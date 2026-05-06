Ο νορβηγικός όμιλος ολοκληρωμένων λύσεων υγείας ImmunoPharma επέλεξε το Silicon Park της Imperio, στον Άγιο Αθανάσιο Λεμεσού, ως βάση για την επέκτασή του στην Κύπρο, αποκτώντας σχεδόν 3.000 τ.μ. γραφειακών χώρων.

Η συμφωνία αφορά δύο ολόκληρους ορόφους στη δυτική πλευρά του έργου, το οποίο βρίσκεται υπό κατασκευή και αναμένεται να παραδοθεί στις αρχές του 2029. Το Silicon Park αποτελεί έργο μικτής χρήσης της Imperio, συνδυάζοντας 15.000 τ.μ. γραφειακών χώρων με σχεδόν 200 οικιστικές μονάδες.

Η ImmunoPharma αναπτύσσει, παράγει και διανέμει προϊόντα υγείας βασισμένα στην έρευνα, με δραστηριότητες στους τομείς των συμπληρωμάτων διατροφής, των φυτικών φαρμακευτικών σκευασμάτων, της διατροφής, της βιοτεχνολογικής καινοτομίας στην υγεία και της απευθείας διάθεσης προϊόντων προς τους καταναλωτές.

Ο όμιλος ιδρύθηκε το 2009 και δραστηριοποιείται μέσω θυγατρικών εταιρειών στη Νορβηγία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιταλία, την Πολωνία, την Ιαπωνία και την Κύπρο. Στο χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνονται εταιρείες όπως οι Eqology, Mycotech Pharma, Smartfish και Nordic Healthy Living.

Η παρουσία της ImmunoPharma στην Κύπρο εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική διεθνούς ανάπτυξης του ομίλου και αντανακλά τη φιλοδοξία του να ενισχύσει την επιχειρησιακή του παρουσία σε παγκόσμιο επίπεδο.

Παράλληλα, η συμφωνία ενισχύει τη θέση της Κύπρου ως ελκυστικού προορισμού για διεθνείς εταιρείες στους τομείς της υγείας, των επιστημών ζωής και της καινοτομίας.

Το Silicon Park έχει σχεδιαστεί ως σύγχρονος προορισμός εργασίας και διαβίωσης, συνδυάζοντας κατοικίες, γραφειακούς χώρους υψηλών προδιαγραφών και lifestyle παροχές σε ένα ενιαίο έργο.

Το έργο περιλαμβάνει στούντιο και διαμερίσματα ενός έως τριών υπνοδωματίων, με τιμές από €215.000 πλέον ΦΠΑ, καθώς και δύο κτίρια γραφείων που απευθύνονται σε εταιρείες με σύγχρονη και εξωστρεφή προοπτική.

Οι κοινόχρηστες παροχές περιλαμβάνουν co-working spaces, εστιατόριο, γυμναστήριο, daycare centre και πισίνα, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που στηρίζει την παραγωγικότητα, την ευεξία και την καθημερινή άνεση.

Σύμφωνα με την Imperio, πάνω από το 35% των μονάδων έχει ήδη δεσμευθεί, γεγονός που αποτυπώνει την ισχυρή ζήτηση για το έργο από τα αρχικά στάδια της ανάπτυξής του.

Ο CEO της Imperio, Νικόλας Αγιομαμίτης, δήλωσε ότι η εταιρεία είναι ιδιαίτερα χαρούμενη που καλωσορίζει την ImmunoPharma στο Silicon Park.

«Όταν μια ευρωπαϊκή εταιρεία βιοτεχνολογίας επιλέγει τη Λεμεσό για την επέκτασή της, επιβεβαιώνει αυτό που πιστεύουμε εδώ και χρόνια. Ότι η Κύπρος έχει τη δυνατότητα να προσελκύσει εταιρείες που φέρνουν μαζί τους τεχνογνωσία, θέσεις εργασίας και νέες προοπτικές για τη χώρα», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι το Silicon Park σχεδιάστηκε για να φιλοξενεί εταιρείες αυτού του επιπέδου, προσφέροντας βιώσιμες υποδομές και ένα περιβάλλον που θέτει τον άνθρωπο στο επίκεντρο.

Η συμφωνία αναδεικνύει, σύμφωνα με την εταιρεία, την αυξανόμενη ελκυστικότητα της Λεμεσού για διεθνείς επιχειρήσεις, αλλά και την ικανότητα της Imperio να αναπτύσσει έργα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες παγκόσμιων εταιρειών που αναζητούν ποιοτικές υποδομές στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η Κύπρος επιδιώκει τη διαφοροποίηση της οικονομίας της πέρα από τους παραδοσιακούς τομείς, έργα όπως το Silicon Park δημιουργούν προϋποθέσεις για την προσέλκυση κλάδων όπως η βιοτεχνολογία, η καινοτομία στην υγεία και οι επιχειρήσεις που βασίζονται στην έρευνα.

Ο Chairman της ImmunoPharma, Kjetil Ramsøy, δήλωσε ότι ο όμιλος αναζητούσε έναν χώρο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός διεθνούς ομίλου καινοτομίας στον τομέα της υγείας.

«Αναζητούσαμε έναν χώρο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός διεθνούς ομίλου καινοτομίας στον τομέα της υγείας, με βιώσιμες κτιριακές υποδομές, ένα περιβάλλον που προσελκύει ταλέντα και μια στρατηγική τοποθεσία στη Μεσόγειο. Το Silicon Park της Imperio πληρούσε όλα αυτά τα κριτήρια», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι η Κύπρος προσφέρει ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του ομίλου και ότι η ImmunoPharma προσβλέπει στη συνεισφορά της στην τοπική κοινότητα.

Η Imperio αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρισμένες εταιρείες ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων στην Κύπρο, με έμφαση στη βιωσιμότητα. Είναι επίσης η πρώτη εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων στην Κύπρο που δημοσίευσε ESG report.

Τα τελευταία 22 χρόνια, η εταιρεία έχει αναπτύξει βραβευμένο χαρτοφυλάκιο έργων, μεταξύ των οποίων το Sunset Gardens, που έχει βραβευθεί ως Best Green Project στην Κύπρο, το The Icon στο παραλιακό μέτωπο της Λεμεσού και το Imperio House, το πρώτο net-zero κτίριο γραφείων στην Κύπρο.