Σε επαφή με τους επικεφαλής των θεσμών της ΕΕ που βρίσκονται στην Τουρκία για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, αναφορικά με ζητήματα που αφορούν το Κυπριακό, είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΠΑΣΥΞΕ, στη Λευκωσία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απαντώντας σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι δημιουργείται πιεστικό χρονικό περιθώριο για την πρόοδο στο Κυπριακό, είπε ότι «δεν νιώθουμε να δημιουργείται κάποιο πιεστικό χρονοδιάγραμμα, εμείς επιδιώκουμε αν είναι εφικτό ακόμη και αύριο να έχουμε ουσιαστικές εξελίξεις προς την κατεύθυνση της λύσης του Κυπριακού.

Θυμίζω ότι ήταν οι δικές μας ενέργειες που οδήγησαν σε αυτή την κινητικότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Εκείνο που κρατώ από την έκθεση του ΓΓ, που θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό, είναι η αναφορά στην ΕΕ, ήταν αυτή η επιδίωξη που ξεκίνησε ακόμη και πριν την εκλογή μου είχα αναφερθεί σε αυτό τον ρόλο και κάποιοι μου άσκησαν κριτική και έκαναν ειρωνικές αναφορές, βλέπουμε σήμερα ότι αυτή η πολιτική φέρνει αποτελέσματα και το λέω γιατί σήμερα που είναι στην Τουρκία πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες με αφορμή τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, είμαι σε επαφή ειδικότερα με την Πρόεδρο της Επιτροπής για όλα όσα συζητούνται και θα συζητηθούν εκεί και ελπίζω να προκύψουν θετικά αποτελέσματα προς αυτή την κατεύθυνση».

Ερωτηθείς αν θα ξεκαθαρίσει στο αυριανό δείπνο μεταξύ Ερντογάν, Κόστα, φον ντερ Λάιεν για το αν θα γίνει άτυπη πενταμερής, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «δεν μπορώ να προδικάσω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της συζήτησης στο αυριανό δείπνο. Εκείνο που ξέρω και είμαι βέβαιος είναι το τι θα μεταφερθεί από πλευράς του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με τη στρατηγική που εμείς αναδείξαμε, τη σύνδεση των ευρωτουρκικών με θετικές εξελίξεις στο Κυπριακό, θετικές εξελίξεις στο Κυπριακό που θα ανοίξουν τον δρόμο για να έχουμε θετικές εξελίξεις στα ευρωτουρκικά. Άρα, όλα εξαρτώνται από τη συμπεριφορά, τη στάση, από το τι θα αναφέρει ο Τούρκος Πρόεδρος. Και η Πρόεδρος της Επιτροπής και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και εμείς κινούμαστε στο ίδιο πλαίσιο, άρα να αναμένουμε αύριο και θα είμαστε εδώ να σας ενημερώσουμε. Είμαι σε συνεχή επαφή ειδικότερα με την Πρόεδρο της Επιτροπής».

Πρόσθεσε ότι «και χθες είχα ανταλλάξει (με την κα φον ντερ Λάιεν) κάποια πολύ συγκεκριμένα μηνύματα και σήμερα έχουμε συμφωνήσει να μιλήσουμε αργότερα το απόγευμα στο τηλέφωνο».

Κληθείς να σχολιάσει την έκθεση των ΗΕ ότι τρεις Ελληνοκύπριοι έχουν πυροβολήσει κυανόκρανους, ο Πρόεδρος είπε ότι «οι εκθέσεις αυτές, υπάρχει πάντα μια προσέγγιση από πλευράς των ΗΕ την οποία δεν ασπάζομαι, προσπαθούν να κρατήσουν ισορροπίες ανάμεσα στις δύο πλευρές. Αν γράψουν κάτι αρνητικό για τη μια πλευρά θα βρουν να γράψουν και για την άλλη. Αυτό δεν γίνεται σήμερα, γίνεται διαχρονικά.

Κρατώ την ουσία. Η ουσία είναι ότι υπάρχει μια κινητικότητα στο Κυπριακό μετά από πάρα πολλά χρόνια. Μια κινητικότητα η οποία ξεκίνησε και με τις δικές μας επίμονες προσπάθειες και ευελπιστούμε να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα».

Σε ερώτηση αν βλέπει κάποια πράγματα αντιφατικά, με δεδομένο ότι στην έκθεση αναφέρεται ότι είναι άπιαστη η λύση χωρίς τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, όμως τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη διαπραγμάτευση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «δεν συζητάμε αυτή τη στιγμή μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Η ίδια η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα, όταν επισκέφθηκε την τελευταία φορά την Κύπρο, μετέφερε και στους δύο ηγέτες ότι η επικέντρωση στη βάση των οδηγιών του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών είναι η ουσία του Κυπριακού με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών».