Τον λόφο του Προεδρικού Μεγάρου ανεβαίνει ξανά σήμερα η Γραμματεία του Δημοκρατικού Κόμματος, προκειμένου να συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Το σημερινό ραντεβού αποτελεί συνέχεια των δύο προηγούμενων επαφών, με αντικείμενο την επαναριοθέτηση της σχέσης των δύο πλευρών.

Παρά το θετικό κλίμα που επικράτησε κατά την τελευταία συνάντηση, την περασμένη Παρασκευή, τα ανοιχτά μέτωπα ανάμεσα στο ΔΗΚΟ και τον Νίκο Χριστοδουλίδη παραμένουν και αναμένεται να συζητηθούν και σήμερα.

Το ερώτημα που χρήζει απάντησης είναι πώς και σε ποιον βαθμό η κατάληξη των επαφών αυτών θα επηρεάσει τη σχέση των δύο πλευρών. Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ηγεσία του ΔΗΚΟ επιμένει στη θέση ότι το κόμμα θα πρέπει να έχει ενισχυμένη παρουσία στο Υπουργικό Συμβούλιο, τόσο αριθμητικά, όσο και μέσω της ανάληψης ενός ισχυρού υπουργείου.

Πρόκειται για θέση την οποία ο Νικόλας Παπαδόπουλος έθεσε, τόσο κατά τη διάρκεια των προηγούμενων συναντήσεων στο Προεδρικό, όσο και στο εσωτερικό του κόμματος, σε συνεδρίες των συλλογικών οργάνων.

Τι ακριβώς ζητεί το ΔΗΚΟ

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Νικόλας Παπαδόπουλος θεωρεί πως το ΔΗΚΟ, ως το μοναδικό κόμμα που συμμετέχει στην Κυβέρνηση, δικαιούται ενίσχυση της παρουσίας του στο κυβερνητικό σχήμα, ζητώντας συνολικά τέσσερα υπουργεία και δύο υφυπουργεία. Πρόκειται, δηλαδή, για σχεδόν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο.

Ανάμεσα στα υπουργεία που διεκδικεί το ΔΗΚΟ περιλαμβάνεται, είτε το Υπουργείο Οικονομικών, είτε το Υπουργείο Εσωτερικών. Αιτήματα υπάρχουν επίσης για προεδρίες ημικρατικών οργανισμών, η θητεία πολλών από τις οποίες λήγει αυτές τις ημέρες.

Πρόκειται, βέβαια, για αιτήματα τα οποία δεν αναμένεται να ικανοποιηθούν πλήρως από την πλευρά του Νίκου Χριστοδουλίδη, ο οποίος επιθυμεί να διατηρήσει τις ισορροπίες στο κυβερνητικό σχήμα. Εκτιμάται, ωστόσο, ότι θα υπάρξει ενίσχυση της συμμετοχής του ΔΗΚΟ στην Κυβέρνηση με ακόμη ένα ή δύο υπουργεία ή υφυπουργεία. Δεν αναμένεται, όμως, αντικατάσταση ή μετακίνηση του Μάκη Κεραυνού από το Υπουργείο Οικονομικών ή του Κωνσταντίνου Ιωάννου από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Από την πλευρά του ΔΗΚΟ δεν αναμένεται να υπάρξει σήμερα ή τις επόμενες ημέρες οποιαδήποτε αντίδραση, τουλάχιστον μέχρι την υλοποίηση του επικείμενου ανασχηματισμού.

Σημαντική παράμετρος της εξίσωσης αποτελεί, ωστόσο, το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η πλειονότητα των μελών της Γραμματείας τηρεί πιο συγκρατημένη στάση από εκείνη της ηγεσίας του κόμματος. Κοινή είναι, πάντως, η πεποίθηση ότι οι σχέσεις των δύο πλευρών μπορούν να βελτιωθούν περαιτέρω.

Το ζήτημα είχε συζητηθεί και κατά την τελευταία συνάντηση στο Προεδρικό, κατά την οποία συμφωνήθηκε να υπάρχει, σε τακτική εβδομαδιαία βάση, επαφή και συνεννόηση μεταξύ της Κυβέρνησης και αντιπροσωπείας του ΔΗΚΟ.