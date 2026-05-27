Δυναμική καμπάνια σε αγορές-στόχους ξεκίνησαν οι φορείς της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου, με την ελπίδα αυτή να βοηθήσει στην αύξηση των ροών τουριστών, σε μια δύσκολη χρονιά που καταγράφει απώλειες λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Στόχος της καμπάνιας, όπως ανακοίνωσε η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Αμμοχώστου (ΕΤΑΠ), είναι η περαιτέρω ενίσχυση της τουριστικής εικόνας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής, η αύξηση των τουριστικών αφίξεων και η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Η εκστρατεία, σύμφωνα με την ΕΤΑΠ Αμμοχώστου, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και πιο οργανωμένες προσπάθειες ψηφιακής προώθησης που πραγματοποιήθηκαν ποτέ για την ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου και υλοποιείται για τρίτη συνεχή χρονιά, από τον ΠΑΣΥΞΕ Αμμοχώστου, με τη συνεργασία και συμβολή της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Αμμοχώστου και του Υφυπουργείου Τουρισμού, των Δήμων Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου-Δερύνειας, της Τράπεζα Κύπρου, καθώς και επαγγελματιών και επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα της περιοχής.

«Η συντονισμένη αυτή προσπάθεια επικεντρώνεται στην ενίσχυση της διεθνούς αναγνωρισιμότητας της επαρχίας Αμμοχώστου ως ενός σύγχρονου, πολυδιάστατου και αυθεντικού τουριστικού προορισμού, ο οποίος προσφέρει υψηλής ποιότητας εμπειρίες καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου», σημειώνεται σε ανακοίνωση.

Η καμπάνια αξιοποιεί προηγμένα εργαλεία ψηφιακού μάρκετινγκ και στοχευμένης διαδικτυακής διαφήμισης και στοχεύει σε σημαντικές αγορές για την Κύπρο, όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Πολωνία, η Γερμανία, η Αυστρία, η Ελβετία και η Σουηδία, ενώ καλύπτονται και χώρες της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου. Η προβολή γίνεται μέσω διεθνών πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, ψηφιακών μέσων ενημέρωσης, μηχανών αναζήτησης, εξειδικευμένων τουριστικών ιστοσελίδων, παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού, δημιουργίας θεματικού περιεχομένου και δράσεις προώθησης εμπειριών που αναδεικνύουν το τουριστικό προϊόν σε Πρωταρά και Αγία Νάπα και ευρύτερα την ενδοχώρα της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται, όπως αναφέρει τη ΕΤΑΠ, στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της επαρχίας Αμμοχώστου, όπως οι βραβευμένες παραλίες, οι σύγχρονες τουριστικές υποδομές, η αυθεντική κυπριακή φιλοξενία, η γαστρονομία, οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού, οι πολιτιστικές και αθλητικές διοργανώσεις, καθώς και οι δυνατότητες για οικογενειακές, ποιοτικές και βιωματικές διακοπές.

«Η στήριξη της πρωτοβουλίας αυτής, εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΤΑΠ Αμμοχώστου για εξωστρεφή προβολή της περιοχής στις σημαντικότερες αγορές για την Κύπρο στο εξωτερικό, μέσα από τη χρήση καινοτόμων και στοχευμένων ψηφιακών μέσων και εργαλείων», σημειώνει η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Αμμοχώστου.