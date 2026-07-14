Σε κατοικία της οποίας η ενεργειακή απόδοση είχε βελτιωθεί κατά την τελευταία πενταετία ζούσε το 28% του πληθυσμού της Κύπρου το 2025, ποσοστό υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Παρά τη συνολικά θετική εικόνα, τα στοιχεία καταδεικνύουν σημαντική κοινωνική ανισότητα στην πρόσβαση σε ενεργειακά αναβαθμισμένη στέγη.

Συγκεκριμένα, μόλις το 16,7% των ατόμων που κινδύνευαν από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό ζούσε σε κατοικία με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση, έναντι 30,3% μεταξύ όσων δεν αντιμετώπιζαν αντίστοιχο κίνδυνο.

Η διαφορά των 13,6 ποσοστιαίων μονάδων ήταν μία από τις μεγαλύτερες που καταγράφηκαν μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ.

Πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ η Κύπρος

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 23,9% του πληθυσμού ζούσε το 2025 σε κατοικία που είχε υποστεί ενεργειακή αναβάθμιση κατά τα προηγούμενα πέντε χρόνια.

Η Κύπρος, με ποσοστό 28%, βρέθηκε πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά αρκετά χαμηλότερα από τις χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις.

Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφηκε στην Ολλανδία, όπου το 60,5% του πληθυσμού ζούσε σε ενεργειακά αναβαθμισμένη κατοικία.

Ακολούθησαν η Δανία με 34%, καθώς και η Γαλλία και η Σλοβενία με 33,3% η καθεμία.

Χαμηλά ποσοστά σε Ιταλία, Μάλτα και Ελλάδα

Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών καταγράφηκαν στην Ιταλία, με μόλις 2,6%.

Ακολούθησαν η Μάλτα με 7,8% και η Ελλάδα με 9,5% του πληθυσμού.

Τα στοιχεία αναδεικνύουν τις σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών-μελών ως προς την εφαρμογή ενεργειακών παρεμβάσεων στον οικιστικό τομέα.

Μεγαλύτερο εμπόδιο για τα ευάλωτα νοικοκυριά

Η Eurostat επισημαίνει ότι τα άτομα που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού είναι λιγότερο πιθανό να ζουν σε κατοικίες με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση.

Σε επίπεδο ΕΕ, το ποσοστό για τη συγκεκριμένη ομάδα περιορίστηκε στο 17,4%, έναντι 25,6% για όσους δεν αντιμετώπιζαν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.

Εκτός από την Κύπρο, μεγάλες αποκλίσεις καταγράφηκαν στην Ολλανδία, όπου τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 45,3% και 63,3%, καθώς και στη Δανία, με 22,9% και 36,4%.

Τα δεδομένα καταδεικνύουν ότι, παρά την πρόοδο στις ενεργειακές αναβαθμίσεις, τα οικονομικά ευάλωτα νοικοκυριά εξακολουθούν να έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε αποδοτικότερη και οικονομικότερη στέγαση.