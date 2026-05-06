Η καταπολέμηση της διαφθοράς δεν έχει νόημα εάν προσαρμόζεται σε προσωπικές ατζέντες. Δεν έχει νόημα εάν συνδέεται μόνο με πολιτικές επιδιώξεις ή στο βωμό αυτού του αγώνα καίγεται το δάσος για να σωθεί το δέντρο των δικών τους επιδιώξεων.

Την ώρα που όλοι, σχεδόν, αναγνωρίζουν ότι το μεγάλο θέμα που απασχολεί την κοινωνία, τη χώρα, είναι η διαφθορά και η διαπλοκή, στο διά ταύτα υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις για το τι δέον γενέσθαι. Κάποιοι δε αντιλήφθηκαν πως το θέμα… πουλά και το αξιοποιούν και πολιτικά. Είναι ο μόνος λόγος ύπαρξής τους!

Η πιο εύκολη οδός είναι να δηλώνεται- χωρίς κόστος και πρόταση αντιμετώπισης του προβλήματος- ότι όλοι είναι κλέφτες, μαφιόζοι και τους συγκαλύπτει το σύστημα. Συνεπώς εκ προοιμίου απορρίπτονται τα αποτελέσματα ερευνών. Η εξίσου εύκολη οδός είναι η τάση που υπάρχει σε μια μερίδα των πολιτών, που υποβαθμίζουν συστηματικά τα φαινόμενα της διαφθοράς. Αυτή η μερίδα είναι εκείνη που είτε μετέχει σε τέτοια φαινόμενα ή και… προσδοκά κάποια στιγμή να μπει στο κάδρο και να κερδίσει από πράξεις διαφθοράς.

Το κράτος, είναι το μόνο αρμόδιο να διερευνά τις καταγγελίες και τις υποθέσεις. Λόγω της καχυποψίας, που υπάρχει και στις πλείστες φορές είναι βάσιμη, το κράτος καλεί από το εξωτερικό ειδικούς για να ενισχύσουν ή και να αναλάβουν τη διερεύνηση. Αυτό υποβαθμίζει το κράτος και εν πολλοίς το καθιστά- με δική του παραδοχή- αδύναμο να διερευνήσει υποθέσεις διαφθοράς και διαπλοκής.

Προφανώς και η επιστράτευση ξένων δεν συνδέεται με την αδυναμία των μηχανισμών διερεύνησης αλλά για να αντιμετωπισθεί η καχυποψία. Αν και πάλι δεν αναμένεται να γίνει από όλους αποδεκτό το αποτέλεσμα της όποιας διερεύνησης.

Και για τις δυο υπό διερεύνηση υποθέσεις, που αφορούν ισχυρισμούς για διαφθορά, υπάρχει εμπλοκή ξένων και βρισκόμαστε σε αναμονή των αποτελεσμάτων. Η δεύτερη, η γνωστή υπόθεση «Σάντη», φαίνεται να ξεκαθαρίζει εξ ου και όσοι επένδυσαν σε αυτή, άρχισαν να προληπτικά να αμφισβητούν το αποτέλεσμα που δεν είδαν. Και στρέφουν την προσοχή σε άλλες υποθέσεις. Ξέρουν τι θα προκύψει; Γνωρίζουν κάτι που οι υπόλοιποι δεν γνωρίζουμε; Άλλωστε έχουν θητεύσει αυλικοί και κάτι θα έχουν μάθει.

Από την υπόθεση αυτή αναμένουμε απαντήσεις για τα όσα αναφέρθηκαν δημόσια:

Θα περιμένουμε να επιβεβαιωθεί ή να διαψευσθεί το έγκλημα της παιδεραστίας, που έχει ξεχασθεί ( γιατί άραγε;). Ο καταγγέλλων εδώ και καιρό δεν το αναφέρει. Θα περιμένουμε να επιβεβαιωθεί ή να διαψευσθεί, ότι όντως υπήρξε υπόγεια διαδρομή του χρήματος και ποιων οι τραπεζικοί λογαριασμοί «φούσκωσαν» ξαφνικά και γιατί. Αυτό δεν είναι καθόλου δύσκολο να διαπιστωθεί και φαίνεται- με βάση δημοσιογραφικές πληροφορίες- ότι διερευνήθηκε. Να επιβεβαιωθεί ή να διαψευστεί ο ισχυρισμός ότι λειτουργεί μυστική οργάνωση με τη συμμετοχή δικαστών, πολιτικών, επιχειρηματιών, που… διευθετούν υποθέσεις που παρουσιάζονται ενώπιον των δικαστηρίων.

Κάποια από όσα η «Σάντη» αναφέρει είναι γνωστές υποθέσεις, είδαν το φως της δημοσιότητας και εκκρεμεί η διερεύνησης τους. Είναι, όμως, σαφές πως ο τρόπος που παρουσιάσθηκαν είχε το στοιχείο μιας κακής χολιγουντιανής παράστασης.

Τα μηνύματα έχουν μπόλικο αλατοπίπερο ενώ από το πουθενά εμπλέκονται άνθρωποι, που καμία σχέση δεν έχουν. Η υπόθεση έμπαζε νερά όταν αναφέρονταν άνθρωποι που εξαρχής δήλωσαν πως καμία σχέση είχαν με τηλεφωνικά μηνύματα, ούτε με το περιεχόμενο τους. Και πως από όλα αυτά απουσίαζε η αλήθεια. Από τον «άρχοντα» του Παπαδάκη, στις… συναισθηματικές συμβουλές του Ευσταθίου, την αναφορά στον Γρηγορίου, μέχρι και την… δικαιολογημένη απουσία Τορναρίτη από μια σύναξη της μυστικής οργανώσεως!

Είναι σαφές πως η έρευνα πρέπει να φθάσει μέχρι τέλους και να εντοπίσει και τα κίνητρα της συγκεκριμένης κυρίας αλλά και όχι μόνο αυτής.

Τέλος, θα συμφωνήσω με τον καλό συνάδελφο Μιχάλη Χατζηβασίλη, ότι είναι καιρός η αλήθεια του ενός να συμπίπτει με την αλήθεια των γεγονότων.