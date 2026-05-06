Του Dan Runkevicius

Η “Επιχείρηση Ελευθερία” του Τραμπ προφανώς δεν ήταν μπλόφα, καθώς το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ άρχισε να συνοδεύει πλοία, και το γεγονός πως υλοποίησε αυτό που ανήγγειλε έχει μεγαλύτερη σημασία και από την ίδια την πραξη.

Ξεχωρίζουμε τα εξής γεγονότα: δύο πολεμικά πλοία των ΗΠΑ εισήλθαν τη Δευτέρα στον Περσικό Κόλπο. Δύο εμπορικά πλοία υπό αμερικανική σημαία εξήλθαν από το Στενό του Ορμούζ. ΗΠΑ και Ιράν αντάλλαξαν πυρά. Ένα πλοίο της Νότιας Κορέας χτυπήθηκε. Η εκεχειρία έληξε.

Πέρα από αυτά, υπάρχει αρκετή παραπληροφόρηση για να καταλάβουμε τι πραγματικά συνέβη στην πράξη και επί του πεδίου.

Η μεγάλη εικόνα, όμως, είναι πως ο Τραμπ ουσιαστικά παραδέχεται πως ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών δεν λειτουργεί και πως χρειάζεται διέξοδο για μια σύγκρουση που γίνεται όλο και πιο αντιδημοφιλής.

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση της Ipsos, ο πόλεμος με το Ιράν είναι πλέον τόσο αντιδημοφιλής στους Αμερικανούς όσο ήταν ο πόλεμος του Βιετνάμ τη δεκαετία του 1970. Περίπου το 61% των ερωτηθέντων λέει ότι ο Τραμπ έκανε λάθος.

Ο αποκλεισμός υποτίθεται ότι θα τελείωνε τη δουλειά. Το σχέδιο ήταν να αναγκαστεί το Ιράν να εξαντλήσει τα αποθέματά του και να κλείσει τις πετρελαιοπηγές του, προκαλώντας μόνιμη ζημιά στις εν λόγω υποδομές. “Αν δεν καταφέρουν να μεταφέρουν το πετρέλαιό τους, όλη η πετρελαϊκή τους υποδομή θα καταρρεύσει”, είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στα τέλη Απριλίου.

Αυτή η θεωρία δεν επιβεβαιώθηκε. “Ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου δεν θα φέρει ανεπανόρθωτες, ούτε καν πολύ σοβαρές, ζημιές στην πετρελαϊκή βιομηχανία [του Ιράν]”, εκτίμησε ο αναλυτής πετρελαϊκής αγοράς Ρόμπιν Μιλς της Qamar Energy.

“Εάν και όταν χαλαρώσει ο αποκλεισμός, το Ιράν θα είναι σε θέση να επαναφέρει άμεσα την παραγωγή του σε ποσοστό περίπου 70% και να ανακτήσει το μεγαλύτερο μέρος της προπολεμικής παραγωγικής του ικανότητας μέσα σε λίγους μήνες”, πρόσθεσε ο ίδιος.

Στο μεταξύ, η Κίνα έχει αρνηθεί να συμμορφωθεί με τις αμερικανικές κυρώσεις, δίνοντας οδηγία στις εταιρείες της να συνεχίσουν να συναλλάσσονται με ιρανικά διυλιστήρια που βρίσκονται στη μαύρη λίστα. Αυτό είναι ακόμη ένα εμπόδιο στο σχέδιο του Τραμπ να απομακρύνει τους μεγαλύτερους αγοραστές του Ιράν από το πετρέλαιό του.

Αυτές οι σπασμωδικές ενέργειες, όπως και η εναλλαγή μεταξύ απειλών και διαλόγου για κατάπαυση του πυρός, υποδηλώνουν αυτό που οι γεωπολιτικοί αναλυτές λένε εδώ και μήνες: το Ιράν έχει πολύ μεγαλύτερη αντοχή στον πόνο από ό,τι η Ουάσιγκτον.

Και μάλιστα σε μια περίοδο όπου οι ΗΠΑ οδεύουν προς τις ενδιάμεσες εκλογές και κάθε δολάριο στην αντλία έχει σημασία.

