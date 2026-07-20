Του Wesley Alexander Hill

Η αρχιτεκτονική των ενεργειακών, οικονομικών και πολιτικών κυρώσεων που υιοθέτησε η Ευρώπη μετά το 2022 σχεδιάστηκε ώστε να αποτελέσει κάτι περισσότερο από ένα απλό τιμωρητικό εργαλείο. Παρουσιάστηκε ως απόδειξη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούσε να λειτουργήσει ως συνεκτικός γεωπολιτικός παράγοντας, ευθυγραμμίζοντας τα νομικά, εμπορικά και διπλωματικά της μέσα γύρω από έναν ενιαίο στρατηγικό στόχο: την αποτροπή της Ρωσίας.

Σχεδόν πέντε χρόνια μετά, η φιλοδοξία αυτή παρουσιάζει εμφανή σημάδια κόπωσης. Το πρόβλημα δεν είναι ότι κάποιο μεμονωμένο μέτρο έχει αποτύχει, αλλά ότι ολόκληρο το πλαίσιο αρχίζει να αποκαλύπτει εσωτερικές αντιφάσεις, τις οποίες οι εμπνευστές του φαίνεται πως είχαν υποτιμήσει. Πρόκειται για αντιφάσεις ανάμεσα στην πολιτική ρητορική, την εμπορική πραγματικότητα και τα νομικά θεμέλια πάνω στα οποία στηρίζονται τελικά τα περιοριστικά μέτρα.

Ο σχεδιασμός και η λογική των ενεργειακών κυρώσεων ήταν εξαρχής σαφείς. Οι Βρυξέλλες επιδίωξαν να συνδυάσουν εμπορικούς περιορισμούς, χρηματοπιστωτικούς αποκλεισμούς, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και ανώτατα όρια τιμών σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο πολιτικών, το οποίο θα σηματοδοτούσε την ευρωπαϊκή αποφασιστικότητα, διατηρώντας παράλληλα την απαραίτητη ευελιξία ώστε να αποφευχθεί μια οικονομική κρίση.

Η Ουάσιγκτον συμμερίστηκε σε γενικές γραμμές αυτή τη λογική, καθώς η εναλλακτική επιλογή –η πλήρης οικονομική απομόνωση της Ρωσίας– θα απαιτούσε ουσιαστικό πολυμερή συντονισμό με την Ινδία και την Κίνα, ένα ενδεχόμενο που δεν υπήρξε ποτέ πολιτικά ρεαλιστικό. Ο στόχος δεν ήταν η πλήρης διακοπή κάθε εμπορικού δεσμού με τη Ρωσία, αλλά η δημιουργία ενός διαρκούς μηχανισμού πίεσης, ικανού να υπερβεί τη διάρκεια οποιουδήποτε μεμονωμένου πολιτικού κύκλου.

Νικητές, ηττημένοι και φθίνουσες αποδόσεις

Η στρατηγική αυτή απέφερε σημαντικά αποτελέσματα. Η πτώση των τιμών βασικών εμπορευμάτων περιόρισε τα οικονομικά οφέλη που μπορούσε να αποκομίσει η Ρωσία από τη συνέχιση των εξαγωγών της, ενώ ταυτόχρονα συνέβαλε στον περιορισμό των πληθωριστικών πιέσεων που αντιμετώπιζαν οι δυτικοί καταναλωτές. Ο πληθωρισμός στη Ρωσία εκτινάχθηκε, τα συναλλαγματικά της αποθέματα συρρικνώθηκαν και πολλές πρώτες ύλες απαραίτητες για την αμυντική βιομηχανική της βάση άρχισαν να εξαντλούνται. Συνολικά, η ρωσική οικονομία βρίσκεται υπό σημαντική πίεση.

Ωστόσο, η Ρωσία δεν ήταν η μόνη που επωμίστηκε το κόστος. Οι εκτιμήσεις για τη σωρευτική επιβάρυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας κατά την περίοδο 2022–2025 διαφέρουν σημαντικά, κυμαινόμενες από 500 δισεκατομμύρια έως 1,6 τρισεκατομμύρια ευρώ. Η Υπηρεσία Ερευνών του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών εκτίμησε ότι, στις αρχές του 2025, έως και το 7% του ΑΕΠ της Ευρώπης είχε διατεθεί για την προστασία των καταναλωτών από τις επιπτώσεις του πολέμου και των κυρώσεων.

Παρά ταύτα, έπειτα από χρόνια εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων, η ρωσική οικονομία και η αμυντική βιομηχανική της βάση εξακολουθούν να επιδεικνύουν αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. Κυρίως, η Ρωσία έχει ανακατευθύνει τις εμπορικές της ροές –ιδίως στον ενεργειακό τομέα– προς φιλικές αγορές της Ασίας και της Μέσης Ανατολής, έχει σταθεροποιήσει το ρούβλι μέσω ελέγχων κεφαλαίων και των εσόδων από τις εξαγωγές και έχει ενισχύσει την εγχώρια βιομηχανική της παραγωγική ικανότητα.

Όποια κι αν ήταν η επιδιωκόμενη ισορροπία, οι επιπτώσεις του καθεστώτος κυρώσεων κατανεμήθηκαν άνισα. Μερικοί από τους μεγαλύτερους ωφελημένους δεν ήταν ούτε η Ευρώπη ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ινδία αύξησε θεαματικά τις εισαγωγές ρωσικού αργού πετρελαίου σε μειωμένες τιμές, η Κίνα διαπραγματεύτηκε ευνοϊκότερους όρους με έναν προμηθευτή που βρισκόταν σε ολοένα δυσμενέστερη θέση, ενώ τα κράτη του Κόλπου αξιοποίησαν τις ευκαιρίες που δημιούργησε η αναδιάταξη του παγκόσμιου εμπορίου.

Οι κυρώσεις επέβαλαν σημαντικό κόστος στη Μόσχα, αλλά ταυτόχρονα αναδιαμόρφωσαν την κατανομή των εμπορικών πλεονεκτημάτων στο διεθνές σύστημα.

Η ανακατανομή αυτή αρχίζει πλέον να προκαλεί ρήγματα στην ίδια την ευρωπαϊκή πολιτική έναντι της Ρωσίας. Η Ευρώπη εμφανίζεται ολοένα και πιο απρόθυμη να διατηρήσει τη στρατηγική της οποίας η ίδια υπήρξε πρωτεργάτης. Οι ανησυχίες που προκάλεσε η ανανεωμένη ρητορική της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με τη Γροιλανδία οδήγησαν ορισμένους κύκλους στην Ευρώπη να εξισώνουν την εξάρτηση από το αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) με την εξάρτηση από το Κρεμλίνο. Ως αποτέλεσμα, αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις υιοθετούν πλέον μια πιο επιφυλακτική στάση, αντί να εντείνουν την οικονομική πίεση.

Η “στρατηγική αυτονομία” έχει αναδειχθεί στο κυρίαρχο σύνθημα των Βρυξελλών. Στην πράξη, όμως, η εφαρμογή της συχνά μεταφράζεται σε επιστροφή σε γνώριμες εμπορικές σχέσεις. Το Πεκίνο προσέφερε αρχικά μια ελκυστική εναλλακτική, ενώ οι Ευρωπαίοι ηγέτες ήλπιζαν ότι η οικονομική συνεργασία με την Κίνα –ιδίως μετά τις πρωτοβουλίες του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν– θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για ευρύτερη συνεργασία στους τομείς της προηγμένης μεταποίησης και των πράσινων τεχνολογιών.

Οι προσδοκίες αυτές έχουν πλέον σε μεγάλο βαθμό διαψευστεί. Οι κινεζικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να ανταγωνίζονται επιθετικά σε ολόκληρο το φάσμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διατηρώντας παράλληλα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που οι Ευρωπαίοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν. Αντί να ισορροπεί ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και στο Πεκίνο, η Ευρώπη βρίσκεται ολοένα περισσότερο εγκλωβισμένη ανάμεσα στις δύο πλευρές, μετατρεπόμενη σε πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ αμερικανικών και κινεζικών ενεργειακών επιχειρήσεων.

Χαλάρωση των ενεργειακών κυρώσεων

Τίποτε δεν αποτυπώνει πιο εύγλωττα τις ευρωπαϊκές αντιφάσεις από το ζήτημα των ενεργειακών εισαγωγών. Ευρωπαίοι αγοραστές προμηθεύτηκαν πρόσφατα ποσότητες-ρεκόρ υγροποιημένου φυσικού αερίου από τον ρωσικό τερματικό σταθμό “Γιαμάλ”. Αν και τέτοιες συναλλαγές μπορεί να είναι εμπορικά ορθολογικές υπό στενά οικονομικούς όρους, υπονομεύουν τη στρατηγική λογική της πολιτικής που εφαρμόζεται από το 2022.

Εάν η ρωσική ενέργεια εξακολουθεί να αποτελεί επιλογή κάθε φορά που οι συνθήκες της αγοράς δυσχεραίνουν, τότε η αξιοπιστία της μακροπρόθεσμης πολιτικής κυρώσεων της Ευρώπης τίθεται αναπόφευκτα υπό αμφισβήτηση. Παράλληλα, η δυνατότητα της Ευρώπης να διατηρήσει αποτελεσματικές κυρώσεις χωρίς την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών καθίσταται ακόμη λιγότερο πειστική.

Μέχρι στιγμής, τα γεγονότα δεν επιβεβαιώνουν την παραδοχή ότι η απλή εντατικοποίηση της οικονομικής πίεσης, χωρίς πρόσθετες πρωτοβουλίες ή μεγαλύτερες θυσίες εκ μέρους της Ευρώπης, θα μπορούσε από μόνη της να οδηγήσει σε κάποια ουσιαστική πολιτική αναπροσαρμογή της Μόσχας.

Οι νομικές κυρώσεις υπονομεύονται

Η ενέργεια αποτελεί απλώς το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Κάθε φορά που οι αγορές βρίσκονται υπό πίεση, η προθυμία των Βρυξελλών να εφαρμόσουν τους περιορισμούς που οι ίδιες επέβαλαν στους ρωσικούς υδρογονάνθρακες εξασθενεί και το χάσμα ανάμεσα στη διακηρυγμένη πολιτική και την πραγματική πρακτική διευρύνεται.

Το φαινόμενο αυτό δεν περιορίζεται στο φυσικό αέριο ή στο πετρέλαιο. Αν συνέβαινε μόνο στον ενεργειακό τομέα, θα μπορούσε κανείς να κατανοήσει την προσπάθεια των Βρυξελλών να περιορίσουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια, εξασφαλίζοντας προσιτές τιμές ενέργειας. Ωστόσο, οι αδυναμίες της ευρωπαϊκής πολιτικής έχουν πολύ ευρύτερες συνέπειες.

Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανερχόμενα πολιτικά κόμματα με ισχυρές φιλορωσικές τάσεις, όπως το γερμανικό AfD και ο γαλλικός RN, τάσσονται ολοένα και πιο ανοιχτά υπέρ της επαναπροσέγγισης με τη Ρωσία. Καθώς η Μόσχα φαίνεται πλέον να αντιμετωπίζεται περισσότερο ως μια δύναμη που έχει “τεθεί υπό έλεγχο” παρά ως μια “υπαρξιακή απειλή”, είναι πιθανό οι πολιτικές περιορισμού της να καταστούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και να πάψουν να αποτελούν αδιαπραγμάτευτη “κόκκινη γραμμή” για τους Ευρωπαίους πολιτικούς.

Το νομικό υπόβαθρο των ευρωπαϊκών κυρώσεων αντιμετωπίζει επίσης αυξανόμενες προκλήσεις στα ίδια τα δικαστήρια της Ένωσης, δημιουργώντας αβεβαιότητα που υπερβαίνει κατά πολύ την περίπτωση της Ρωσίας.

Το καθεστώς κυρώσεων θεσπίστηκε με μεγάλη ταχύτητα και, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι σύνθετες και διαρκώς μεταβαλλόμενες δομές κατοχής περιουσιακών στοιχείων, βασίστηκε σε ευρείς ορισμούς της ιδιοκτησίας και του ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη τις σχέσεις φυσικών προσώπων με εταιρείες, καταπιστεύματα και άλλες νομικές δομές. Η προσέγγιση αυτή οδήγησε σε διευρυμένες ερμηνείες των εννοιών της ιδιοκτησίας και του ελέγχου, οι οποίες πλέον αμφισβητούνται ενώπιον των δικαστηρίων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου της Φρανκφούρτης. Το δικαστήριο έκρινε ότι το μεγαλύτερο σούπερ γιοτ στον κόσμο, το “Dilbar” –το οποίο επί χρόνια παρουσιαζόταν ως εμβληματικό παράδειγμα “παγωμένου” περιουσιακού στοιχείου του Ουζμπέκου-Ρώσου επιχειρηματία Αλισέρ Ουσμάνοφ– δεν ανήκει νομικά ούτε τελεί υπό τον έλεγχο του ίδιου ή της αδελφής του. Η απόφαση αυτή θέτει υπό αμφισβήτηση τη νομική βάση των περιορισμών που είχαν επιβληθεί στο σκάφος.

Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί τις κατευθυντήριες οδηγίες που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το Περιφερειακό Διοικητικό Δικαστήριο του Λάτσιο, σχετικά με ζητήματα που αφορούν τα καταπιστεύματα, την ιδιότητα του πραγματικού δικαιούχου και την ουσιαστική άσκηση ελέγχου επί περιουσιακών στοιχείων.

Χρόνια μετά την αρχική επιβολή των κυρώσεων, η βεβιασμένη νομοθέτησή τους διευκολύνει την επιτυχία τέτοιων δικαστικών προσφυγών, ιδίως σε ένα πολιτικό περιβάλλον όπου η ευδοκίμησή τους δεν προκαλεί πλέον τις ίδιες αντιδράσεις. Οι αδυναμίες αυτές θα μπορούσαν να είχαν θεραπευθεί με μεταγενέστερες νομοθετικές παρεμβάσεις. Ωστόσο, παρά την παρέλευση περισσότερων από τεσσάρων ετών, αυτό δεν έχει συμβεί.

Στο μεταξύ, η νομολογία που διαμορφώνουν τα δικαστήρια δημιουργεί ένα ερμηνευτικό πλαίσιο το οποίο οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές έννομες τάξεις θα δυσκολεύονται ολοένα και περισσότερο να αγνοήσουν. Εάν εξακολουθήσουν να απαιτούν συγκεκριμένες αποδείξεις άμεσου ελέγχου, αντί να αποδέχονται ευρύτερες ερμηνείες των σχετικών κανόνων, το πρακτικό πεδίο εφαρμογής του καθεστώτος κυρώσεων είναι πιθανό να περιοριστεί σημαντικά.

Η σημασία των αποφάσεων αυτών υπερβαίνει κατά πολύ τη συγκεκριμένη υπόθεση. Καταδεικνύουν ότι το ταχύτερο και πιο προβεβλημένο εργαλείο του ευρωπαϊκού πλαισίου κυρώσεων –η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων που κατέχονται μέσω σύνθετων εταιρικών και νομικών δομών– θα καταστεί λιγότερο αποτελεσματικό, εκτός εάν οι Βρυξέλλες προχωρήσουν σε ουσιαστική αναθεώρηση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου.

Αναδιάρθρωση ή επανένταξη

Τίποτε από τα παραπάνω δεν σημαίνει ότι οι κυρώσεις έχουν αποτύχει. Αντιθέτως, αναδεικνύει ότι η αποτελεσματική οικονομική διπλωματία προϋποθέτει συνέπεια μεταξύ πολιτικών στόχων, εμπορικών πραγματικοτήτων και νομικών προτύπων.

Η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο φαίνεται να διαχειρίζονται αυτή την ισορροπία με μεγαλύτερη επιτυχία. Η Ευρώπη, ίσως όχι απροσδόκητα δεδομένης της θεσμικής δομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυσκολεύεται σήμερα να συμβιβάσει και τις τρεις αυτές διαστάσεις.

Η επιδίωξη στρατηγικής αυτονομίας, ενώ ταυτόχρονα αυξάνονται οι εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου, ή η υπόσχεση διαρκούς πίεσης την ώρα που τα δικαστήρια περιορίζουν την εμβέλεια των κυρώσεων, συνιστούν εκφράσεις μιας πολιτικής που στερείται συνοχής. Οι Βρυξέλλες επικαλούνται συχνά την ανθεκτικότητα, παραμένουν όμως απρόθυμες να αναλάβουν το κόστος που αυτή συνεπάγεται.

Η Ουάσιγκτον, από την πλευρά της, έχει κάθε λόγο να παρακολουθεί στενά αυτές τις εξελίξεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν μια ευκαιρία που οι Ευρωπαίοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής φαίνεται σε μεγάλο βαθμό να έχουν παραβλέψει. Το αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο δεν αποτελεί μόνο μια εναλλακτική πηγή εφοδιασμού, αλλά και εργαλείο στρατηγικής επιρροής.

Μια πιο συνεκτική διατλαντική ενεργειακή σχέση θα μπορούσε να περιορίσει την εμπορική επιρροή της Ρωσίας και ταυτόχρονα να ενισχύσει τον ευρύτερο συντονισμό της Δύσης σε μια περίοδο ολοένα εντονότερου γεωπολιτικού ανταγωνισμού.

Παραδόξως, η μεγαλύτερη εξάρτηση από την αμερικανική ενέργεια θα μπορούσε να ενισχύσει και τη διαπραγματευτική θέση της ίδιας της Ευρώπης. Σταθερές, μακροπρόθεσμες συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα της παρείχαν μεγαλύτερη ευχέρεια στη διαχείριση αναπόφευκτων πολιτικών διαφορών –συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τη Γροιλανδία–, μειώνοντας παράλληλα τον πειρασμό επιστροφής στους Ρώσους προμηθευτές κάθε φορά που οι αγορές αντιμετωπίζουν στενότητα.

Η Ευρώπη βρίσκεται, τελικά, ενώπιον μιας κρίσιμης επιλογής. Μπορεί να συνεχίσει να ταλαντεύεται μεταξύ αντικρουόμενων προτεραιοτήτων, επωμιζόμενη το κόστος και των δύο επιλογών, ή να αναδιαμορφώσει την πολιτική κυρώσεών της πάνω σε θεμέλια τα οποία οι ίδιοι οι θεσμοί της είναι διατεθειμένοι και ικανοί να υπερασπιστούν.

Προς το παρόν, οι Βρυξέλλες δεν φαίνεται να επιλέγουν καμία από τις δύο κατευθύνσεις. Η ασυνέπεια αυτή ενδέχεται τελικά να ωφελήσει όχι την Ευρώπη, αλλά τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα και κάθε άλλη μεγάλη δύναμη που είναι σε θέση να αξιοποιήσει τη διστακτικότητά της.

Forbes