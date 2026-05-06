Μπορεί τα αποτελέσματα της Στατιστικής Υπηρεσίας που εκδόθηκαν χθες σε σχέση με τα έσοδα από τον τουρισμό κατά το πρώτο δίμηνο του έτους να μην έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα σήμερα -μετά και τη μεσολάβηση της πολεμικής κρίσης που ξέσπασε στη Μέση Ανατολή- ωστόσο, ένα στοιχείο το οποίο καταγράφεται σε αυτά, ενδεχομένως να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για την υπόλοιπη χρονιά.

Πρόκειται συγκεκριμένα για το κομμάτι που αφορά στην κατά κεφαλή δαπάνη των τουριστών και στο γεγονός ότι κατά τους δυο πρώτους μήνες την πρωτιά κατείχαν οι Ισραηλινοί. Τους οποίους χάσαμε μετά το ξέσπασμα του πολέμου με το Ιράν, όπως διαφάνηκε από τα αποτελέσματα της Στατιστικής Υπηρεσίας, που αφορούσαν τις αφίξεις του Μάρτη.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα χθεσινά στοιχεία της Υπηρεσίας, τα έσοδα από τον τουρισμό το πρώτο δίμηνο του 2026 κατέγραψαν αύξηση κατά 7,4% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2025, ενώ ετήσια αύξηση κατά 7,0% καταγράφουν τα τουριστικά έσοδα τον Φεβρουάριο. Όπως σημειώνει η Στατιστική, πρόκειται για στοιχεία που αφορούν την περίοδο πριν την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ κατά Ιράν.

Ειδικότερα, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Φεβρουάριο του 2026 ανήλθαν σε €85,3 εκατομμύρια, παρουσιάζοντας αύξηση 7,0%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 (€79,7 εκ.). Για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2026 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €159,9 εκ. σε σύγκριση με €148,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 7,4%.

Υπενθυμίζεται ότι οι αφίξεις τουριστών τον Ιανουάριο του 2026 σημείωσαν αύξηση 8,5%, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2025, ενώ τον Φεβρουάριο του 2026 οι τουριστικές αφίξεις σημείωσαν αύξηση 9,5%, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2025.

Ωστόσο, το σημαντικό στοιχείο, όσον αφορά στα χθεσινά στοιχεία της Στατιστικής, ήταν αυτά που αφορούσαν την κατά κεφαλή δαπάνη των τουριστών στο νησί μας. Συγκεκριμένα, η κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών τον Φεβρουάριο 2026 ανήλθε σε €581,85 σε σύγκριση με €595,71 τον Φεβρουάριο 2025, σημειώνοντας μείωση 2,3%.

Οι τουρίστες από το Ηνωμένο Βασίλειο (η μεγαλύτερη τουριστική αγορά με 19,3% του συνόλου των τουριστών τον Φεβρουάριο 2026) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €72,72 ημερησίως, ενώ οι Πολωνοί τουρίστες (η δεύτερη μεγαλύτερη τουριστική αγορά κατά τον συγκεκριμένο μήνα με 18,4% του συνόλου) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €75,02.

Οι Ισραηλινοί τουρίστες (τρίτη μεγαλύτερη αγορά με 12,6%) ξόδεψαν €157,15 ημερησίως. Όπως γίνεται αντιληπτό, οι Ισραηλινοί τουρίστες είχαν την πρωτιά όσον αφορά στην κατά κεφαλή δαπάνη τον Φεβρουάριο, με μεγάλη διαφορά μάλιστα από τον δεύτερο και τον τρίτο. Υπενθυμίζεται ότι κατά τον υπό αναφορά μήνα (Φεβρουάριος 2026) οι αφίξεις από το Ισραήλ αποτέλεσαν το 12,6% του συνόλου, ποσοστό που αντιστοιχούσε σε 18.530 τουρίστες.

Σοβαρή η μείωση στις αφίξεις

Το Μάρτιο του 2026, μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, οι αφίξεις τουριστών στην Κύπρο μειώθηκαν κατά 61.538 και υποχώρησαν σε 139.198, σε σύγκριση με 200.736 τον Μάρτιο 2025, σημειώνοντας μεγάλη βουτιά της τάξης του 30,7%. Όσον αφορά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου του 2026, οι αφίξεις τουριστών κατέγραψαν μείωση 8,8%, φθάνοντας στις 407.339, σε σύγκριση με 446.596 την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Τα στοιχεία της Στατιστικής, έδειξαν ότι το Μάρτιο χάσαμε ολοκληρωτικά τους τουρίστες από το Ισραήλ, τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά για την Κύπρο (από 28.353 τουρίστες τον Μάρτιο του 2025 σε 1.537 τον Μάρτιο του 2026 καταγράφοντας μείωση -94,6%).

Στοιχεία τα οποία αναπόφευκτα θα έχουν αντίκτυπο και στα έσοδα του Μαρτίου, με δεδομένο ότι χάσαμε ολοκληρωτικά τους τουρίστες, οι οποίοι ξόδευαν τα περισσότερα χρήματα κατά την παραμονή τους στο νησί μας.