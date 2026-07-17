Οι ανησυχητικές διαπιστώσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας σχετικά με τα κενά ασφάλειας που παρατηρούνται σε μεγάλο αριθμό σχολείων, δεν είναι θέμα το οποίο αφορά μόνο τις σχολικές μονάδες, τις υποδομές τους και τους αρμόδιους φορείς. Έχουν προεκτάσεις που αγγίζουν τον πυρήνα των δικαιωμάτων του παιδιού, με την αρμόδια Επίτροπο να τοποθετείται και να εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τα ευρήματα που καταγράφονται στις εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ξεκαθαρίζοντας ότι η ασφάλεια των παιδιών δεν μπορεί να αναβάλλεται, ούτε να τίθεται υπό διαπραγμάτευση.

Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Έλενα Περικλέους, καλεί όλες τις αρμόδιες Αρχές όπως προχωρήσουν άμεσα στηνυλοποίηση των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων και δη, πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Τονίζει ότι κάθε παιδί έχει δικαίωμα να μεταβαίνει στο σχολείο και να φοιτά σε ένα περιβάλλον που προστατεύει τη ζωή, την υγεία, την ασφάλεια και την αξιοπρέπειά του, προσθέτοντας πως η υποχρέωση αυτή δεν περιορίζεται στη σχολική αίθουσα. Αλλά εκτείνεται σε ολόκληρη τη σχολική εμπειρία του παιδιού: Από τη μεταφορά του προς το σχολείο, μέχρι την καθημερινή παραμονή του στις σχολικές εγκαταστάσεις.

«Τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αναδεικνύουν σοβαρές αδυναμίες σε ζητήματα πυροπροστασίας, ηλεκτρολογικής ασφάλειας, εκτίμησης κινδύνου, σχολικών υποδομών και τεχνικού ελέγχου των σχολικών λεωφορείων. Τα ζητήματα αυτά δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως απλές διοικητικές ή τεχνικές εκκρεμότητες. Αφορούν άμεσα την αποτελεσματική προστασία των παιδιών και απαιτούν συντονισμένη και άμεση ανταπόκριση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς», αναφέρει η κ. Περικλέους.

Επίσης, η Επίτροπος έκανε αναφορά στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η οποία επιβάλλει στα κράτη την υποχρέωση να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα νομοθετικά, διοικητικά και πρακτικά μέτρα ώστε να διασφαλίζουν ότι το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού αποτελεί πρωταρχική μέριμνα σε κάθε απόφαση που το αφορά, καθώς και να προστατεύουν αποτελεσματικά τη ζωή, την επιβίωση και την ανάπτυξή του.

«Η προστασία των παιδιών δεν μπορεί να ενεργοποιείται μόνο όταν αναδεικνύονται προβλήματα ή όταν συμβεί ένα σοβαρό περιστατικό. Η πρόληψη αποτελεί βασική υποχρέωση της Πολιτείας. Προϋποθέτει συστηματικό σχεδιασμό, αποτελεσματική εποπτεία, τακτικούς ελέγχους, επαρκείς πόρους και ξεκάθαρη λογοδοσία, ώστε οι κίνδυνοι να αντιμετωπίζονται έγκαιρα και όχι εκ των υστέρων», σημειώνει, καλώντας τις αρμόδιες Αρχές να αξιοποιήσουν τα ευρήματα των εκθέσεων ως ευκαιρία για ουσιαστική ενίσχυση των μηχανισμών πρόληψης και προστασίας, με συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, σαφή χρονοδιαγράμματα και συνεχή παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων.

«Η νέα σχολική χρονιά πρέπει να ξεκινήσει με τη βεβαιότητα ότι έχουν αντιμετωπιστεί κατά προτεραιότητα οι κίνδυνοι που έχουν ήδη εντοπιστεί. Η ασφάλεια των παιδιών δεν μπορεί να αναβάλλεται ούτε να τίθεται υπό διαπραγμάτευση. Αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα κάθε παιδιού και αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση της Πολιτείας», επεσήμανε η Επίτροπος του Παιδιού.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία διενήργησε ελέγχους σε διάφορα σχολεία, διαπιστώνοντας σοβαρά κενά σε θέματα ασφάλειας. Μεγάλος αριθμός σχολικών μονάδων δεν είχαν πιστοποιητικό πυροπροστασίας. Κενά διαπιστώθηκαν και στην ασφάλεια των ηλεκτρολογικών τους εγκαταστάσεων, με την Ελεγκτική Υπηρεσία να καταγράφει τους κινδύνους που ελλοχεύουν.