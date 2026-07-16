Τις μέρες που παρατηρούνται υψηλές θερμοκρασίες, ο Δήμος Λακατάμειας θα θέτει σε λειτουργία τρία Κέντρα Εξυπηρέτησης κατά των συνεπειών του καύσωνα, για την εξυπηρέτηση και προστασία του κοινού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, τα κέντρα βρίσκονται στο Πολυδύναμο Κέντρο Λακατάμειας, οδός Αιγαίου 48 (τηλ. 22443747), με ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Παρασκευή, 7:30 π.μ. μέχρι τις 6:00 μ.μ.

Επίσης στο Πολυδύναμο Κέντρο Εξυπηρέτησης Ηλικιωμένων Τσερίου, οδός Μπουμπουλίνας 10, (τηλ. 22372850), με ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Παρασκευή, 9:00 π.μ. μέχρι τις 6:00 μ.μ. και στην καφετέρια του Δημαρχείου Λακατάμειας, οδός 1ης Απριλίου 11, (τηλ. 22364000), με ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Παρασκευή, 8:00 π.μ. μέχρι τις 3:00 μ.μ.

«Η διευθέτηση αυτή θα ισχύει για όλες τις ημέρες κατά τις οποίες θα επικρατούν συνθήκες καύσωνα», αναφέρεται.

ΚΥΠΕ