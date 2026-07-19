Ο Κωστής Ευσταθίου είναι πολιτικός που χαίρει εκτίμησης στην κοινωνία, ανεξαρτήτως πολιτικών – κομματικών (και ποδοσφαιρικών!) τοποθετήσεων και επιλογών.

Είπε αρκετά ενδιαφέροντα πρόσφατα στην Κατερίνα Ηλιάδη, αλλά κρατώ αυτό: «Πάντα πίστευα ότι ένα σοσιαλιστικό κόμμα δεν μπορεί να διαλυθεί, δεν κλείνει τον κύκλο του ένα σοσιαλιστικό κόμμα, γιατί η σοσιαλιστική ιδεολογία είναι εκεί», ανέφερε.

Πολλά σοσιαλιστικά κόμματα έχουν διαλυθεί ή έχουν δικαίως απαξιωθεί ή έχουν γίνει καταγέλαστα από την απόσταση που δημιούργησαν μεταξύ της σοσιαλιστικής – δημοκρατικής ιδεολογίας και των δικών τους ενεργειών και πρακτικών.

Το θέμα μας εδώ όμως είναι άλλο και θα ήθελα να ακούσω τη θέση του κ. Ευσταθίου: Τι είναι πρώτα απ’ όλα η σημερινή ΕΔΕΚ; Ένα -έστω wanna be ή πάλαι ποτέ- σοσιαλιστικό κόμμα ή μια παλιοπαρέα, σκοτωμένη μεταξύ της, αλλά ορκισμένη εναντίον της ομοσπονδιακής λύσης του Κυπριακού;

Νομίζω αυτό το ερώτημα πρέπει να απαντηθεί με ειλικρίνεια από όλους όσοι απέμειναν στην ΕΔΕΚ, πριν αποφασίσουν πώς θα προχωρήσουν. Η δική μου άποψη είναι πως, όπως είναι σήμερα η ΕΔΕΚ, πλεονάζει στο πολιτικό σκηνικό.

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