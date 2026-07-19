Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική και στο Τμήμα Δασών καθώς λίγο μετά το μεσημέρι ξέσπασε πυρκαγιά κοντά σε κατοικίες στα Πυργά της επαρχίας Λάρνακας.

Όπως αναφέρθηκε στο philenews από τον εκπρόσωπο Τύπου του Τμήματος Δασών, Γλαύκο Κυριάκου, αμέσως εφαρμόστηκε το σχέδιο Αστραπή και στη μάχη με τη φωτιά τέθηκαν και πέντε εναέρια μέσα.

«Πρόκειται για μεγάλο επεισόδιο», όμως με την άμεση ανταπόκριση των δυνάμεων κατάσβεσης εκφράστηκε η ελπίδα πως έχουν αποφευχθεί τα χειρότερα. «Η φωτιά πέρασε μέσα από αυλές σπιτιών και επηρέασε αγροτικό υποστατικό», μας αναφέρθηκε, όμως τέθηκε υπό έλεγχο περίπου δύο ώρες μετά την έκρηξή της.

Στο σημείο έσπευσαν 11 οχήματα και δύο καδενοφόρα του Τμήματος Δασών για κατάσβεση της φωτιάς, καθώς η περιοχή βρίσκεται υπό την επιχειρησιακή του ευθύνη.

Παράλληλα υποστήριξαν στην κατάσβεση και δυνάμεις της Πυροσβεστικής από τους σταθμούς Λάρνακας και Λευκωσίας, με 4 οχήματα.

Το Τμήμα Δασών ανακοίνωσε λίγο μετά τις 16:00, πως η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 14:30 στην περιοχή Ευκάλη, της κοινότητας Πυργών, στην Επαρχία Λάρνακας, τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο.

Έκαψε έκταση 10 εκταρίων με πεύκα, χαμηλή άγρια βλάστηση, καλαμιώνες και αποκαλάμες.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 40 άτομα του Τμήματος Δασών με 12 πυροσβεστικά οχήματα, 2 προωθητές γαιών και 2 βυτιοφόρα. Συμμετείχαν επίσης, 10 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 4 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και εθελοντές. Τις επιχειρήσεις πυρόσβεσης συνέδραμαν και 5 πτητικά μέσα της Δημοκρατίας.