Αγωγή εναντίον του Facebook και του Instagram κατέθεσε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, ο Κύπριος δικηγόρος Πέτρος Παπαδόπουλος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ουσιαστικά η αγωγή υπ’ αριθμό 717/2026 κατατέθηκε εναντίον της Meta Platforms Ireland Limited, θέτοντας στο επίκεντρο τον ρόλο των μεγάλων ψηφιακών πλατφορμών στη σύγχρονη πολιτική επικοινωνία.

Όπως εξηγεί ο κ. Παπαδόπουλος, η υπόθεση αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι πολιτικές της Meta -ειδικότερα του Facebook και του Instagram- για την απαγόρευση πολιτικών και εκλογικών διαφημίσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνδυασμό με τη λειτουργία των αλγοριθμικών συστημάτων κατάταξης περιεχομένου, επηρεάζουν την ορατότητα και διάδοση πολιτικών απόψεων.

Σύμφωνα με την αγωγή, οι εν λόγω πρακτικές έχουν ως αποτέλεσμα τον ουσιώδη περιορισμό της δυνατότητας πολιτικής επικοινωνίας μέσω των πλατφορμών Facebook και Instagram, οι οποίες σήμερα αποτελούν βασικά μέσα δημόσιου διαλόγου.

Ο ενάγων, ο οποίος δραστηριοποιείται στον δημόσιο και πολιτικό χώρο και προτίθεται να συμμετάσχει στο μέλλον σε εκλογικές διαδικασίες, υποστηρίζει ότι η μειωμένη οργανική απήχηση του περιεχομένου του, σε συνδυασμό με την απουσία διαφάνειας στους αλγοριθμικούς μηχανισμούς, επηρεάζει ουσιωδώς την ικανότητά του να επικοινωνεί πολιτικά μηνύματα προς το κοινό.

Παράλληλα, η υπόθεση εξετάζει τη σωρευτική επίδραση της απαγόρευσης πολιτικών διαφημίσεων και της λειτουργίας αλγοριθμικών μηχανισμών στην ευρύτερη πολιτική έκφραση. Σύμφωνα με την αγωγή, ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων οδηγεί σε ουσιώδη περιορισμό των διαθέσιμων εργαλείων πολιτικής επικοινωνίας, επηρεάζοντας όχι μόνο επαγγελματικούς ή οργανωμένους πολιτικούς φορείς, αλλά και ανεξάρτητα πολιτικά ενεργά πρόσωπα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι οι πλατφόρμες της εναγομένης έχουν εξελιχθεί σε βασική υποδομή δημόσιου διαλόγου, όπου μεγάλο μέρος της πολιτικής συζήτησης, ενημέρωσης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης λαμβάνει χώρα. Υπό το πρίσμα αυτό, όπως σημειώνεται, τίθενται ζητήματα που αφορούν τη θεσμική διάσταση της επιρροής των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών στη δημοκρατική διαδικασία.

Η υπόθεση θέτει στο προσκήνιο κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την ελευθερία έκφρασης, τη λογοδοσία των ψηφιακών πλατφορμών και τον ρόλο τους ως de facto υποδομές πολιτικής επικοινωνίας στη σύγχρονη δημοκρατία.

Η διαδικασία βρίσκεται στο αρχικό της στάδιο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού και συγκεκριμένα εκκρεμεί η επίδοση του εντύπου απαίτησης του κ. Παπαδόπουλου προς την εναγόμενη εταιρεία Μeta Platforms Ireland Limited. Πράγμα το οποίο μπορεί να αποδειχθεί δύσκολο, ένεκα της διασυνοριακής φύσης της υπόθεσης.