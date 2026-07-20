Στην συμπαραγωγή μικρού μεγέθους drones, θα προχωρήσουν η Λευκωσία και η Αθήνα, μέσα στα πλαίσια που παρέχονται από τον κανονισμό SAFE, για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων της Εθνικής Φρουράς αλλά και της κυπριακής αμυντικής βιομηχανίας.

Η συνεργασία προνοεί την ανάπτυξη και παραγωγή πολυκόπτερου drone με δυνατότητες στη συλλογή πληροφοριών, επιτήρησης, απόκτησης στόχων και αναγνώρισης (ISTAR). Όπως πληροφορείται το philenews, δεν πρόκειται για ένα επιθετικό σύστημα, υπάρχει ωστόσο η δυνατότητα να ενσωματωθούν στη συσκευή πυρομαχικά ή άλλα εκρηκτικά για αποστολές κρούσης στόχων και για να παραλλάσσεται σε FPV drone.

Πηγές του Υπουργείου Άμυνας, ανέφεραν στο philenews, ότι η συνεργασία με την Ελλάδα στο πεδίο των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ήταν επιτακτική και θα θεωρείτο ανεπίτρεπτο εάν μεταξύ των υπολοίπων προγραμμάτων, δεν συγκαταλεγόταν και ένα κοινό πρόγραμμα για ανάπτυξη drone με ελληνική εταιρεία.

Αξίζει να αναφερθεί, ότι η συγκεκριμένη ελληνική εταιρεία έχει συνεργαστεί στο παρελθόν και με την Αστυνομία Κύπρου, προμηθεύοντας την με το υπερσύγχρονο μη επανδρωμένο αεροσκάφος Εdomon, για επιτήρηση μεγάλων αποστάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η Κύπρος, μέσα στα πλαίσια του κανονισμού SAFE, θα εξοπλιστεί και με το ελληνικό anti-drone σύστημα «Κένταυρος», το οποίο σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ – Hellenic Aerospace Industry). Πρόκειται για σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου, το οποίο δημιουργήθηκε για να αντιμετωπίζει τη ραγδαία αύξηση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών που χρησιμοποιούνται τόσο για αναγνώριση όσο και ως όπλα σε σύγχρονες συγκρούσεις.