Άρχισαν στα κατεχόμενα τα πανηγύρια για την επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.

Στις 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η στρατιωτική παρέλαση όχι στην παρουσία του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν αλλά στην παρουσία του Τούρκου Αντιπροέδρου, Τζεβντέτ Γιλμάζ.

Την ίδια ώρα θα περάσουν πάνω από το «μνημείο νίκης» στην παραλία της απόβασης στην Κερύνεια και η ομάδα Solo Turk της πολεμικής αεροπορίας της Τουρκίας.

Η ιστοσελίδα “Κίπρις ποστασί” γράφει σήμερα ότι παρόλο που ο Τούρκος Πρόεδρος δεν θα παραστεί στις φετινές τελετές της 20ής Ιουλίου, «πολιτικοί παρατηρητές και διπλωματικές πηγές σημειώνουν ότι το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε διαφορετική πολιτική ατμόσφαιρα από τους τυπικούς εορτασμούς των προηγούμενων ετών».

Λόγω των νέων διπλωματικών πρωτοβουλιών του ΟΗΕ, προστίθεται, του ενεργειακού ζητήματος και των διεθνών εξελίξεων, «η διπλωματική πτυχή των τελετών αναμένεται να είναι και φέτος σε πρώτο πλάνο».

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα στις 3 μετά το μεσημέρι θα εγκαινιαστούν το «κέντρο υπηρεσιών κυκλοφορίας πλοίων ανατολικής Μεσογείου» και το κτίριο της «γενικής διεύθυνσης» της «τ/κ εταιρείας ασφάλειας και διάσωσης ακτών», στην Αμμόχωστο, τα οποία υλοποιήθηκαν μέσω των χρηματοδοτικών πρωτοκόλλων.

Σε τελετή χθες το απόγευμα στον τάφο του Φαζίλ Κιουτσούκ στην κατεχόμενη Λευκωσία όπου κατέθεσε στεφάνι η τ/κ ηγεσία, ο Τ/κ ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, έγραψε στο «βιβλίο μνήμης» ότι «θα συνεχίσουμε να βαδίζουμε στο μονοπάτι που ανοίξατε με την ίδια αποφασιστικότητα και θα εργαστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για να διασφαλίσουμε ότι ο τουρκοκυπριακός λαός θα επιτύχει ένα μέλλον βασισμένο στην ειρήνη, την ευημερία και δικαιοσύνη που του αξίζει».

Στις 8.30 απόψε ο κ. Έρχιουρμαν θα κάνει δεξίωση με αφορμή την επέτειο της 20ης Ιουλίου.

Στο πλαίσιο των εορτασμών, το υποβρύχιο İnönü (S-360), ταχύπλοο επιθετικό TCG Zıpkın (P-336) και η φρεγάτα TCG Gökova (F-496) της Διοίκησης Ναυτικών Δυνάμεων της Τουρκίας. Θ’ αγκυροβολήσουν στην Κερύνεια ή ανοικτά της Κερύνειας.

ΚΥΠΕ