές θα μπορούσαν, κατά το δημοσίευμα να γίνουν είτε στο Ισλαμαμπάντ είτε στη Γενεύη, ανέφεραν δύο πηγές, ενώ εάν καταρρεύσουν, Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούν είτε να επαναφέρουν τον αποκλεισμό στο Ορμούζ είτε τις πολεμικές επιχειρήσεις.

Οι αξιωματούχοι που επικαλείται η αμερικανική ιστοσελίδα σημείωσαν, επίσης, ότι η απόφαση Τραμπ να πάρει πίσω την «Επιχείρηση Ελευθερία» ήταν αποτέλεσμα αυτής της προόδου στις συνομιλίες.

