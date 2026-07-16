Προσπάθεια επιτάχυνσης των διαδικασιών και μείωσης του χρόνου εξέτασης των ενστάσεων για φορολογίες που έχουν επιβληθεί και αμφισβητούνται ξεκινά ο ΔΗΣΥ, μέσω πρότασης νόμου που κατέθεσε η βουλευτής του κόμματος και πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών Φωτεινή Τσιρίδου.

Παράλληλα, προτείνονται αλλαγές στις προθεσμίες για την υποβολή έκθεσης στο Εφοριακό Συμβούλιο, σε περίπτωση άσκησης ιεραρχικής προσφυγής. Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις εκτιμάται ότι θα συμβάλουν σε μια ουσιαστική τομή στο φορολογικό δίκαιο και θα ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα της διοικητικής διαδικασίας.

Συγκεκριμένα, με την πρόταση νόμου τροποποιείται ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμος, με στόχο τη σύντμηση των προθεσμιών και την εναρμόνιση των διαδικασιών με τις αρχές της χρηστής διοίκησης. Παράλληλα, μέσω του περιορισμού των καθυστερήσεων στην εξέταση των ενστάσεων, αναμένεται να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των φορολογικών αρχών.

Αναλυτικά, οι αλλαγές που προτείνει η βουλευτής του ΔΗΣΥ είναι οι εξής:

1. Μειώνεται στους έξι μήνες η προθεσμία εντός της οποίας ο Έφορος Φορολογίας θα μπορεί να ζητήσει από φορολογούμενο που υπέβαλε ένσταση να προσκομίσει πρόσθετα στοιχεία. Το ίδιο χρονικό περιθώριο θα ισχύει και στην περίπτωση κατά την οποία ο Έφορος καλέσει άλλο πρόσωπο να παράσχει σχετικές πληροφορίες. Σήμερα, το νομικό πλαίσιο προβλέπει ότι οι δύο προθεσμίες ανέρχονται στους δώδεκα μήνες.

2. Η απόφαση του Εφόρου Φορολογίας επί της ένστασης θα πρέπει να εκδίδεται εντός δεκαοκτώ μηνών από την ημέρα κατά την οποία η ένσταση υποβάλλεται στις αρμόδιες αρχές. Με βάση τον υφιστάμενο νόμο, ο Έφορος έχει περιθώριο τριών ετών για την έκδοση της σχετικής απόφασης.

3. Στους δύο μήνες μειώνεται η προθεσμία εντός της οποίας ο Έφορος Φορολογίας θα υποβάλλει στο Εφοριακό Συμβούλιο την έκθεση και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία ζητηθούν, σε περίπτωση άσκησης ιεραρχικής προσφυγής. Σήμερα, η νομοθεσία προβλέπει ότι η διαδικασία ολοκληρώνεται εντός τριών μηνών.

Σύμφωνα με την εισηγήτρια της πρότασης νόμου, η τροποποίηση της νομοθεσίας κρίνεται αναγκαία λόγω της σημασίας των φορολογικών διαφορών.

Όπως επισημαίνει η κ. Τσιρίδου, για το κράτος η έγκαιρη είσπραξη των φόρων αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για μια υγιή οικονομία, η οποία θα επιτρέπει την ομαλή άσκηση της δημοσιονομικής πολιτικής.

Παράλληλα, σημειώνει ότι για τους φορολογούμενους, τόσο τα φυσικά πρόσωπα όσο και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, η σαφής και έγκαιρη διευθέτηση των φορολογικών διαφορών είναι καθοριστικής σημασίας για την προβλεψιμότητα, τον οικονομικό προγραμματισμό και την ασφάλεια δικαίου.

Η σημερινή διαδικασία

Σήμερα, η υποβολή ένστασης κατά φορολογικών οφειλών γίνεται μέσω της επίσημης πύλης Tax For All (TFA) ή, εναλλακτικά, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΤΦ 15 για τον Φόρο Εισοδήματος και την Έκτακτη Αμυντική Εισφορά.

Το σχετικό έντυπο πρέπει να κατατίθεται στα επαρχιακά γραφεία του Τμήματος Φορολογίας εντός συγκεκριμένου χρονικού περιθωρίου.

Συγκεκριμένα, η διαδικασία προβλέπει τα ακόλουθα βήματα:

1. Η ένσταση μπορεί να υποβληθεί ψηφιακά μέσω του TFA για τις περισσότερες έμμεσες φορολογίες, καθώς και για τον ΦΠΑ.

2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ενστάσεις υποβάλλονται χειρόγραφα, το επίσημο έντυπο ΤΦ 15 πρέπει να παραδοθεί στον Έφορο Φορολογίας πριν από την τελευταία ημερομηνία πληρωμής της συγκεκριμένης οφειλής.

3. Θα πρέπει να υποβάλλονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Ειδικότερα, πρέπει να αναγράφονται ρητά οι λόγοι της διαφωνίας των φορολογουμένων και η ένσταση να συνοδεύεται από όλα τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, όπως αποδείξεις και στοιχεία για εισοδήματα που τεκμηριώνουν τα πραγματικά δεδομένα.

4. Σε περίπτωση που η απόφαση του Εφόρου Φορολογίας επί της ένστασης δεν ικανοποιεί τον φορολογούμενο, αυτός έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε γραπτή ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του Εφοριακού Συμβουλίου, εντός σαράντα πέντε ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης. Μπορεί, επίσης, να προσφύγει στο Διοικητικό Δικαστήριο εντός εβδομήντα πέντε ημερών από τη γνωστοποίηση της απόφασης.