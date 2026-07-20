Σε υψηλό άνω του ενός μήνα ανήλθαν τη Δευτέρα οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εντείνει τις ανησυχίες για τη διακίνηση αργού μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Το Brent ξεπέρασε τα 90 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 2,49% στα 90,29 δολάρια. Νωρίτερα είχε φτάσει έως τα 91,41 δολάρια, το υψηλότερο επίπεδο από τις 11 Ιουνίου. Την προηγούμενη εβδομάδα ενισχύθηκε σχεδόν κατά 16%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από τον Απρίλιο.

Ανοδικά κινήθηκε και το αμερικανικό αργό. Το WTI ενισχύθηκε κατά 2,19%, στα 83,57 δολάρια το βαρέλι, ενώ προηγουμένως είχε αγγίξει τα 84,59 δολάρια, επίσης σε υψηλό άνω του ενός μήνα.

Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή

Η στρατιωτική ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώθηκε το Σαββατοκύριακο, με τις ΗΠΑ να πραγματοποιούν επιθέσεις εναντίον στόχων στο Ιράν για ένατη διαδοχική νύχτα. Παράλληλα, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν ανέφεραν νέες ιρανικές επιθέσεις.

Αναλυτές της ING ανέφεραν ότι η υπέρβαση του ορίου των 90 δολαρίων από το Brent αντανακλά την αυξανόμενη ανησυχία στις αγορές, καθώς δεν διαφαίνονται ενδείξεις αποκλιμάκωσης της κρίσης στον Περσικό Κόλπο.

Σύμφωνα με τους ίδιους, η περαιτέρω όξυνση της σύγκρουσης θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα περίοδο εκτεταμένων επιθέσεων στην περιοχή.

Ανησυχία για τα Στενά του Ορμούζ

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι δύο πετρελαιοφόρα υπέστησαν εκρήξεις και ακινητοποιήθηκαν ενώ επιχειρούσαν να περάσουν από τη νότια διαδρομή των Στενών του Ορμούζ.

Η Τεχεράνη χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη διαδρομή μη ασφαλή και ισχυρίστηκε ότι τα πλοία είχαν ενθαρρυνθεί από τον αμερικανικό στρατό να τη χρησιμοποιήσουν. Η πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη πηγή.

Τις τελευταίες ημέρες, τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ιράν έχουν στοχοποιήσει τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή. Η Ουάσιγκτον δηλώνει ότι έχει επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, ενώ η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι πλήττει πλοία τα οποία παραβιάζουν τους κανόνες ναυσιπλοΐας που έχει θέσει στα Στενά.

Από το συγκεκριμένο πέρασμα διακινείται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου, γεγονός που καθιστά οποιαδήποτε διατάραξη της ναυσιπλοΐας σημαντικό κίνδυνο για την παγκόσμια προσφορά και τις τιμές.

Ενδεικτική της επιφυλακτικότητας των ναυτιλιακών εταιρειών είναι η μείωση της κίνησης. Σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, την Κυριακή μόλις τέσσερα πλοία πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ, έναντι οκτώ το προηγούμενο 24ωρο.

Οι αναλυτές της Barclays εκτιμούν ότι οι επόμενες ημέρες θα καταδείξουν κατά πόσο μπορούν να διατηρηθούν οι εξαγωγές πετρελαίου από την περιοχή υπό το καθεστώς των αμοιβαίων αποκλεισμών. Προειδοποιούν, παράλληλα, ότι η αγορά ενδέχεται να υποτιμά τον κίνδυνο περαιτέρω μείωσης των παγκόσμιων αποθεμάτων.

Capital.gr