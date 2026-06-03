Πριν από ένα περίπου μήνα, στις 6 Μαϊου, γράψαμε ότι «έρχονται άσχημα μαντάτα για τα έσοδα από τον τουρισμό». Και αυτό γιατί, χάνοντας τους τουρίστες από το Ισραήλ, οι οποίοι βρίσκονταν στην πρώτη θέση των τουριστικών δαπανών, ήταν επόμενο ότι θα καταγραφόταν σημαντική μείωση στα έσοδα, όταν θα δημοσιοποιούνταν τα αποτελέσματα Μαρτίου, μήνας που πραγματοποιήθηκε η επίθεση με drone στις Βρετανικές Βάσεις. Ένα μήνα μετά, δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε.

Η Στατιστική Υπηρεσία δημοσιοποίησε χθες τα αποτελέσματα που αφορούν στα τουριστικά έσοδα για τον μήνα Μάρτιο και το πρώτο τρίμηνο του 2026. Σύμφωνα με αυτά, τα έσοδα από τον τουρισμό ανήλθαν τον Μάρτιο στα €85,6 εκατ., καταγράφοντας πτώση 33,8% σε σύγκριση με τα €129,4 εκατ. του αντίστοιχου μήνα του 2025. Σε σχέση δηλαδή με τον περσινό Μάρτιο χάθηκαν 43,8 εκατ.

Σε επίπεδο πρώτου τριμήνου, τα συνολικά τουριστικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα €245,5 εκατ., έναντι €278,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας μείωση 11,8%.

Είναι δεδομένο ότι η μείωση των εσόδων οφείλεται κατά κύριο λόγο στην απώλεια των τουριστών από το Ισραήλ. Ενδεικτικά, οι αφίξεις από το Ισραήλ υποχώρησαν στις 1.537 τον Μάρτιο του 2026 από 28.353 ένα χρόνο νωρίτερα.

Πρόκειται για αγορά με παραδοσιακά υψηλή ημερήσια δαπάνη, καθώς τον Μάρτιο του 2025 οι Ισραηλινοί επισκέπτες δαπανούσαν κατά μέσο όρο €194,69 ημερησίως, το υψηλότερο ποσό μεταξύ των βασικών αγορών της Κύπρου.

Σημειώνεται ότι τον Μάρτιο του 2026 καταγράφηκε η επίθεση με drone στη βρετανική αεροπορική βάση (RAF) στο Ακρωτήρι της Κύπρου προκαλώντας συναγερμό στις αρχές και ταξιδιωτικές οδηγίες εκ μέρους διαφόρων κρατών.

Υπενθυμίζεται ότι οι αφίξεις τουριστών τον Μάρτιο του 2026 ανήλθαν σε 139.198 σε σύγκριση με 200.736 τον Μάρτιο 2025, σημειώνοντας μείωση 30,7%. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2026, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 407.339 σε σύγκριση με 446.596 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας μείωση 8,8%. Τον Απρίλιο, οι αφίξεις ανήλθαν σε 303.031 σε σύγκριση με 418.730 τον Απρίλιο 2025, σημειώνοντας μείωση 27,6%. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2026, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 710.370 σε σύγκριση με 865.326 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας μείωση 17,9%.

Κρατήσεις τελευταίας στιγμής

Μιλώντας στον «Φ», ο Γενικός Διευθυντής του ΠΑΣΥΞΕ, Χρίστος Αγγελίδης σημείωσε ότι δυστυχώς έχουμε χάσει τους καλύτερους μήνες του χρόνου όσον αφορά στις κρατήσεις για το καλοκαίρι. Όπως επισήμανε, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο καταγράφονται οι περισσότερες κρατήσεις τουριστών για την καλοκαιρινή περίοδο.

Ως εκ τούτου, πλέον επικεντρωνόμαστε στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, για τις οποίες όμως επικρατεί μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ μεγάλων παραδοσιακών τουριστικών προορισμών και επομένως θα είναι δύσκολο να καλυφθεί η απώλεια που παρουσιάζεται μέχρι στιγμής. Εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι απώλειες εσόδων θα κυμανθούν σε ένα ποσοστό της τάξης του 20% σε σχέση με πέρσι.

Ο κ. Αγγελίδης παρατήρησε ότι αρκετά ξενοδοχεία προσφέρουν πλέον ελκυστικές τιμές, με μείωση που κυμαίνεται στο 10-20% σε σχέση με πέρσι και ως εκ τούτου κάλεσε τον κόσμο να κάνει την έρευνα του και να επωφεληθεί των μειώσεων.

Αναθεώρηση οδηγιών ΗΠΑ – Ηνωμένου Βασιλείου

Μέσα σε όλα αυτά, καταγράφηκε μια άκρως θετική εξέλιξη όσον αφορά στην χώρα μας ως τουριστικός προορισμός, με τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο να αναθεωρούν τις ταξιδιωτικές τους οδηγίες για την Κύπρο, επαναφέροντας την στους ασφαλείς ταξιδιωτικούς προορισμούς.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν την επαναφορά της Κύπρου στο κανονικό επίπεδο ταξιδιωτικής οδηγίας, στο Επίπεδο 1, με σύσταση για τις συνήθεις προφυλάξεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, η Κύπρος είναι γενικά ένας ασφαλής προορισμός για ταξιδιώτες. Προειδοποιεί, ωστόσο, για τη Νεκρή Ζώνη, σημειώνοντας ότι δεν πρέπει να επιχειρούνται διελεύσεις από οποιοδήποτε σημείο εκτός των καθορισμένων σημείων διέλευσης.

Όσον αφορά στους Αμερικανούς πολίτες που ταξιδεύουν στην Κύπρο, το αμερικανικό ΥΠΕΞ συμβουλεύει να εισέλθουν και να εξέλθουν στην Κύπρο μόνο μέσω των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου ή μέσω των λιμανιών Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου, σημειώνοντας ότι Αμερικανοί πολίτες που ταξιδεύουν μέσω του παράνομου αεροδρομίου στα κατεχόμενα, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες κατά την επιστροφή τους στην Κυπριακή Δημοκρατία στο μέλλον.

Την ίδια ώρα σε επικαιροποίηση της ταξιδιωτικής του συμβουλής – οδηγίας για την Κύπρο προχώρησε το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών (FCDO), αφαιρώντας τις έκτακτες προειδοποιήσεις που είχαν προστεθεί μετά την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και οι οποίες είχαν προκαλέσει ανησυχία στη βρετανική τουριστική αγορά. Στην προηγούμενη εκδοχή της ταξιδιωτικής συμβουλής, η Κύπρος περιλαμβανόταν μαζί με τουλάχιστον άλλες 17 χώρες της ευρύτερης περιοχής σε ειδική προειδοποίηση λόγω του «αυξημένου κινδύνου περιφερειακής έντασης» που είχε προκύψει από το πόλεμο και την επίθεση με ντρόου στην βρετανική βάση του Ακρωτηρίου.

Τότε, το Φόρεϊν Όφις ανέφερε ότι η κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή «μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στα ταξίδια» και να έχει «άλλες απρόβλεπτες επιπτώσεις». Καλούσε τους Βρετανούς πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά τις μετακινήσεις τους. Οι συγκεκριμένες αναφορές έχουν πλέον αφαιρεθεί από την επικαιροποιημένη ταξιδιωτική συμβουλή για την Κύπρο. Παρότι εξακολουθούν να ισχύουν οι γενικές συμβουλές ασφαλείας προς τους ταξιδιώτες, δεν γίνεται πλέον ειδική αναφορά σε αυξημένο περιφερειακό κίνδυνο ούτε σε πιθανές διαταραχές των ταξιδιών λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Για «θετική εξέλιξη για την εικόνα της Κύπρου ως ταξιδιωτικού προορισμού» κάνει λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του σε σχέση με την αλλαγή των ταξιδιωτικών οδηγιών ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου.

Την ίδια ώρα, ο ΠΑΣΥΞΕ εκφράζει την ικανοποίησή του για την επικαιροποίηση των ταξιδιωτικών οδηγιών από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, που επαναφέρουν την Κύπρο ανάμεσα στους ασφαλείς ταξιδιωτικούς προορισμούς.

Ο ΠΑΣΥΞΕ αναγνωρίζει ότι απέδωσαν καρπούς οι συντονισμένες προσπάθειες που καταβλήθηκαν από την Κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της κρίσης, τόσο από την Προεδρία όσο και από το Υπουργείο Εξωτερικών, με στόχο την αποκατάσταση της διεθνούς εικόνας της χώρας.

Σύνδεση με Καζακστάν

Στο μεταξύ, λίγο πριν από την αναχώρηση του για το Καζακστάν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι η αεροπορική συνδεσιμότητα μεταξύ των δυο χωρών ενισχύει ακόμη περισσότερο τις προσπάθειές μας για περαιτέρω πολιτικές, οικονομικές και τουριστικές σχέσεις με το Καζακστάν, μια πολύ σημαντική χώρα της Κεντρικής Ασίας με πληθυσμό που ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια κατοίκους.

«Κατά τη διάρκεια της εκεί παρουσίας μου, πέραν από τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της χώρας, θα υπογραφούν σημαντικές διμερείς συμφωνίες, θα γίνουν τα εγκαίνια της πρεσβείας μας στη χώρα, αλλά και θα συμμετάσχω στο επιχειρηματικό φόρουμ. Η χαρά μου, η ικανοποίησή μου είναι ακόμη μεγαλύτερη γιατί η μετάβασή μου στην Αστάνα, μαζί με μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και μια πολυπληθή επιχειρηματική αποστολή, γίνεται με την Air Astana, στην πρώτη της πτήση που θα συνδέει την Κύπρο με το Καζακστάν», πρόσθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.