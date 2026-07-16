Σε αυτή την στήλη, δύο μέρες μετά τις βουλευτικές εκλογές, γράφτηκε ένα κείμενο με τίτλο «Οι δύο δρόμοι είναι ξανά μπροστά στον ΔΗΣΥ».

Και είχαμε σημειώσει ότι «η στήλη θεωρεί πολύ θετική εξέλιξη τη μεγάλη συσπείρωση του ΔΗΣΥ στις βουλευτικές. Αλλά δεν την πιστώνει σε ουρανοκατέβατη ομοψυχία ή συστράτευση κόμματος και ψηφοφόρων. Ναι, το κόμμα και η Αννίτα πέτυχαν εκλογική νίκη. Αλλά δεν είναι μόνο νίκη της Αννίτας. Ένα σημαντικό μέρος της νίκης ανήκει σε όσους στις προεδρικές ψήφισαν από την πρώτη Κυριακή Χριστοδουλίδη και προτίθενται να τον ξαναψηφίσουν».

Και λίγο πιο κάτω αυτό: «Η συσπείρωση του ΔΗΣΥ υπάρχει κίνδυνος να εξελιχθεί σε προσωρινή έκλαμψη. Σήμερα που μιλούμε, και στην κοινοβουλευτική ομάδα και στα άλλα συλλογικά όργανα και πολύ περισσότερο στην εκλογική μάζα του κόμματος, η κατάσταση δεν διαφέρει και πολύ από εκείνην προεκλογικά. Το κόμμα κινδυνεύει να βρεθεί απέναντι στον ίδιο διχασμό: Αννίτα / άλλος από την ηγεσία για πρόεδρος το ’28 ή Χριστοδουλίδης;».

Την ίδια μέρα που δημοσιεύτηκε η στήλη, ο αγαπητός Γιώργος Παμπορίδης, από τους νικητές των βουλευτικών, σχολίασε στο X: «Ματαιοπονούν όσοι πασχίζουν να κρατήσουν τον Συναγερμό εγκλωβισμένο στα ψευδοδιλήμματα του ’23. Ο κόσμος μίλησε καθαρά και όσοι επιλέξουν να κωφεύσουν θα βρεθούν προ εκπλήξεως. Ο Συναγερμός στις 24 Μαΐου γύρισε σελίδα. Οριστικά».

Δεν θέλω να στενοχωρήσω τον Παμπορίδη, ούτε κανένα άλλο. Όμως, ο Συναγερμός δεν γύρισε σελίδα. Συσπειρώθηκε ναι, με ανέλπιστο τρόπο, αλλά η Δευτέρα τους βρήκε όλους εκεί μέσα να έχουν τις ίδιες διαφωνίες σε θέσεις, προτιμήσεις, επιλογές που είχαν την προηγουμένη των εκλογών. Οι διαφωνίες επέζησαν των εκλογών.

Η συσπείρωση ήταν μία επιβεβλημένη αντανακλαστική κίνηση πολιτικής επιβίωσης του κόμματος – καταφυγίου και διατήρησής του ως πρώτης πολιτικής δύναμης. Και όταν ο στόχος της αυτοσυντήρησης επιτεύχθηκε, ξαναγύρισαν όλοι εκεί που ήταν πριν τις εκλογές. Κάποιοι στη λαϊκή και αντι-ομοσπονδιακή δεξιά, κάποιοι στη φιλελεύθερη και φιλο-ομοσπονδιακή, άλλοι στο πλευρό της Κυβέρνησης και του Χριστοδουλίδη, άλλοι ξανάρχισαν να ακούν με το ένα αυτί τους Συναγερμικούς αξιωματούχους και με το άλλο την ηγεσία του ΕΛΑΜ.

Είναι η γνώμη της στήλης πως ο ΔΗΣΥ παραμένει ο αχταρμάς που είχε πει ο Αβέρωφ για το στρατόπεδο Χριστοδουλίδη αλλά εξέφρασε ακούσια και την κατάσταση στο δικό του κόμμα.

Ούτε καν δύο μήνες μετά τις βουλευτικές, ο Γιώργος Παμπορίδης, που θεωρούσε πως τα ψευδοδιλήμματα του ’23 δεν υπάρχουν σήμερα στον Συναγερμό, εξέφρασε δημόσια την επιθυμία του να διεκδικήσει εσωκομματικά το χρίσμα του υποψηφίου για τις προεδρικές. Το ίδιο θα κάνουν η Αννίτα Δημητρίου και ο Αβέρωφ Νεοφύτου. Και ποιος ξέρει ποιος άλλος. Και όλοι οι εν δυνάμει υποψήφιοι έχουν το ακροατήριο τους, άλλος μεγάλο και άλλος μικρό. Και διαφορές πολλές. Και μπαίνουμε, λένε, σε περίοδο εντατικών ζυμώσεων για το Κυπριακό. Μακάρι. Και μακάρι όλοι στον Συναγερμό -οι πάνω και οι από κάτω- να συμφωνούν με την ομιλία του Δημήτρη Δημητρίου χθες στη Βουλή. Αλλά δυστυχώς δεν συμφωνούν και αυτό θα ξαναφανεί σύντομα.

Η πρόεδρος του κόμματος πήρε το αυστηρό της ύφος και είπε πως δεν θα επιτρέψει σε κανένα να διχάσει το κόμμα. Μήπως θα τη ρωτήσουν; Ή μήπως θα αποσύρει τη δική της υποψηφιότητα για να μειωθεί η εσωκομματική αντιπαλότητα; Όχι και στα δύο.

Ο ΔΗΣΥ δείχνει να επιλέγει και πάλι την εσωστρέφεια, αν όχι και την πολιτική απομόνωση. Είναι το μόνο κόμμα που τόσο νωρίς δηλώνει πως θα πάει με δική του -κομματική- υποψηφιότητα και σε όποιον αρέσει. Αλλά για να επιλεγεί υποψήφιος -δημοκρατικά, δεν αντιλέγουμε- θα δημιουργηθούν εκ των πραγμάτων τρία στρατόπεδα, τουλάχιστο. Και ένα τέταρτο στο Προεδρικό, χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στη μάχη. Το 2023 τον κατηγορούσαν πως αρνήθηκε να περάσει μέσα από τις διαδικασίες του κόμματος, τώρα δεν του το επιτρέπουν, ακόμα και αν το ήθελε.

Ο Χάρης Γεωργιάδης προειδοποίησε πως η πολυδιάσπαση της δεξιάς θα βλάψει τους δεξιούς. Και είπε πως βλέπει μια εξαιρετικά θετική προοπτική συνεργασίας με το ΔΗΚΟ. Μάλλον δεν έχουν αναλύσει σε βάθος τα αποτελέσματα των βουλευτικών. Διαφορετικά θα έβλεπαν ότι αυτοί που τους έσωσαν στις βουλευτικές, όταν ΔΗΣΥ – ΔΗΚΟ πλησίασαν την Κυβέρνηση, δεν θα είναι όλοι μαζί τους στις προεδρικές.