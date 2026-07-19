Έπειτα από μια σχετικά ήρεμη περίοδο, οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή επανεκκίνησαν, με μπαράζ επιθέσεων και απο τις δύο πλευρές, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, προτού καν οι δύο πλευρές φθάσουν στο στάδιο συζήτησης για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Όμως, τις τελευταίες ημέρες, ο Πρόεδρος Trump εμφανίζεται πιο μετριοπαθής, αποσύροντας την πρόταση για τέλος διέλευσης 20% στα Στενά του Ορμούζ, που είχε ανακοινώσει την Τρίτη, με αντάλλαγμα νέες επενδύσεις στις ΗΠΑ από τους συμμάχους του στη Μέση Ανατολή. Ως εκ τούτου, οι πιθανότητες μιας νέας εκεχειρίας παραμένουν ικανοποιητικές, αν και πάλι μπορεί να αποδειχθεί βραχυχρόνια.

Αναπόφευκτα, οι γεωπολιτικές εντάσεις «ξύπνησαν» εκ νέου την αγορά πετρελαίου, τόσο την τιμή spot του αμερικανικού αργού WTI, όσο και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) του Δεκεμβρίου 2026, τα οποία καταγράφουν άνοδο, οδηγώντας τη μεταβλητότητα σε νέα υψηλά επίπεδα.

Στην άνοδο των τιμών συνέβαλε και το νέο κύμα ουκρανικών επιθέσεων κατά ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, κυρίως διυλιστηρίων, καθώς ο τετραετής Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος παρουσιάζει νέα σημάδια κλιμάκωσης.

Είναι αξιοσημείωτο ότι, ενώ οι αμερικανικές μετοχές σε μεγάλο βαθμό αγνοούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το ίδιο δεν ισχύει για τις ευρωπαϊκές αγορές. Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου επηρεάζει δυσανάλογα την οικονομία της ευρωζώνης, απειλώντας να εκτροχιάσει την εύθραυστη οικονομική ανάκαμψη, περιπλέκοντας περαιτέρω το πλάνο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Οι αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed τίθενται υπό αμφισβήτηση

Στις αρχές της εβδομάδας, έρευνα μεγάλης επενδυτικής τράπεζας έδειξε ότι η συντριπτική πλειονότητα των διαχειριστών κεφαλαίων δεν αναμένει αύξηση επιτοκίων πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

Τα πρόσφατα μακροοικονομικά στοιχεία από τις ΗΠΑ ενίσχυσαν την εκτίμηση των διαχειριστών, καθώς οι αγορές έχουν πλέον προεξοφλούν μόλις μία αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης έως το τέλος του έτους.

Ωστόσο, η αγορά ενδέχεται να υποτιμά τη διάθεση του νέου προέδρου της Fed να διατηρήσει αυστηρή νομισματική πολιτική. Κατά τις πρώτες εξαμηνιαίες καταθέσεις του στο Κογκρέσο, ο Warsh διατήρησε τη σκληρή ρητορική του, υπογραμμίζοντας ότι «η Fed δεν θα δείξει ανοχή απέναντι στον επίμονα υψηλό πληθωρισμό», ότι «με βάση τα σημερινά στοιχεία δεν μπορούμε να μιλάμε για ολοκλήρωση της αποστολής μας» και, κυρίως, ότι «παραμένει απόλυτα προσηλωμένος στον στόχο του 2% για τον πληθωρισμό».

Ο Warsh θα μπορούσε να αναθεωρήσει γρήγορα τη ρητορική του, εφόσον τα οικονομικά στοιχεία δικαιολογήσουν μία πιο ήπια προσέγγιση. Προς το παρόν, όμως, τα ηπιότερα του αναμενομένου στοιχεία για τον πληθωρισμό του Ιουνίου δεν είναι αρκετά για να μεταβάλει τη στάση του, ιδιαίτερα όταν η αναζωπύρωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή αυξάνει τον κίνδυνο νέας επιτάχυνσης των πληθωριστικών πιέσεων.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το αμερικανικό δολάριο παρουσίασε έντονες διακυμάνσεις μέσα στην εβδομάδα, καθώς τα ηπιότερα στοιχεία για τον πληθωρισμό και τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα αντιστάθμισαν τις επιπτώσεις των γεωπολιτικών εντάσεων.

Οι κινήσεις του δολαρίου είχαν, για ακόμη μία φορά, αντίθετη επίδραση στον χρυσό και το bitcoin. Το πολύτιμο μέταλλο εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πορεία του αμερικανικού νομίσματος, με τους αγοραστές να υπερασπίζονται το επίπεδο των 4.000 δολαρίων, προσπαθώντας να ανακόψουν τη μακροπρόθεσμη καθοδική τάση. Αντίθετα, η εικόνα του bitcoin εμφανίζεται πιο εποικοδομητική, παρά τη βραδεία πρόοδο στο ρυθμιστικό πλαίσιο των ΗΠΑ, με το βασιλιά των κρυπτονομισμάτων να καταγράφει νέο υψηλό ενός μήνα.

Ώθηση στις μετοχές

Ο χαμηλότερος πληθωρισμός στις ΗΠΑ ώθησε τις τιμές των αμερικανικών μετοχών σε υψηλότερα επίπεδα, αλλά o καθοριστικός παράγοντας για την εξέλιξη των χρηματαγορών είναι η τρέχουσα περίοδος ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων για το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Όπως συνηθίζεται, οι αμερικανικοί τραπεζικοί όμιλοι άνοιξαν τον νέο κύκλο, με τα αποτελέσματα τους να ξεπερνούν τις εκτιμήσεις της αγοράς. Επίσης, δύο σημαντικές εταιρείες του νευραλγικού τομέα της κατασκευής ημιαγωγών (chips), η ASML και η TSMC, δημοσίευσαν αποτελέσματα που ήταν ισχυρότερα των προσδοκιών. Στις επόμενες ημέρες αναμένονται τα εταιρικά αποτελέσματα από αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς, όπως Alphabet, Tesla, Intel και Netflix.

Οι προσδοκίες για τον ρυθμό ενίσχυσης της κερδοφορίας (EPS growth) των εταιριών που απαρτίζουν τον δείκτη S&P 500 διαμορφώνονται στο 23,5%, σηματοδοτώντας το δεύτερο διαδοχικό τρίμηνο με ρυθμό υψηλότερο του 20%, σύμφωνα με τα στοιχεία της FactSet. Ειδικότερα, για τον τομέα της τεχνολογίας, η κερδοφορία αναμένεται να έχει ενισχυθεί εντυπωσιακά κατά 63% κατά τη διάρκεια του β’ τριμήνου του 2026.

Επίσης, ο δείκτης τιμής προς τα εκτιμώμενα κέρδη ανά μετοχή του επόμενου δωδεκαμήνου (forward P/E) για τον δείκτη S&P 500 ανέρχεται κοντά στο 21, με τους επενδυτές να προσδοκούν περαιτέρω άνοδο των αμερικανικών μετοχών. Απο τις αρχές του 2026, οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq έχουν καταγράψει αποδόσεις 11% και 16% αντίστοιχα.

* Ανώτερος Αναλυτής Αγορών, Trading Point Market Analysis

** Αναλυτής Αγορών, Trading Point Market Analysis