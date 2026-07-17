Το αεροδρόμιο του Ιρανσάχρ, στο νοτιοανατολικό Ιράν, και γέφυρες κοντά στα Στενά του Ορμούζ φέρεται να επλήγησαν από αμερικανικούς πυραύλους, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Νωρίτερα, νέες εκρήξεις αναφέρθηκαν στην πόλη Αχβάζ και στην Μπουσέρ, στη νοτιοδυτική επαρχία Χουζεστάν, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr, το οποίο επικαλείται τον αναπληρωτή περιφερειάρχη της επαρχίας.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, η Τεχεράνη είχε εξαπολύσει απειλές ότι θα πλήξει όλες τις αμερικανικές υποδομές στην περιοχή.

Η γέφυρα που χτυπήθηκε βρίσκεται στον ποταμό Σουρ στο Κοχουρεστάν, αποκόπτωντας εντελώς έναν αυτοκινητόδρομο με κατεύθυνση το Μπαντάρ Αμπάς. Κάποιες πρώτες αναφορές μιλούν για πολίτες που κινούνταν στη γέφυρα την ώρα της επίθεσης, είναι όμως άγνωστο αν υπάρχουν θύματα.

Iran: US strikes hit the Shur River Bridge in Kohurestan, cutting the Bandar Abbas–Lar highway in both directions.



Reports say civilian vehicles were on the bridge at the time of impact.



Casualty figures unknown. pic.twitter.com/BTSgxoUXig July 16, 2026

US forces are pounding the coastal Iranian city of Bandar Abbas tonight, with strikes reportedly targeting communications infrastructure carried out moments ago. pic.twitter.com/F4r6CvW1DF — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 16, 2026

Η Αχβάζ είναι μία από τις σημαντικότερες πόλεις του νοτιοδυτικού Ιράν και βρίσκεται στην επαρχία Χουζεστάν, η οποία τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατιωτικής κλιμάκωσης, καθώς έχουν αναφερθεί επανειλημμένα αμερικανικά πλήγματα σε στόχους της περιοχής.

Λίγο νωρίτερα, η κεντρική αμερικανική διοίκηση ανακοίνωσε την έναρξη νέου κύματος επιθέσεων κατά ιρανικών στόχων, το έκτο κατά σειρά μετά τη λήξη της προσωρινής εκεχειρίας των δύο χωρών.

At 2 p.m. ET today, U.S. forces began conducting a new wave of strikes against Iran for the sixth consecutive night to further degrade Iranian military capabilities. July 16, 2026

Από τη μεριά του, ο ιρανικός στρατός χαρακτήρισε το Στενό του Ορμούζ «αδιαπραγμάτευτη κόκκινη γραμμή», προειδοποιώντας ότι θα απαντήσει δυναμικά σε οποιαδήποτε περαιτέρω αμερικανική κλιμάκωση.

Επιπλέον, η Τεχεράνη διαμήνυσε ότι θα πλήξει «όλες τις υποδομές σε ολόκληρη την περιοχή», εάν οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε επιθέσεις κατά κρίσιμων ιρανικών εγκαταστάσεων.

Επίθεση του Ιράν σε Κουβέιτ και Κατάρ

Το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του εμιράτου απώθησαν επίθεση με πυραύλους.

Νωρίτερα, ανταποκριτές του AFP ανέφεραν πως ακούστηκαν εκρήξεις στη Ντόχα ενώ οι κάτοικοι έλαβαν προειδοποιητικό μήνυμα στα κινητά τους τηλέφωνα στο οποίο τονιζόταν πως υπάρξει «απειλή ασφαλείας υψηλού επιπέδου» και τους παρότρυνε να φυλαχτούν.

Παράλληλα και ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε «επιθέσεις εχθρικών πυραύλων και drones» που απέδωσε στο Ιράν, ενώ ήχησαν για ακόμη μια νύχτα σειρήνες της αεράμυνας.

protothema.gr