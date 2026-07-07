Κάθε χρόνο επιστρέφω από τις Κάννες με νέες εικόνες και νέα ερωτήματα. Φέτος επέστρεψα με κάτι διαφορετικό, την αίσθηση ότι το ίδιο το φεστιβάλ άλλαξε τους κανόνες του παιχνιδιού. Οι συμμετοχές έπεσαν κατά 25%, μετά την περσινή κρίση αξιοπιστίας, όταν αρκετές βραβευμένες καμπάνιες έχασαν τα Lions τους επειδή είχαν χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη για να παραποιήσουν αποτελέσματα. Το φεστιβάλ απάντησε με αυστηρότερους κανόνες ακεραιότητας, και αυτό από μόνο του λέει πολλά για το πού βρισκόμαστε σήμερα. Δεν αρκεί πια να εντυπωσιάζεις. Πρέπει να αποδεικνύεις αυτό που υποστηρίζεις. Η επικοινωνία δεν κρίθηκε φέτος μόνο για το πόσο εντυπωσιακή ήταν, αλλά για το πόσο στέκεται μια ιδέα όταν κάποιος τη ψάξει λίγο παραπάνω. Αυτή η στροφή αλλάζει ουσιαστικά το πώς σκεφτόμαστε, τι φτιάχνουμε, για ποιον το φτιάχνουμε και γιατί αξίζει να μας προσέξει κανείς.

Φέτος το φεστιβάλ βγήκε από τα στενά όρια της διαφημιστικής βιομηχανίας. Δεν το κάλυψαν πια μόνο τα trade media. Η πολιτισμική και η επιχειρηματική του διάσταση κυριάρχησαν στη δημοσιογραφική ατζέντα, με μεγαλύτερη απήχηση από ποτέ. Αυτό αποκαλύπτει κάτι ουσιαστικό. Η επικοινωνία δεν αφορά πια μόνο εμάς τους ειδικούς. Έχει γίνει κομμάτι της καθημερινής κουλτούρας, κάτι που ο κόσμος συζητά, μοιράζεται και κρίνει μόνος του.

Τι σημαίνει λοιπόν να επικοινωνείς σήμερα; Τι κάνει ένα brand να έχει πραγματικό αντίκτυπο, και ποιες αλήθειες ανέδειξαν φέτος οι Κάννες για το μέλλον που ήδη ζούμε;

Η εμπιστοσύνη δεν κερδίζεται στο τέλος. Χτίζεται από την αρχή.

Ένα από τα πιο επίμονα θέματα που διέτρεξε κάθε συζήτηση στις Κάννες δεν ήταν το τεχνολογικό, ήταν το ανθρώπινο. Η εμπιστοσύνη. Συγκεκριμένα, ο τρόπος με τον οποίο αυτή κερδίζεται, σε έναν κόσμο όπου η πληροφορία κυκλοφορεί με ταχύτητα που σπάνια επιτρέπει επαλήθευση και τα συστήματα διανομής περιεχομένου βελτιστοποιούνται για εμπλοκή, όχι πάντα για ακρίβεια.

Η Daisy Veerasingham, διευθύντρια του Associated Press, έθεσε με λιτό αλλά εύστοχο τρόπο μια ερώτηση που αξίζει προσοχή. «Όταν η πληροφορία γίνεται δυσκολότερο να επαληθευτεί, πώς διατηρούν τα brands την εμπιστοσύνη του κοινού τους;» Η ερώτηση δεν προδιαγράφει μια ζοφερή απάντηση. Αντίθετα, παρουσιάζει μια ευκαιρία. Τα brands που θα επενδύσουν στην αξιοπιστία τους θα ξεχωρίσουν ακριβώς επειδή λίγοι θα το κάνουν συστηματικά. Αυτό είναι μια πρόκληση για όλους εμάς. Η αξιοπιστία δεν χτίζεται με ένα πετυχημένο τρίμηνο επικοινωνίας. Χτίζεται με συνέπεια, και λίγα brands σήμερα έχουν την υπομονή να επενδύσουν πραγματικά σε αυτό.

Η απάντηση που προέκυψε από το φεστιβάλ δεν μας εξέπληξε, αλλά απέκτησε φέτος μια επείγουσα διάσταση. Η εμπιστοσύνη δεν χτίζεται με μηνύματα. Χτίζεται με πράξεις που έχουν σταθερότητα στον χρόνο, με παρουσία που έχει ουσία, και με τη βαθιά κατανόηση του ανθρώπου στον οποίο απευθύνεσαι. Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξε, με τα δικά της λόγια και η Oprah Winfrey, τιμώμενο πρόσωπο φέτος με το Cannes LionHeart Award. Μιλώντας για τη δική της πορεία, τόνισε πως η επιρροή χτίζεται μέσα από την πρόθεση, και περιέγραψε την ουσιαστική επικοινωνία όχι ως άσκηση πειθούς, αλλά ως άσκηση κατανόησης. Μια παρατήρηση που έρχεται από μια γυναίκα που έχτισε καριέρα δεκαετιών πάνω ακριβώς σε αυτή τη λογική.

Αυτό που πρότεινε δεν ήταν μεθοδολογία. Ήταν μια αλλαγή στον τρόπο σκέψης, στον τρόπο που καλούμαστε όλοι όσοι βρισκόμαστε σήμερα σε αυτόν τον χώρο να δούμε τα πράγματα. Στον κόσμο που περιγράφουν οι Κάννες του 2026, έναν κόσμο όπου η αξιοπιστία είναι πολύτιμο αγαθό, αυτή η στάση είναι σήμερα το πιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που μπορεί να έχει ένα brand.

2. Το τεχνητό και το ανθρώπινο δεν ανταγωνίζονται. Συνυπάρχουν.

Η συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη κυριάρχησε και φέτος, αλλά γύρω από μια εντελώς διαφορετική οπτική. Τα panels δεν συζητούσαν πια αν η τεχνητή νοημοσύνη θα αντικαταστήσει εργασίες και ανθρώπους, αυτή η φάση έχει ήδη παρέλθει. Το ερώτημα πλέον αφορούσε τη νοοτροπία, τα κριτήρια και την ευθύνη με τα οποία ο κλάδος έρχεται να την εφαρμόσει.

Φέτος η σκηνή του Cannes Lions έφερε ξανά κοντά επιστήμονες, καλλιτέχνες, φιλανθρωπιστές και επιχειρηματίες που έχτισαν διαχρονικά brands μέσα από τη δύναμη μιας ιδέας και τη σταθερότητα στην υλοποίησή της. Ο κοινός παρονομαστής δεν ήταν η τεχνολογία, ήταν ο τρόπος που ο καθένας χρησιμοποιεί τη δική του φωνή όχι για να δημιουργήσει ένα αφήγημα που γίνεται πιστευτό λόγω φήμης, αλλά αποτελεσματικό λόγω αυθεντικότητας.

Ο Demis Hassabis, ο επιστήμονας που κέρδισε Βραβείο Nobel για την AlphaFold και έχτισε το DeepMind από το μηδέν, μίλησε με μια ειλικρίνεια που σπάνια συναντάμε σε τέτοια φόρουμ. Είπε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι μάλλον υπερεκτιμημένη βραχυπρόθεσμα, όχι επειδή θα κάνει λιγότερα απ’ όσα υποσχόμαστε, αλλά επειδή τα πρώτα πραγματικά αποτελέσματα, ειδικά σε τομείς όπως η Υγεία, θα φανούν πιο αργά απ’ όσο περιμένουμε. Μακροπρόθεσμα όμως, σε βάθος 10 έως 15 χρόνων, συνεχίζουμε να υποτιμάμε πόσο θα μας μεταμορφώσει. Αυτό επιβεβαιώθηκε, με διαφορετικά λόγια, σε πολλά sessions του φεστιβάλ. Η τεχνολογία θα κάνει τη δουλειά μας πιο γρήγορη. Το τι αξίζει να φτιάξουμε με αυτήν την ταχύτητα παραμένει δική μας ευθύνη.

3. Η οικονομία των δημιουργών μπήκε στο επίκεντρο.

Μια από τις πιο σημαντικές παράλληλες συζητήσεις φέτος εξελίχθηκε γύρω από έναν όρο που ακούγεται όλο και πιο συχνά στον κλάδο μας, την οικονομία των δημιουργών, /the creators’ economy. Πρόκειται για το οικοσύστημα ανεξάρτητων δημιουργών περιεχομένου που έχουν χτίσει κοινό, εμπιστοσύνη και εμπορική δύναμη γύρω από την προσωπική τους φωνή, χωρίς να περνούν μέσα από τους παραδοσιακούς θεσμούς των media. Το πρόγραμμα LIONS Creators μπήκε επίσημα στο φεστιβάλ το 2024. Φέτος, μόλις στην τρίτη του χρονιά, πάνω από 250 δημιουργοί βρέθηκαν στο επίσημο πρόγραμμα, ενταγμένοι στη βασική θεματολογία και όχι σε ξεχωριστό, παράλληλο πρόγραμμα, ενώ τα συνολικά έσοδα των δημιουργών παγκοσμίως ξεπέρασαν φέτος για πρώτη φορά το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Άλλαξε όμως κάτι πιο βαθύ από την παρουσία τους, ο τρόπος που διαπραγματεύονται τη θέση τους στο τραπέζι. Δεν εμφανίστηκαν ως καλεσμένοι. Διάλεξαν οι ίδιοι με ποιον θα συνεργαστούν και με ποιους όρους.

Κρατώ ένα σημαντικό takeaway, ότι οι δημιουργοί δεν πρέπει να λειτουργούν ως εκπρόσωποι τύπου για τα brands. Η αξία τους είναι η αυθεντικότητά τους, όχι η υπακοή σε ένα brief που θα τους δοθεί. Τα κλασικά engagement metrics, likes, shares, δεν λένε πολλά για το αν χτίζεται πραγματικά ένα brand.

Αυτή η αλλαγή δεν είναι συμπτωματική, είναι δομική. Ο σύγχρονος δημιουργός δεν ακολουθεί τάσεις, τις διαμορφώνει. Δεν μεταφέρει μηνύματα, τα ερμηνεύει με όρους που το κοινό του αναγνωρίζει ως αυθεντικούς. Η σχέση εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με το κοινό του δεν αγοράζεται, κερδίζεται μέσα από χρόνο και σταθερότητα.

Το 2026 ήταν η χρονιά που μεγάλοι οργανισμοί σταμάτησαν να αντιμετωπίζουν τους δημιουργούς σαν διαφημιστικό κανάλι και άρχισαν να επενδύουν σε αυτούς σαν επιχειρηματικούς εταίρους. Ο λόγος είναι απλός. Οι δημιουργοί που ελέγχουν τη σχέση με το κοινό τους, μέσα από email, αγορές, προσωπική επικοινωνία, δεν εξαρτώνται από κανέναν αλγόριθμο. Αυτό τους δίνει μια πρωτόγνωρη διαπραγματευτική θέση απέναντι σε κάθε brand.

Αυτό που αναδύεται είναι ένα νέο μοντέλο συνεργασίας. Οι μάρκες που θα επικρατήσουν δεν θα είναι αυτές που αγοράζουν έκθεση σε κοινά, θα είναι αυτές που κερδίζουν θέση στις συνομιλίες που οι άνθρωποι κάνουν ούτως ή άλλως. Ο Leandro Barreto της Unilever το είπε πιο απλά από όλους. Η εταιρεία του σταμάτησε να ρωτά τι θέλει να πει η μάρκα και άρχισε να ρωτά τι θέλουν οι άλλοι να λένε γι’ αυτήν. Αυτή η μεταστροφή, από τη μονόλογη επικοινωνία στη διαλογική παρουσία, είναι ίσως η πιο ουσιαστική αλλαγή νοοτροπίας που φέρνουν μαζί τους οι Κάννες του 2026.

Τι αλλάζει, λοιπόν, για εμάς;

Οι Κάννες δεν είναι ποτέ απλώς μια βιτρίνα της καλύτερης δουλειάς της χρονιάς, είναι ο καθρέφτης που δείχνει πού βρίσκεται ο κλάδος και, κυρίως, πού οδεύει. Αυτό που αντικατοπτρίζεται φέτος είναι μια βιομηχανία σε ουσιαστική μεταβολή, που δεν αρκείται πια στο να επικοινωνεί καλά, αλλά ζητά από τον εαυτό της να επικοινωνεί αληθινά.

Τρεις τάσεις που αξίζει να κρατήσετε από τις Κάννες του 2026:

01. Mediocrity at Scale. Μία έκφραση ακούστηκε φέτος στις Κάννες πιο πολύ από

κάθε άλλη, mediocrity at scale. Όχι απλώς το γνωστό “AI slop”. Το AI usage από μόνο του δεν είναι πια ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αυτό που μετράει σήμερα είναι το adoption gap, όχι το access gap. Το 60% των marketers χρησιμοποιεί σήμερα τεχνητή νοημοσύνη αρκετές φορές τη βδομάδα. Μόλις το 10% όμως έχει αναδιαμορφώσει πραγματικά τη δουλειά του γύρω από αυτήν. Αυτό είναι το κενό που έκρινε φέτος ποιος κερδίζει στις Κάννες και ποιος όχι. Δεν αρκεί η πρόσβαση σε AI, την έχουν όλοι πια. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι ποιος άλλαξε πραγματικά τη διαδικασία, το workflow, το πώς παίρνει αποφάσεις, με βάση αυτήν την πρόσβαση. Το κενό αυτό θα καθορίσει ποιος θα μπορεί να διεκδικήσει πραγματικά creative leadership τα επόμενα χρόνια, όχι όσοι χρησιμοποιούν AI, αλλά όσοι το έχουν κάνει μέρος του πώς σκέφτονται.

02. Η εμπιστοσύνη είναι το νέο μέτρο απήχησης. Δεν ρωτάμε πια πόσοι είδαν τη διαφήμιση, ρωτάμε πόσοι πίστεψαν στο brand αρκετά για να αλλάξουν συμπεριφορά. Η Vaseline, για παράδειγμα, μετέτρεψε ιδέες χρηστών σε πραγματικά νέα προϊόντα, δίνοντάς τους ένα ποσοστό από τα κέρδη κάθε φορά που αυτά πωλούνταν. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό. Οι πωλήσεις των νέων προϊόντων ξεπέρασαν κατά 466% τις πωλήσεις του κλασικού Vaseline Jelly, με ένα προϊόν να πωλείται κάθε δύο δευτερόλεπτα στο peak της εκστρατείας. Αυτό δεν είναι απλώς viral επιτυχία, είναι απόδειξη ότι όταν ένα brand εμπιστεύεται πραγματικά το κοινό του, το κοινό ανταποδίδει με αγοραστική συμπεριφορά. Η εμπιστοσύνη μετατρέπεται πλέον απευθείας σε πωλήσεις, και αυτό την κάνει το πιο μετρήσιμο ROI που μπορεί να έχει σήμερα ένα brand.

03. Η ανθρώπινη φωνή παραμένει αναντικατάστατη. Αυθεντική, συγκεκριμένη, με χαρακτήρα. Το μόνο στοιχείο που η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να αναπαράγει με τον ίδιο τρόπο. Όσο πιο εύκολο γίνεται να παράγεις περιεχόμενο, τόσο πιο πολύτιμο γίνεται αυτό που έχει πραγματικό ανθρώπινο αποτύπωμα πίσω του.

Η πιο ενδιαφέρουσα παρατήρηση της χρονιάς ήρθε από τον τρόπο που κρίθηκαν τα ίδια τα βραβεία. Σε μια χρονιά που η τεχνητή νοημοσύνη κυριάρχησε σε κάθε συζήτηση, οι μεγαλύτερες διακρίσεις πήγαν σε δουλειές που έδωσαν στο κοινό πραγματικό ρόλο στην ιστορία, όχι απλώς θέαση. Όταν 12 τόνοι KitKat εξαφανίστηκαν πριν το Πάσχα, η VML London και η Burson δεν αντιμετώπισαν το πρόβλημα εφοδιαστικής αλυσίδας ως κρίση προς διαχείριση, το μετέτρεψαν σε συλλογικό μυστήριο, καλώντας το κοινό να εισάγει κωδικούς παρτίδας και να ανακαλύψει αν είχε στα χέρια του κομμάτι της χαμένης παρτίδας. Το αποτέλεσμα ήταν ένα από τα πιο decisive PR Grand Prix της χρονιάς. Η φωνή που δεν αντιγράφεται γίνεται το μόνο πραγματικό differentiator ενός brand στα επόμενα χρόνια.

Ένα ακόμα σημάδι της ίδιας στροφής ήρθε εκτός Palais, από την EACA (European Association of Communications Agencies). Το πρώτο πανευρωπαϊκό της πρόγραμμα, το Campaign4Good, κάλεσε φέτος νέους δημιουργικούς να αντιμετωπίσουν ένα πραγματικό πρόβλημα, την ψηφιακή ασφάλεια των παιδιών, ένα ζήτημα που αφορά πάνω από 80 εκατομμύρια παιδιά στην Ευρώπη που χρησιμοποιούν ψηφιακά προϊόντα καθημερινά. Η νικήτρια καμπάνια, από την INNOCEAN Berlin, χρησιμοποίησε σχέδια σε ύφος παιδικού τετραδίου για να δείξει τη σκληρή πραγματικότητα πίσω από αθώες εικόνες. Δεν χρειάστηκε εντυπωσιακό budget ή τεχνολογία αιχμής. Χρειάστηκε μια ιδέα αρκετά απλή για να την καταλάβει ένα παιδί, και αρκετά σκληρή για να ενοχλήσει έναν ενήλικα.”

“The brands that will matter tomorrow are the ones brave enough to mean something today”.

Φεύγω από τις Κάννες με περισσότερη διαύγεια.

Βρισκόμαστε στην αρχή της πιο συναρπαστικής περιόδου που έχει ζήσει ποτέ η βιομηχανία μας. Η τεχνολογία μάς δίνει ταχύτητα χωρίς προηγούμενο, οι δημιουργοί μάς δίνουν φωνές που το κοινό ήδη εμπιστεύεται, ενώ η ίδια η αγορά μάς ζητά πλέον να αποδεικνύουμε, όχι απλώς να προσπαθούμε να πείσουμε. Όσοι το καταλάβουν έγκαιρα και τολμήσουν να χτίσουν με ειλικρίνεια, ουσία και σταθερότητα, δεν θα παρακολουθήσουν απλώς το μέλλον της επικοινωνίας.

Θα μπορούν να το επηρεάσουν.