«Κίνδυνος» είναι η λέξη κλειδί για τον Δημοκρατικό Συναγερμό, σχολίασε ο πρώην αναπληρωτής πρόεδρος του κόμματος, Χάρης Γεωργιάδης, αναφορικά με την εσωκομματική αντιπαλότητα που αναπτύσσεται το τελευταίο διάστημα, για το χρίσμα του υποψηφίου του ΔΗΣΥ στις προεδρικές εκλογές του 2028.

«Ο ΔΗΣΥ έχει εξέλθει από τις βουλευτικές εκλογές ισχυροποιημένος. Ένοιωσα την ανάγκη αυτές τις μέρες να προειδοποιήσω για ένα κίνδυνο. Ένα ενδεχόμενο να ξεφύγει η διαδικασία επιλογής του υποψηφίου για τις προεδρικές», είπε ο κ. Γεωργιάδης μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» του Σίγμα.

Υπενθύμισε ότι οι προεδρικές εκλογές κερδίζονται με συνεργασίες και ότι θεωρεί αναγκαία την συνεργασία της «κεντροδεξιάς». «Να μην αφήσουμε μια διαδικασία να τρέξει ανεξέλεγκτη και να μας οδηγήσει στην πολυδιάσπαση». Κληθείς να σχολιάσει το κλίμα που επικρατεί μέσα στο κόμμα και ότι ξεκίνησαν οι διαξιφισμοί για το χρίσμα του υποψηφίου, ο κ. Γεωργιάδης, είπε πως «οι φιλοδοξίες είναι κάτι θεμιτό. Δεν έχω καμία ένσταση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από στελέχη. Αυτό το δικαίωμα όμως πρέπει προσεκτικά να το ενασκούμε. Πρέπει να διασφαλίζεται ένα πλαίσιο το οποίο δεν θα μας οδηγήσει στη δύνη της πολυδιάσπασης».

Αν συμβεί αυτό, είπε ο Χάρης Γεωργιάδης, το κυριότερο είναι ότι δεν θα ακυρωθούν απλά κάποιες φιλοδοξίες, «το κυριότερο είναι ότι δεν θα υπηρετήσουμε τον τόπο μας». Αν η διαδικασία υπονομεύσει την ενότητα αντί να την διασφαλίσει και αφήσει ανεκμετάλλευτες τις συνεργασίες με άλλους πολιτικούς χώρους, σχολίασε ο κ. Γεωργιάδης, τότε θα συμβεί το αντίθετο και θα είναι μια χρυσή ευκαιρία για την αριστερά «να αξιοποιήσει την δική μας πολυδιάσπαση για να επικρατήσει».

Κληθείς να απαντήσει αν πιστεύει σε αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές, ή σε συνεργασίες με άλλα κόμματα και συγκεκριμένα το ΔΗΚΟ, ο πρώην αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ, απάντησε πως «το ένα, δεν αναιρεί το άλλο. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός οφείλει να έχει τον υποψήφιο του. Το εκτόπισμά του, η πρόσφατη επιβεβαίωση που έχει λάβει και το ότι είναι η μεγάλη δύναμη στον τόπο μας, επιβάλλει στον ΔΗΣΥ, να έχει την πρότασή του, αλλά την ίδια ώρα θεωρώ εξίσου αναγκαία την επιδίωξη της συνεργασίας με το Δημοκρατικό Κόμμα. Συνεργασία πρέπει να υπάρχει και στη Βουλή. Έχουμε ξεκινήσει μια νέα θητεία και εκεί πρέπει τα δύο κόμματα να συνεργαστούν. Το ότι το ΔΗΚΟ βρίσκεται στη συγκυβέρνηση και ο ΔΗΣΥ, στην αντιπολίτευση δεν πρέπει να αποτελέσει κώλυμα. Αυτό θεωρώ αναγκαίο πως πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή».

Ερωτηθείς, πώς θα προκύψει αυτή η συνεργασία, δεδομένου ότι οι σχέσεις ΔΗΚΟ και Κυβέρνησης είναι στενές και ο ΔΗΣΥ βρίσκεται στην αντιπολίτευση, ο κ. Γεωργιάδης υπαινίχθηκε πως υπάρχουν «σκιές» στη σχέση ΔΗΚΟ και Κυβέρνησης ενώ προχωρώντας υπενθύμισε πως ο ίδιος ο Νικόλας Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στην ανάγκη για συνεργασία της κεντροδεξιάς. «Μέσα από την εργασία στην Βουλή, θεωρώ ότι δημιουργούνται σιγά σιγά οι προοπτικές μιας μακροπρόθεσμης σύμπλευσης των δύο κομμάτων. Δεν προτρέχω, δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο. Κάποια πράγματα πρέπει να τα κυνηγήσεις και να δημιουργήσεις προϋποθέσεις».

Για τον ΔΗΣΥ είπε πως οι κινήσεις εντός του κόμματος δεν πρέπει να αγνοούν αυτή την ανάγκη. Σε ερώτηση, γιατί ο ΔΗΣΥ, δεν προτίθεται να υποστηρίξει τον Νίκο Χριστοδουλίδη στις εκλογές, ο κ. Γεωργιάδης αντέστρεψε το ερώτημα σχολιάζοντας «ο ίδιος ο Νίκος Χριστοδουλίδης, γιατί δεν στηρίζει τον Δημοκρατικό Συναγερμό; Στις βουλευτικές εκλογές ακούσατε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, που μετέχει και στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, να στηρίζει το τοπικό μέλος που είναι ο ΔΗΣΥ; Άρα δεν κατανοώ πως τίθεται ένα ερώτημα στη μεγαλύτερη πολιτική παράταξη του τόπου».

Συμπλήρωσε επίσης, ότι η τάση στον κόσμο του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι η διεκδίκηση της Προεδρίας με τον δικό του υποψήφιο.