Εκρήξεις σημειώνονται στη Μανάμα, πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, το οποίο έχει μπει εδώ και μέρες στο στόχαστρο επανειλημμένων επιθέσεων του Ιράν εναντίον γειτόνων του, συμμάχων των ΗΠΑ, και το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε πως ενεργοποιήθηκαν εκ νέου σειρήνες της αεράμυνας, μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής προς Δευτέρα, η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν προειδοποίησε μέσω X και του ιστοτόπου της επικαλούμενη «πληροφορίες» της ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν υπήρχε ενδεχόμενο «να στοχοποιήσουν απροσδιόριστες τοποθεσίες» στη Μανάμα, ειδικά στο «κεντρικό» τμήμα της πόλης.

Bahrain under attack



Iran launched fresh strike, Air Defence Systems are working to neutralised the threat. pic.twitter.com/kgwM3RJskK July 20, 2026

🚨Satellite imagery released by Iranian state media shows a substation in Bahrain struck. Iran claims the site is a U.S. military C2 and AI data hub, though the data center itself remains intact.



Explore and Compare: https://t.co/23Em9HYcM4#Iran #MiddleEast #IranWar pic.twitter.com/80LD3gSZtB — Soar (@SoarAtlas) July 20, 2026

New Explosions Reported Near Naval Support Headquarters in Bahrain



Explosions occurred near a naval support headquarters in Bahrain according to media sources. pic.twitter.com/hYfJELDlgB — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) July 20, 2026

iefimerida.gr