Ξέρετε τη νέα μόδα που ήρθε και στην Κύπρο με την αποκάλυψη του φύλου ενός μωρού. Το λεγόμενο gender reveal, όπου οι γονείς περιμένουν με αγωνία να σκάσει το μπαλόνι και ανάλογα με το χρώμα των κομφετί, να μάθουν αν περιμένουν αγόρι ή κορίτσι. Ερχόμενοι στην πολιτική θα διερωτηθεί κάποιος τι σχέση έχει το gender reveal με τον ανασχηματισμό και το «cabinet reveal». Πολύ μεγαλύτερη από αυτό που μπορεί να νομίζουν κάποιοι. Στην πολιτική και ειδικά στο ΔΗΚΟ, οι εκπλήξεις δεν είναι ευπρόσδεκτες.

Το κόμμα, άλλωστε, θεωρεί εαυτόν πολιτικό «πατέρα» της Κυβέρνησης και είναι το στιλ πατέρα που δεν θέλει να πληροφορείται τα ευχάριστα μαζί με τους υπόλοιπους καλεσμένους. Θέλει να είναι παρών στο υπερηχογράφημα, να γνωρίζει από πριν το αποτέλεσμα και να έχει άποψη ακόμη και για το όνομα.

Βέβαια, σε κάθε οικογένεια υπάρχουν και οι συγγενείς που μαθαίνουν τα νέα πριν από τους ίδιους τους γονείς, γι’ αυτό και δεν αποκλείεται ορισμένοι ΔΗΚΟϊκοί να γνωρίζουν ήδη το «φύλο» του νέου Υπουργικού Συμβουλίου, δηλαδή, ποιοι μπαίνουν, ποιοι βγαίνουν και ποιοι απλώς περιμένουν δίπλα στο τηλέφωνο. Άλλωστε, κάποιοι είχαν φροντίσει εδώ και μήνες, αν όχι και χρόνια, να κάνουν τις απαραίτητες κινήσεις, ώστε να βρίσκονται κοντά σε κάθε απόφαση, κάθε διαβούλευση και κάθε πιθανή υπουργική καρέκλα. Για το ΔΗΚΟ επιτυχία δεν είναι να μαντέψει το χρώμα των κομφετί, αλλά να είναι αυτό που γέμισε το μπαλόνι…

Ζακ.