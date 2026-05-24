Αρκετούς μήνες πριν να ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εξαγγέλλονταν ότι οι τιμές στα αεροπορικά εισιτήρια θα ανέβαιναν λόγω πράσινων και άλλων φόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι εν λόγω φόροι επηρέαζαν όλα τα μέλη, μεταξύ των οποίων και το μικρό μας νησιωτικό κράτος. Παρά το γεγονός ότι η Κύπρος συνδέεται με τον υπόλοιπό κόσμο μόνο αεροπορικώς και ότι είναι στην άκρη της Μεσογείου, μακριά από οποιαδήποτε ευρωπαϊκή στεριά, εντούτοις δεν υπήρξαν αντιδράσεις από πλευράς μας.

Δεν βγήκαν ευρωβουλευτές, βουλευτές ή κυβέρνηση να εκφράσουν προβληματισμό και να διεκδικήσουν άλλα δεδομένα για την Κύπρο, νοουμένου πως το μισό ελεύθερο κομμάτι της είναι εντελώς εξαρτημένο από τα αεροπλάνα.

Σαν να μην έφτανε ο σκόπελος των φόρων, ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν και η κρίση στα Στενά του Ορμούζ. Οι τιμές στα πετρελαιοειδή εκτοξεύθηκαν, ενώ τα καύσιμα των αεροσκαφών (jet fuels) εξαντλούνται και σημειώνουν ελλείψεις.

Οι τιμές για τα εισιτήρια ήταν έτσι κι αλλιώς αυξημένες. Όμως, οι αυξήσεις είναι ήδη εξόφθαλμες. Το να ταξιδέψεις τείνει να μετατραπεί σε πολυτέλεια, ανεξαρτήτως ότι μπορεί να γίνεται (πέρα από αναψυχή που είναι επίσης απαραίτητη) και για λόγους υγείας, εκπαίδευσής ή επαγγελματικούς.

Δυστυχώς για εμάς στην Κύπρο, το μέλλον διαγράφεται δυσοίωνο. Πριν λίγες μέρες ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού της ΕΕ, Απόστολος Τζιτζικώστας προειδοποίησε πως οι πολίτες θα δουν αυξήσεις από 15% έως 30% στα αεροπορικά εισιτήρια.

Ανάλογες ήταν τις προηγούμενες μέρες και οι αναφορές της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών, με τον γενικό της διευθυντή, Γουίλι Γουόλς, να δηλώνει πως είναι αναπόφευκτη η αύξηση των τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων.

Δεν χρειάζεται να βρεθούμε μπροστά σε μια νέα κρίση για να σπεύσει η Πολιτεία για δράσεις. Δεν είναι δυνατόν η Κύπρος να συγκαταλέγεται στην ίδια κατηγορία με άλλες χώρες, οι πολίτες των οποίων μπορούν να ταξιδεύουν σε άλλες περιοχές με τρένα, αυτοκίνητα, λεωφορεία ή και πλοία.

Για την Κύπρο οι αερομεταφορές είναι μονόδρομος.

Τόσο για τους πολίτες της όσο και για τους τουρίστες της. Γιατί κάποιος να πληρώσει τα διπλάσια για να έρθει στο νησί μας;