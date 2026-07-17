Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι κοντά σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο παπουτσιών στην περιοχή της νεκράς ζώνης στην Κοκκινοτριμιθιά.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, ανταποκρίθηκαν και εργάζονται τέσσερα στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα της Πυροσβεστικής και δύο πυροσβεστικά οχήματα από τα οργανωμένα εθελοντικά σύνολα ομάδας Άτλας και Support Cy ως επίσης και βυτιοφόρο των Ηνωμένων Εθνών.

Η κατάσβεση, όπως αναφέρει, έγινε με συνοδεία των Ηνωμένων Εθνών, ενώ έγιναν ρίψεις και από πτητικό μέσο που περιπολούσε μετά και από συνεννόηση με τα Η.Ε.

Σημαντικές ανταποκρίσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Ύπαιθρο αλλά και εντός κατοικημένων περιοχών μέχρι τώρα:

Συνοπτικά:

11:37 Πυρκαγιά σε ακακίες, σπαρτά και άγρια βλάστηση περίπου τριών δεκαριών, πίσω από το αμφιθέατρό Δερύνειας. Ανταποκρίθηκαν και εργάζονται τέσσερα… pic.twitter.com/KCmRS841OB — Andreas Kettis (@akettis) July 17, 2026

Η πυρκαγιά κατέκαυσε πέντε δεκάρια από άγρια βλάστηση, άχρηστα υλικά και ξύλινα παλέτα. Επίσης, έχουν εμπλακεί και δύο μεγάλα κενά παλιά κύλινδρα υγραερίου στα οποία έγινε ψύξη προληπτικά.

Σύμφωνα με τον κ. Κεττή, η πυρκαγιά είναι υπό έλεγχο.

Προβλήματα στην υδροδότηση – Η ενημέρωση του ΕΟΑ

Στο μεταξύ, ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λευκωσίας ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι, λόγω των ιδιαίτερα περιορισμένων ποσοτήτων διαθέσιμου νερού ύδρευσης στις περιοχές Δένειας, Μάμμαρι και Κοκκινοτριμιθιάς, σε συνδυασμό με την αυξημένη ζήτηση νερού από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την αντιμετώπιση της υφιστάμενης πυρκαγιάς στην περιοχή του Μάμμαρι, παρατηρείται αυξημένη επιβάρυνση στο σύστημα υδροδότησης.

Ως εκ τούτου, καλούνται όλοι οι καταναλωτές και ιδιαίτερα οι κάτοικοι των πιο πάνω περιοχών να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή υπευθυνότητα και να περιορίσουν την κατανάλωση νερού αποκλειστικά στις απολύτως απαραίτητες χρήσεις.

Παρακαλείται το κοινό να αποφεύγει κάθε μη αναγκαία χρήση νερού μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

Η συνεργασία και η κατανόηση όλων είναι απαραίτητες, ώστε να διασφαλιστεί η επάρκεια νερού τόσο για την κάλυψη των αναγκών πυρόσβεσης όσο και των βασικών αναγκών υδροδότησης των επηρεαζόμενων περιοχών.

Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας παρακολουθεί στενά την κατάσταση και θα ενημερώνει το κοινό για οποιαδήποτε εξέλιξη.

Άλλες δύο πυρκαγιές – Η μία κοντά σε οικίες

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής, η υπηρεσία είχε άλλες δύο σημαντικές ανταποκρίσεις στην Ύπαιθρο αλλά και εντός κατοικημένων περιοχών:

Στις 11:37 για πυρκαγιά σε ακακίες, σπαρτά και άγρια βλάστηση περίπου τριών δεκαριών, πίσω από το αμφιθέατρο Δερύνειας. Ανταποκρίθηκαν και εργάζονται τέσσερα στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα από Πυροσβεστική Υπηρεσία και στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματά από Τμήμα Δάσων. Η πυρκαγιά είναι υπό έλεγχο.

Νωρίτερα, στις 11:27 πυρκαγιά σε ένα δεκάριο αγρία βλάστηση στο Δημοτικό Διαμέρισμα Λιβαδιών Λάρνακας, πλησίον οικιών. Εργάστηκαν για την κατάσβεση δύο στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα. Περιορίστηκε έγκαιρα χωρίς να κινδυνεύσουν οικίες.

Τα αίτια όλων των πυρκαγιών βρίσκονται υπό διερεύνηση, ενώ όπως αναφέρει ο κ. Κεττής, ενδέχεται οι πυρκαγιές να ξεκίνησαν από σωρούς άχρηστων υλικών.