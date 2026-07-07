Πάνω από 5,5 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις καταγράφηκαν στην Κύπρο σε τουριστικά καταλύματα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη η Eurostat για την εποχικότητα στον τουριστικό τομέα.

Βάσει των στοιχείων της Eurostat, στην Κύπρο οι διανυκτερεύσεις ανήλθαν σε 2.627.725 τον Ιούλιο και σε 2.953.148 τον Αύγουστο, με το σύνολο των δύο μηνών αιχμής να διαμορφώνεται στις 5.580.873. Υψηλή τουριστική κίνηση καταγράφηκε επίσης τον Σεπτέμβριο με 2.484.732 διανυκτερεύσεις και τον Οκτώβριο με 2.382.970, πριν μειωθούν σε 859.936 τον Νοέμβριο και 504.843 τον Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με τη Eurostat, το 2025 το 31,1% του συνόλου των διανυκτερεύσεων σε τουριστικά καταλύματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματοποιήθηκε κατά τους δύο μήνες με τη μεγαλύτερη τουριστική κίνηση. Σε όλα τα κράτη μέλη οι μήνες αυτοί ήταν ο Ιούλιος και ο Αύγουστος.

Η Eurostat σημειώνει ότι η εποχικότητα του τουρισμού επηρεάζεται από περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως οι κλιματικές συνθήκες και η γεωγραφική θέση, καθώς και από κοινωνικούς και πολιτιστικούς παράγοντες, όπως οι σχολικές διακοπές.

Το εντονότερο εποχικό πρότυπο καταγράφηκε στην Κροατία, όπου το 54,5% των διανυκτερεύσεων του 2025 πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Ακολούθησαν η Βουλγαρία με 43,4% και η Ελλάδα με 41,6%.

Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά διανυκτερεύσεων κατά τους δύο μήνες αιχμής καταγράφηκαν στη Μάλτα με 21,9%, στη Γερμανία με 24,0% και στη Φινλανδία με 24,1%.

Σε επίπεδο ΕΕ, ο Αύγουστος ήταν ο μήνας με τη μεγαλύτερη τουριστική κίνηση το 2025. Σύμφωνα με τη Eurostat, οι διανυκτερεύσεις τον Αύγουστο ήταν 3,6 φορές περισσότερες σε σύγκριση με τον Ιανουάριο, ο οποίος ήταν ο μήνας με τη χαμηλότερη τουριστική δραστηριότητα.

Ορισμένα κράτη μέλη παρουσίασαν ιδιαίτερα έντονη εποχικότητα. Πιο συγκεκριμένα, στην Κροατία, οι διανυκτερεύσεις τον Αύγουστο ήταν 41,1 φορές περισσότερες από εκείνες του Ιανουαρίου, ενώ στην Ελλάδα η αντίστοιχη αναλογία ήταν 20,5 φορές.

ΚΥΠΕ