Σοκαριστικό βίντεο από κάμερα ασφαλείας στο Μέριλαντ καταγράφει λαμπραντόρ να ανάβει κατά λάθος την τοστιέρα ενώ ψάχνει για φαγητό στον πάγκο της κουζίνας προκαλώντας πυρκαγιά που κατέστρεψε το σπίτι και στοίχισε τη ζωή σε τρία κατοικίδια.

Το χαριτωμένο σκυλάκι εμφανίζεται στα πλάνα από την κάμερα ασφαλείας να κουνά χαρούμενα την ουρά του και να στηρίζεται με τις πατούσες στον πάγκο της κουζίνας.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο Μπο απομακρύνεται από το σημείο και πηγαίνει στον πίσω πάγκο. Ενώ στα πλάνα φαίνεται ότι ψάχνει ενδεχομένως για τροφή, ξαφνικά μια ανησυχητική πορτοκαλί λάμψη αρχίζει να τρεμοπαίζει ανάμεσα στο ψυγείο και τον φούρνο μικροκυμάτων, σηματοδοτώντας την έναρξη της πυρκαγιάς.

Πέθαναν τρία κατοικίδια

Πυκνοί καπνοί υψώθηκαν πάνω από το σπίτι, ενώ πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στην κατοικία για να κατασβέσουν τη φωτιά. Αν και οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο μέσα σε περίπου 20 λεπτά, το σπίτι είχε υποστεί εκτεταμένες ζημιές.

Χάρη στην άμεση επέμβαση των γειτόνων, δύο σκύλοι, ανάμεσά τους και ο Μπο, διασώθηκαν από το φλεγόμενο σπίτι.

Ζωντανός εντοπίστηκε και ένας γενειοφόρος δράκος, ο οποίος μεταφέρθηκε σε εξειδικευμένη κτηνιατρική μονάδα εντατικής φροντίδας.

Δυστυχώς, ένας τρίτος σκύλος και δύο γάτες δεν κατάφεραν να σωθούν και έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά.

iefimerida.gr