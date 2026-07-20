Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι ναυτιλιακές μετοχές στη Wall Street, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εντείνει τις ανησυχίες για μια ευρύτερη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και προκαλεί αναταράξεις στις διεθνείς αγορές.

Οι εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρείες κατέγραψαν την προηγούμενη εβδομάδα μέσες απώλειες άνω του 3%, ενώ αρκετές μετοχές υποχώρησαν από 2% έως 5% μόνο κατά τη συνεδρίαση της Παρασκευής.

Το sell-off εκδηλώθηκε εν μέσω νέας κλιμάκωσης της έντασης. Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν την Παρασκευή βομβαρδισμούς εναντίον ιρανικών υποδομών για έκτη διαδοχική ημέρα, ενώ, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, το Ιράν απάντησε με πλήγματα εναντίον στόχων στο Κουβέιτ, στο Κατάρ και στη Συρία.

Πτώση στους βασικούς δείκτες της Wall Street

Το αρνητικό κλίμα δεν περιορίστηκε στον ναυτιλιακό κλάδο, καθώς πτωτικά κινήθηκαν και οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες των ΗΠΑ.

Την Παρασκευή, ο Nasdaq υποχώρησε κατά 1,4%, ο S&P 500 σημείωσε πτώση 1,01% και ο Dow Jones Industrial Average έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,77%.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο Nasdaq έχασε 2,9%, ο S&P 500 υποχώρησε κατά 1,5% και ο Dow Jones κατά 1%.

Πιέσεις στις ελληνόκτητες εισηγμένες

Απώλειες κατέγραψαν και οι ελληνόκτητες ναυτιλιακές εταιρείες που είναι εισηγμένες στη Νέα Υόρκη.

Η Danaos, συμφερόντων του Γιάννη Κούστα, υποχώρησε κατά 2,1%, ενώ η Costamare, συμφερόντων του Κωνσταντίνου Κωνσταντακόπουλου, σημείωσε πτώση 1,3%.

Μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψε η Tsakos Energy Navigation, με πτώση 4,8%. Ισχυρές πιέσεις δέχθηκε και η Star Bulk Carriers, συμφερόντων του Πέτρου Παππά, η μετοχή της οποίας υποχώρησε κατά 5,4%.

Εξαίρεση αποτέλεσε η Dorian LPG, συμφερόντων του Ιωάννη Χατζηπατέρα, η οποία ενισχύθηκε κατά 2,3% σε εβδομαδιαία βάση. Οι εταιρείες μεταφοράς αερίου ήταν ο μόνος βασικός ναυτιλιακός κλάδος που παρουσίασε θετική μέση επίδοση.

Οι επιδόσεις ανά κατηγορία πλοίων

Οι εβδομαδιαίες πιέσεις δεν περιορίστηκαν στα δεξαμενόπλοια, παρότι ο συγκεκριμένος κλάδος βρίσκεται στο επίκεντρο λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν και των κινδύνων για τις ενεργειακές μεταφορές.

Τέσσερις εισηγμένες εταιρείες ξηρού φορτίου κατέγραψαν μέση πτώση 3,65%, σημειώνοντας τη χειρότερη επίδοση μεταξύ των βασικών κατηγοριών που εξετάστηκαν.

Τέσσερις εταιρείες δεξαμενόπλοιων μεταφοράς καθαρών πετρελαϊκών προϊόντων υποχώρησαν κατά μέσο όρο 3,35%, ενώ επτά εταιρείες μεταφοράς αργού πετρελαίου σημείωσαν μέσες απώλειες 2,96%.

Στον κλάδο των crude tankers, η Frontline υποχώρησε κατά 4,7%, καταγράφοντας τις μεγαλύτερες απώλειες μεταξύ των εταιρειών της κατηγορίας.

Τη χειρότερη μεμονωμένη εβδομαδιαία επίδοση μεταξύ των βασικών ναυτιλιακών κλάδων παρουσίασε η Ardmore Shipping. Η ιρλανδική εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στα δεξαμενόπλοια μεταφοράς πετρελαϊκών προϊόντων, έχασε 6%.

Όλες οι εταιρείες που εξετάστηκαν στους κλάδους των δεξαμενόπλοιων αργού, των product tankers και του ξηρού φορτίου ολοκλήρωσαν την εβδομάδα με απώλειες. Στην περίπτωση της Hafnia, πάντως, η υποχώρηση περιορίστηκε σε μόλις δύο σεντς.

Κέρδη για Zim και Global Ship Lease

Μικτή ήταν η εικόνα στις εταιρείες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Η ισραηλινή Zim ενισχύθηκε κατά 1,7% σε εβδομαδιαία βάση, ενώ η Global Ship Lease ολοκλήρωσε την εβδομάδα με οριακά κέρδη.

Η εικόνα του κλάδου αποτυπώνει την αυξημένη αβεβαιότητα στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τον κίνδυνο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης και τις πιθανές συνέπειες στις βασικές εμπορικές και ενεργειακές διαδρομές.

Capital.gr