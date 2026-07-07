Με σαφές μήνυμα για την ανάγκη διαρκούς επιχειρησιακής ετοιμότητας, επένδυσης στη γνώση και προσαρμογής στις σύγχρονες μορφές απειλών, ο υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας απηύθυνε χαιρετισμό στην τελετή διαβεβαίωσης των νέων αξιωματικών της Εθνικής Φρουράς Τάξεως 2026.

Απευθυνόμενος στους νέους ανθυπολοχαγούς, σημαιοφόρους και ανθυποσμηναγούς, υπογράμμισε ότι η ηγεσία προϋποθέτει διορατικότητα, ευθύνη, πειθαρχία και προσωπικό παράδειγμα, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην ιστορική σημασία της ονοματοδοσίας της Τάξης Ανθυπολοχαγών 2026 προς τιμήν του Τάσου Μάρκου, συνδέοντας την παρακαταθήκη του με τη σημερινή προσπάθεια ενίσχυσης της αποτρεπτικής ισχύος και της αμυντικής θωράκισης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αυτούσια η ομιλία

Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνω σήμερα χαιρετισμό στην τελετή διαβεβαίωσης των νέων ανθυπολοχαγών, σημαιοφόρων και ανθυποσμηναγών, με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης της φοίτησής τους στις παραγωγικές σχολές και της ανάληψης των καθηκόντων τους ως νέων Αξιωματικών της Εθνικής Φρουράς.

Απευθυνόμενος στους νέους αξιωματικούς, θέλω πρωτίστως να σας εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια για την επιτυχή ολοκλήρωση μιας απαιτητικής και πολυδιάστατης εκπαιδευτικής πορείας τεσσάρων ετών.

Η σημερινή ημέρα, πέραν του ότι αποτελεί ανταμοιβή της επιμονής και δικαίωση των προσπαθειών σας, συνιστά επίσης την αφετηρία μιας νέας πορείας γεμάτης ευθύνες, προκλήσεις και υψηλές προσδοκίες

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η εκπαίδευση που ολοκληρώσατε, ο καθένας στο αντικείμενο του, αποτέλεσε μια διαδρομή που συνδύαζε το υψηλό επίπεδο ακαδημαϊκής μόρφωσης και την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων, με τη σωματική και ψυχική ενδυνάμωση και την ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων, ώστε να καταστείτε ικανοί να ανταποκριθείτε με επιτυχία στην αποστολή που θα κληθείτε να αναλάβετε.

Οι αρχαίοι μας πρόγονοι, με τη διαχρονική τους σοφία, άφησαν παρακαταθήκες που παραμένουν επίκαιρες μέχρι σήμερα.

«Το διοικείν εστί προβλέπειν», μας υποβάλλει Αλκιβιάδης.

Γιατί η ηγεσία πέραν από προνόμιο, αποτελεί πρωτίστως και πάνω απ’ όλα ευθύνη.

Ο Αθηναίος πολιτικός και στρατηγός μας διδάσκει ότι η διοίκηση απαιτεί διορατικότητα, ορθοκρισία και προγραμματισμό.

Απαιτεί τη δυνατότητα να αναγνωρίζεις εγκαίρως τις προκλήσεις, να αξιολογείς τις εξελίξεις και να λαμβάνεις αποφάσεις που διασφαλίζουν την επιτυχία της αποστολής και την ασφάλεια του προσωπικού σου.

Στο σύγχρονο περιβάλλον, όπου οι εξελίξεις είναι ταχύτατες και οι προκλήσεις πολυδιάστατες, η ικανότητα της προσαρμογής στις νέες συνθήκες και απαιτήσεις καθίσταται αναγκαία προϋπόθεση επιτυχίας.

«Καματηρόν το άρχειν» μας διδάσκει ο Αριστοτέλης.

«Είναι κοπιώδης διαδικασία η διοίκηση».

Πράγματι, συνεπάγεται καθημερινή προσπάθεια, διαρκή επαγρύπνηση και προσωπικές θυσίες. Ωστόσο, η αληθινή ηγεσία αναδεικνύεται ακριβώς μέσα από αυτή τη συνεχή και επίπονη προσπάθεια.

Τα δύο αυτά διαχρονικά διδάγματα αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη αξία στη σημερινή εποχή, όπου το περιβάλλον ασφάλειας μεταβάλλεται συνεχώς και οι προκλήσεις γίνονται ολοένα πιο σύνθετες και απρόβλεπτες.

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, η άμεση διάδοση των πληροφοριών και η ανάδυση υβριδικών απειλών απαιτούν από το σύγχρονο στράτευμα να βρίσκεται διαρκώς ένα βήμα μπροστά από τα γεγονότα. Υπό αυτό το πρίσμα, η εγρήγορση, η προνοητικότητα και η έγκαιρη προετοιμασία αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις αποτελεσματικής διοίκησης.

Σας προτρέπω να επενδύετε συνεχώς στην απόκτηση νέων γνώσεων.

Να παρακολουθείτε τις εξελίξεις στον τομέα σας, να διατηρείτε αμείωτο το ενδιαφέρον σας για πρόοδο, και να επιδιώκετε διαρκώς την προσωπική και επαγγελματική σας βελτίωση, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες.

Να θυμάστε πάντοτε ότι η γνώση αποτελεί πολλαπλασιαστή ισχύος και το πιο ισχυρό θεμέλιο κάθε ορθής απόφασης.

Να διοικείτε με ανθρωπιά.

Να απαιτείτε από τους υφιστάμενούς σας, όσα προηγουμένως απαιτείτε από τον ίδιο σας τον εαυτό.

Η συνέπεια το ήθος και η ευπρέπεια είναι αρετές που εμπνέονται από το προσωπικό παράδειγμα του ηγήτορα και δεν επιβάλλονται με διαταγές.

Η εμπιστοσύνη και ο σεβασμός από τους υφιστάμενούς σας θα οικοδομηθεί μέσα από τη δικαιοσύνη, την αξιοκρατία και την ειλικρίνεια.

Ως εκ τούτου να αποτελείτε πρότυπα υπευθυνότητας και επαγγελματισμού.

Ιδιαίτερη βαρύτητα οφείλετε να δίνετε στην εφαρμογή της πειθαρχίας, καθώς και στην αυστηρή τήρηση των μέτρων ασφαλείας.

Η πειθαρχία αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα της στρατιωτικής αποτελεσματικότητας και της επιχειρησιακής ετοιμότητας, και η καλλιέργεια κουλτούρας ασφάλειας προστατεύουν το πολυτιμότερο αγαθό που διαθέτουμε, το ανθρώπινο μας δυναμικό.

Αγαπητοί νέοι αξιωματικοί,

Θα ήταν παράλειψη εκ μέρους μου να μην αναφερθώ στο γεγονός ότι, για πρώτη φορά από την ίδρυσή της, η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων ονοματοδοτεί Τάξη Ανθυπολοχαγών προς τιμήν ενός Κύπριου αξιωματικού.

Ο Τάσος Μάρκου αποτελεί μία από τις πλέον εμβληματικές μορφές της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας, πρότυπο πατριωτισμού και στρατιωτικής αρετής.

Με τη δράση και την παρουσία του σε όλα τα καλέσματα της πατρίδας, από τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ έως και την προάσπιση της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά την τουρκική εισβολή του 1974, συνέδεσε το όνομά του με την ευψυχία, τη φιλοπατρία, την αυταπάρνηση και την εθνική αξιοπρέπεια.

Η απόδοση του ονόματός του στην Τάξη Ανθυπολοχαγών 2026 συνιστά έμπρακτη αναγνώριση της προσφοράς και της θυσίας του και αναδεικνύει τους διαχρονικούς ιστορικούς δεσμούς και την κοινή πορεία Ελλάδας και Κύπρου.

Η ιστορική παρακαταθήκη που αφήνουν προσωπικότητες όπως ο Τάσος Μάρκου συνδέεται άρρηκτα με τη σημερινή αποστολή ενίσχυσης της αποτρεπτικής ισχύος και της αμυντικής ετοιμότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή στην Κύπρο και το ασταθές περιβάλλον ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή καθιστούν επιβεβλημένη τη διαρκή ενίσχυση της αμυντικής μας θωράκισης. Η επένδυση σε σύγχρονες επιχειρησιακές δυνατότητες, η διατήρηση υψηλού επιπέδου ετοιμότητας και η προσαρμογή στις νέες μορφές απειλών αποτελούν θεμελιώδεις προϋποθέσεις για την αποτελεσματική προάσπιση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ως Πολιτεία προσδοκούμε από εσάς να συμβάλετε με τις γνώσεις που θα αποκτήσετε, τις δεξιότητες και τον ενθουσιασμό σας στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Εθνικής Φρουράς.

Δηλώνοντας βέβαιος ότι θα ανταποκριθείτε με επιτυχία στις υψηλές απαιτήσεις της αποστολής σας, σας συγχαίρω ακόμη μια φορά για την επιτυχία σας και σας εύχομαι προσωπική και οικογενειακή υγεία, δύναμη, και καλή σταδιοδρομία.