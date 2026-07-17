Με παραστάσεις θεάτρου, σύγχρονου χορού, μουσικής, performance και εικαστικών δράσεων, το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας επιστρέφει φέτος με 23 δράσεις, απλώνοντας τη δράση του σε οκτώ διαφορετικούς χώρους της πρωτεύουσας και ενισχύοντας τον εξωστρεφή και διεθνή χαρακτήρα του.

Στο καλλιτεχνικό σκέλος ξεχωρίζουν ο διεθνώς ανερχόμενος σκηνοθέτης Μάριο Μπανούσι, που έρχεται αμέσως μετά τον Αργυρό Λέοντα της Μπιενάλε Θεάτρου της Βενετίας με το πολυσυζητημένο «Goodbye Lindita», η Γαλλίδα ηθοποιός και σκηνοθέτρια Φρανσουάζ Ζιγιάρ της Comédie-Française με το «L‘Événement» της Νομπελίστριας Αννί Αρνώ, ο κορυφαίος Λιβανέζος χορογράφος Αλί Σαρούρ με το «When I Saw the Sea», η σκηνοθέτρια και χορογράφος Αντιγόνη Γύρα με τη δική της ανάγνωση της «Γυναίκας της Ζάκυθος», ο διεθνώς αναγνωρισμένος χορογράφος Ίαν Γκάρσαϊντ με την παράσταση «Δαυίδ & Γολιάθ», οι Nova Melancholia με το βραβευμένο «Σεμπάστιαν» και η Έμιλυ Κολιανδρή στην παράσταση «Amalia Melancholia: Η Βασίλισσα των Φοινίκων», που βασίζεται στην αλληλογραφία της πρώτης βασίλισσας της Ελλάδας.

«Goodbye Lindita». © Θεόφιλος Τσίμας

Οι παραστάσεις υπογράφονται από δημιουργούς που ταξιδεύουν για πρώτη φορά στο νησί και παραγωγές που γεννήθηκαν στην Κύπρο, όπως και παραστάσεις που έρχονται από την Ελλάδα, τον Λίβανο, τη Γαλλία, την Ιρλανδία και την Ισπανία, με το πρόγραμμα να αναπτύσσεται γύρω από τέσσερις βασικούς θεματικούς άξονες: τη μνήμη ως πρώτη ύλη, το σώμα ως φορέα ιστορίας και ιστοριών, τον σύγχρονο πολιτικό προβληματισμό χωρίς διδακτισμό και συνθηματολογία και την κυπριακή καλλιτεχνική ταυτότητα χωρίς εσωστρέφεια.

Στόχος, όπως τονίστηκε, είναι ένα φεστιβάλ ανοιχτό σε διαφορετικές αισθητικές, είδη και κοινά.

Το πρόγραμμα εκτείνεται από τις 12 Σεπτεμβρίου έως την 1η Νοεμβρίου και περιλαμβάνει διεθνείς και κυπριακές παραγωγές θεάτρου, χορού, μουσικής, περφόρμανς, εγκαταστάσεων και προβολών. Ανάμεσα στις διεθνείς συμμετοχές περιλαμβάνονται επίσης η Καμίλ Ο’ Σάλιβαν με το μουσικό «Loveletter», ενώ από την κυπριακή δημιουργία ξεχωρίζουν, μεταξύ άλλων, οι νέες δουλειές των Φώτη Νικολάου, Μυριάνθης Παναγιώτου, Κωνσταντίνας Σκαλιώντα, Ανδρέα Αραούζου, Χριστόδουλου Ανδρέου και Έλενας Αγαθοκλέους.

«Amalia Melancholia: Η Βασίλισσα των Φοινίκων»

Παρουσιάζοντας το πρόγραμμα, ο καλλιτεχνικός διευθυντής Πάρις Ερωτοκρίτου ανέφερε ότι, παρά το γεγονός πως η προετοιμασία έγινε σε ιδιαίτερα περιορισμένο χρονικό διάστημα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, διαμορφώθηκε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με συμμετοχές από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Όπως σημείωσε, η ανταπόκριση των καλλιτεχνών αποδεικνύει ότι το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας έχει πλέον καθιερωθεί στον διεθνή καλλιτεχνικό χάρτη, αποτελώντας σημείο αναφοράς τόσο για ξένους όσο και για Κύπριους δημιουργούς.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κυπριακή δημιουργία, τόσο μέσω αναθέσεων του ίδιου του φεστιβάλ όσο και μέσα από την Ανοιχτή Πρόσκληση από την οποία επιλέχθηκαν επτά προτάσεις. Ο Π. Ερωτοκρίτου προανήγγειλε, μάλιστα, επαναξιολόγηση της διαδικασίας της Ανοιχτής Πρόσκλησης μετά το τέλος της φετινής διοργάνωσης, ώστε να γίνει πιο λειτουργική και αποτελεσματική.

«When I Saw the Sea» του Αλί Σαρούρ.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην έντονη παρουσία γυναικείων δημιουργικών φωνών στο φετινό πρόγραμμα, ως φυσική αντανάκλαση των σύγχρονων καλλιτεχνικών τάσεων που επικρατούν στα ευρωπαϊκά φεστιβάλ.

Μία από τις σημαντικές καινοτομίες της φετινής διοργάνωσης είναι η επέκτασή της πέρα από το Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Οι εκδηλώσεις θα φιλοξενηθούν σε οκτώ διαφορετικούς χώρους της πόλης, μεταξύ των οποίων το Κυπριακό Μουσείο, η εντός των τειχών Λευκωσία, η Νέα Σκηνή του ΘΟΚ, καθώς και το νέο Studio του Δημοτικού Θεάτρου, το οποίο εγκαινιάζεται ως ένας πιο ευέλικτος χώρος φιλοξενίας παραστάσεων.

Κλείνοντας, απηύθυνε κάλεσμα προς το κοινό να αγκαλιάσει το φεστιβάλ, τονίζοντας ότι το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και σε διαφορετικά ενδιαφέροντα, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία ότι τα επόμενα χρόνια ο θεσμός θα επεκταθεί ακόμη περισσότερο, με στόχο να αγκαλιάσει ολόκληρη την επαρχία Λευκωσίας.

«The Corridor» του Φώτη Νικολάου.

Αναλυτικό πρόγραμμα

12-13 Σεπτεμβρίου: Goodbye Lindita – Μάριο Μπανούσι (θέατρο)

Goodbye Lindita – Μάριο Μπανούσι (θέατρο) 15 Σεπτεμβρίου: L‘Événement (Το Γεγονός) – Françoise Gillard / Comédie-Française (θέατρο)

L‘Événement (Το Γεγονός) – Françoise Gillard / Comédie-Française (θέατρο) 17-18 Σεπτεμβρίου: Γυναίκα της Ζάκυθος – Αντιγόνη Γύρα (θέατρο)

Γυναίκα της Ζάκυθος – Αντιγόνη Γύρα (θέατρο) 20 Σεπτεμβρίου: When I Saw the Sea – Ali Chahrour (χορός)

When I Saw the Sea – Ali Chahrour (χορός) 21 Σεπτεμβρίου: Έν Φυῇ (μουσική)

Έν Φυῇ (μουσική) 21 Σεπτεμβρίου: Brandy Sour – Χριστόδουλος Ανδρέου (θεατρικό αναλόγιο)

Brandy Sour – Χριστόδουλος Ανδρέου (θεατρικό αναλόγιο) 23-24 Σεπτεμβρίου: Φαίδων ή ο Ίλιγγος – Ανδρέας Αραούζος (θέατρο)

Φαίδων ή ο Ίλιγγος – Ανδρέας Αραούζος (θέατρο) 26-27 Σεπτεμβρίου: Έρκουμαι σαν Καταρράκτης Κάθετα – Έλενα Αγαθοκλέους (περφόρμανς)

Έρκουμαι σαν Καταρράκτης Κάθετα – Έλενα Αγαθοκλέους (περφόρμανς) 28 Σεπτεμβρίου: Echoes of Cyprus (προβολή ντοκιμαντέρ)

Echoes of Cyprus (προβολή ντοκιμαντέρ) 3 Οκτωβρίου: Δαυίδ & Γολιάθ – Ian Garside (χορός για παιδιά και εφήβους)

Δαυίδ & Γολιάθ – Ian Garside (χορός για παιδιά και εφήβους) 4 Οκτωβρίου: The Corridor – Φώτης Νικολάου (χορός)

The Corridor – Φώτης Νικολάου (χορός) 6-7 Οκτωβρίου: Sebastian – Nova Melancholia (περφόρμανς)

Sebastian – Nova Melancholia (περφόρμανς) 10-11 Οκτωβρίου: Amalia Melancholia: Η Βασίλισσα των Φοινίκων – Έμιλυ Κολιανδρή (θέατρο)

Amalia Melancholia: Η Βασίλισσα των Φοινίκων – Έμιλυ Κολιανδρή (θέατρο) 17 Οκτωβρίου: Souvenirs (θέατρο για παιδιά και εφήβους)

Souvenirs (θέατρο για παιδιά και εφήβους) 22 Οκτωβρίου: Words of Silence – Γιάννης Κουτής (μουσική)

Words of Silence – Γιάννης Κουτής (μουσική) 24 Οκτωβρίου: Andreas Krambias Quintet (μουσική)

Andreas Krambias Quintet (μουσική) 24 Οκτωβρίου: Ιδαίον Project (μουσική)

Ιδαίον Project (μουσική) 25 Οκτωβρίου: Bending Time (μουσική/πολυμέσα)

Bending Time (μουσική/πολυμέσα) 30 Οκτωβρίου: All of (Y)our Time – Κωνσταντίνα Σκαλιώντα (χορός)

All of (Y)our Time – Κωνσταντίνα Σκαλιώντα (χορός) 30 Οκτωβρίου: Residue – Μυριάνθη Παναγιώτου (χορός)

Residue – Μυριάνθη Παναγιώτου (χορός) 1 Νοεμβρίου: Loveletter – Camille O’Sullivan (μουσική)

Παράλληλες δράσεις

12 Σεπτεμβρίου – 1 Νοεμβρίου: (+)357 εγκατάσταση έξω από το Δημοτικό Θέατρο.

(+)357 εγκατάσταση έξω από το Δημοτικό Θέατρο. Ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν: Chasing Life – οπτικοακουστική εγκατάσταση της Ελεονώρας Σωτηρίου.

Chasing Life – οπτικοακουστική εγκατάσταση της Ελεονώρας Σωτηρίου. 1 Νοεμβρίου: Πάρτι λήξης

Για το αναλυτικό πρόγραμμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας 2026 πατήστε εδώ

Προπώληση εισιτηρίων more.com και στο ταμείο του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας. nif.cy