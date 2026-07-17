Ένα πεντάχρονο αγόρι, το οποίο φέρεται να ζούσε κλειδωμένο σε δωμάτιο γεμάτο σκουπίδια και ακαθαρσίες, βρέθηκε να περιπλανιέται γυμνό και ξυπόλητο σε δρόμο της Πενσυλβάνιας, οδηγώντας στη σύλληψη τριών κηδεμόνων του.

Το παιδί εντοπίστηκε από περαστικούς κοντά στη γειτονιά του, στην πόλη Σουάταρα των ΗΠΑ – ήταν, ξυπόλητο γυμνό και είχε μαζί του μόνο μια πράσινη κουβέρτα λεκιασμένη από ούρα.

Σοκαρισμένοι οι άνθρωποι το πλησίασαν και έμειναν μαζί του μέχρι να έρθει η αστυνομία. Τότε αποκαλύφθηκε η φριχτή πραγματικότητα.

Ζούσε κλειδωμένο μέσα στο δωμάτιο του, που ήταν γεμάτο ακαθαρσίες

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν για έρευνα στο σπίτι του παιδιού, εξωτερικά είδαν ένα ετοιμόρροπο κτίσμα – μέσα όμως ανακάλυψαν μια εφιαλτική κόλαση.

Naked Pennsylvania boy, 5, escapes hell house after spending most of his life locked inside feces-covered room; 3 adults arrested https://t.co/3fRzh9o7kO pic.twitter.com/O1e3V4VE4p — New York Post (@nypost) July 15, 2026

Το αγοράκι ζούσε όλη την ημέρα κλειδωμένο μέσα στο δωμάτιο του, με την πόρτα ενισχυμένη με πορτάκι ασφαλείας, πλαστικά δεματικά, μονωτική ταινία και ξύλινες σανίδες,﻿βιδωμένες εξωτερικά στην κάσα της πόρτας.

Μέσα στο δωμάτιο υπήρχαν παντού σκουπίδια και ακαθαρσίες, ακόμα και στους τοίχους, και πάνω στο μισοδιαλυμένο κρεβάτι του υπολείμματα φαγητού.

Το αγόρι τρεφόταν κυρίως με μπάρες δημητριακών, δημητριακά, χυμό, γάλα και νερό, τα οποία οι κηδεμόνες του του έδιναν μέσα από το προστατευτικό πορτάκι.

Τέλος, το αγοράκι επιτρεπόταν να κάνει μπάνιο μόνο μία φορά την εβδομάδα, η ακόμα και ακόμα περισσότερο.

Συνελήφθησαν 3 κηδεμόνες

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους τρεις ενήλικες που βρίσκονταν στο σπίτι την στιγμή της έρευνας, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν ως κηδεμόνες του αγοριού, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστή η ακριβής σχέση τους με το παιδί.

5-Year-Old Boy Found Naked Walking in the Middle of the Road Alone After Escaping ‘Hoarder’ Home: Police https://t.co/Q8dQ0hfKpy — People (@people) July 15, 2026

Οι Τάκερ Χίγκι (20 ετών), Τζέιντ Σούι (21 ετών) και Στέφανι Σάφνερ (42 ετών) κατηγορούνται για παραμέληση και για έκθεση παιδιού σε κίνδυνο.

Η Σούι είπε στην αστυνομία ότι το αγοράκι μπορούσε να περάσει έως και τρεις ημέρες μέσα στο δωμάτιο χωρίς να το αφήσουν να βγει, αναγκάζοντάς το να κάνει τις ανάγκες του μέσα στα όρια του κελιού του και να σκορπίζει τα περιττώματά του στους τοίχους.

Το θαρραλέο αγοράκι βρίσκεται στην φροντίδα της πολιτείας αλλά ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό πώς κατάφερε να το σκάσει από το σπίτι – κόλαση που ζούσε.

Αθλιες συνθήκες διαβίωσης μέσα στο σπίτι

Τέλος, οι άθλιες συνθήκες που επικρατούσαν στο εσωτερικό της κατοικίας, καθώς και η γενικότερη ανθυγιεινή κατάσταση του σπιτιού, οδήγησαν τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες να το κρίνουν ακατάλληλο για κατοίκηση.

«Παρατηρήθηκαν συνθήκες συσσώρευσης αντικειμένων σε όλο το σπίτι, με σκουπίδια παντού, εκατοντάδες μύγες και περιορισμένο χώρο για ελιγμούς στο σπίτι λόγω της συσσώρευσης ακαταστασίας», ανέφερε η έκθεση των τοπικών αρχών.

Πηγή: iefimerida.gr